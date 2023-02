Germán Leguía pidió titularidades de Piero Quispe y Luis Urruti en Universitario tras derrota ante Alianza Lima

El exfutbolista se refirió al rendimiento del cuadro 'crema' y pidió las titularidades de Piero Quispe y Luis Urruti. (Audio: Radio Ovación)

Universitario de Deportes sufrió una dura derrota en condición de local ante Alianza Lima en el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Los ‘cremas’ jugaban ante sus hinchas en el estadio Monumental, pero no pudieron hacer respetar la casa y perdieron por los goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa. A pesar de que Luis Urruti descontó, este resultado significó la segunda caída al hilo del equipo. En ese sentido, Germán Leguía se refirió a este partido y pidió que el originario de Uruguay y Piero Quispe no se muevan del titularato.

“La ‘U’ jugó mejor, nadie lo puede negar, pero no hace el gol como le pasó en el partido ante Unión Comercio. Sigo pensando que Urruti y Quispe deben ser titulares. Un equipo siempre necesita a un diferente y Piero es ese. Cuando comenzó a jugar al fútbol el equipo fue otra cosa. Universitario llega muchas veces pero no la mete, le está faltando más contundencia y tranquilidad”, fueron sus primeras palabras en entrevista para Radio Ovación.

En eso, dio a entender que los movimientos de Alex Valera no fueron los ideales, pues causó que los extremos lleguen a zona de finalización y no concreten. “Valera sale mucho del área porque Pérez Guedes y Polo llegaban como centrodelanteros, pero no son jugadores que te definan”, dijo.

Alex Valera no pudo romper la defensa de Alianza Lima. (GEC)

El exfutbolista insistió en la labor realizada por Piero Quispe y Luis Urruti, quienes empezaron como suplentes, aunque en el segundo tiempo le cambiaron la imagen a Universitario. “A la ‘U’ le falta más peso en el ataque. Urruti entró e hizo un gol, varias jugadas de peligro. Lo demostró con Cantolao. Pérez Guedes es un buen jugador, pero no es un ‘10′. Igual que Piero, es un tipo que va para el arco y le puede dar más contundencia al equipo”, sostuvo.

Pero eso no fue todo, ya que Germán Leguía responsabilizó del primer gol de Alianza Lima al arquero José Carvallo. “El primer gol fue de Carvallo. Esa pelota corrió mucho el área y creo que Carvallo pensó que era fuera de juego y al momento de ir al balón, el delantero se había parado mucho mejor. Debió esperarlo un poco, no creo que sea el culpable del partido, pero el primer gol nos dejó fríos. Alianza llegó dos veces e hizo los goles, mientras que la ‘U’ llegó 14 e hizo solo uno”, precisó.

Pablo Sabbag fue el encargado de abrir el marcador. El delantero colombiano armó una jugada desde la mitad de la cancha y, tras una asistencia de Gino Peruzzi, quedó solo y definió a placer ante José Carvallo, que podría haber calculado mejor su posicionamiento al momento de intentar parar el remate.

Luego llegó la diana de Gabriel Costa y, con el 2-0 en contra, el entrenador de la ‘U’, Carlos Compagnucci, permitió la entrada de, primero Luis Urruti a los 61′ (por Martín Pérez Guedes), y luego de Piero Quispe a los 83′ (por Hugo Ancajima). De inmediato, la imagen de los locales fue distinta, ya que ‘Tito’ marcó el gol del honor a los 71′, con un zapatazo dentro del área de Alianza Lima.

Por su parte, el canterano de 21 años, aún con la presión, fue de los pocos que intentó y siempre buscó atacar de forma vertical. Y tanta fue su persistencia y capacidad de desequilibrio, que Carlos Zambrano le hizo una dura falta sobre el final que terminó expulsándolo.

El defensa debutó con roja en el fútbol peruano con Alianza Lima. (Video: GOLPERU).

Apoyo de la hinchada

Finalmente, Leguía resaltó el masivo apoyo de los hinchas de Universitario en el estadio Monumental. “Lo de la hinchada fue espectacular, fue una pena que pierda la ‘U’ pierda el encuentro. Hay que ser francos, antes del partido todo mundo pensaba que Alianza, con el equipo que tiene, lo iba a pasar por encima. No fue así, Alianza se asustó, pues Universitario lo metió atrás”, concluyó.