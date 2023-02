Carlos Galván cuestionó a Carlos Zambrano por gesto a hinchas de Universitario: “Calladito se ve más bonito”

El exfutbolista se pronunció por el rendimiento del 'Kaiser' en el clásico y le lanzó un rotundo mensaje. (Video: A PRESIÓN)

Universitario de Deportes no pudo hacer respetar la casa y cayó ante Alianza Lima en un duelo correspondiente por la jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. A pesar de controlar gran parte de las acciones, los ‘cremas’ cayeron por 2-1 con los goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa. Luis Urruti descontó para los dueños de casa, que en los minutos finales intentaron igualar, aunque Carlos Zambrano se adueñó del protagonismo con su expulsión por una dura falta contra Piero Quispe. En ese sentido, Carlos Galván desaprobó el gesto que tuvo el zaguero contra los hinchas de la ‘U’.

Antes de ello, reconoció que tuvo un buen partido, recalcando la acción en donde impuso toda su humanidad para despejar un balón y dejar en claro su presencia en el campo. “Jugó con experiencia. Se notó que le falta un poco de ritmo, pero hubo una jugada con Cabanillas que salió jugando rápido y le puso el cuerpo para que lo empuje, eso es experiencia”, dijo en el programa A PRESIÓN.

De la misma manera, se pronunció por el ademán que hizo con la mano (mostró la letra U volteada) a los aficionados del conjunto ‘merengue’ luego de que fue expulsado. “En líneas generales cumplió pero de ahí cometió un error tonto, me parece muy tonto lo que hizo. Es hasta normal, no sé si decir eso o no, pero me parece que lo que hizo con la expulsión y el gesto estuvo de más. Calladito se ve más bonito, es una tontería”, sostuvo.

Carlos Zambrano fue muy decidido a cada jugada en Universitario vs Alianza Lima. (CZ)

Primer partido de Carlos Zambrano en Alianza Lima

Y es que Carlos Zambrano no había podido debutar hasta el momento con Alianza Lima en la Liga 1 2023. Como es conocido, las dos primeras fechas fueron suspendidas por las manifestaciones políticas, mientras que en la tercera, el elenco ‘aliancista’ no se presentó para jugar ante Sporting Cristal por el asunto de los derechos televisivos. Contra Sport Boys no debutó por lesión, por lo que recién lo hizo ante Universitario.

El nivel del ‘Kaiser’ fue al más alto nivel. De hecho, en el primer tiempo empezó a dejar su sello. Tal y como lo recordó Carlos Galván, jugó fuerte en una acción contra Nelson Cabanillas luego de que este le realizara dos ‘huachas’ a Gabriel Costa en un par de minutos. Evidentemente, lo hizo como una muestra de imponer respeto, sobre todo, considerando lo que estaba en juego.

Expulsión de Zambrano ante Universitario

Y cuando estaba por completar un rendimiento notable, el zaguero no tuvo reparos en efectuar una terrible barrida contra Piero Quispe. El volante ‘estudiantil’ había ingresado minutos antes y fue de los más peligrosos con sus arranques y constantes regates. Incluso se llevó a Andrés Andrade en una acción en su campo, pero Zambrano apareció para cortarlo por la fuerza.

El árbitro Augusto Menéndez no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa, causando su molestia pero aceptando la decisión. Sin embargo, en el momento en que estaba por retirarse del campo, recibió los silbidos e insultos de parte de los hinchas de Universitario. En eso, su rostro se mostró irónico y con las manos hizo una U invertida, algo que enfureció aún más a los locales.

Guillermo Salas, técnico de Alianza Lima, puso paños fríos a este gesto de Carlos Zambrano y no considera que haya sido a propósito. “Yo no creo que Carlos haya querido hacer una falta como la que hizo, pero sí cortar el ataque que es algo que yo pido. Creo que se le pasó un poco la mano, pero jugó bastante bien”, comentó para la prensa tras el partido.