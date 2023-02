Asesor legal de Cusco FC afirma que fueron “coaccionados” para jugar ante Alianza Atlético por Liga 1

Maxwell Callo contó que se sintieron coaccionados por parte de la FPF.

Cusco FC y Alianza Atlético se enfrentaron por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. El partido se demoró en iniciar, debido a que la directiva del cuadro cusqueño impidió que el equipo de 1190 Sports transmita el encuentro. Con ello, la Federación Peruana de Fútbol ordenó que los árbitros no salgan hasta que se acepte la cobertura por TV. El abogado del club, Maxwell Callo, tomó la palabra y contó qué pasó en Cusco el último domingo por la noche.

“El término que lo describe es tal cual, nosotros hemos sido coaccionados sobre una decisión. El análisis ha sido inmediato. No teníamos ninguna opción de poder, en términos técnicos, negociar o encontrar una respuesta. Era no se juega si es que no existe la transmisión. Si no se jugaba, ellos aplicarían a discreción, desde mi opinión, lo que fuera conveniente o forzando reglamentariamente”, sostuvo el asesor legal en una entrevista para GOLPERU.

“Si nosotros no hubiésemos jugado ese partido... solo lo sabe la federación, porque, reglamentariamente, creemos que no pasaba nada. Sin embargo, estando con actos que no sabemos si harán respetar la legalidad por las acciones previas mostradas. Nos genera un ámbito que había que tomar decisiones en el momento y en el contexto que nos ha puesto la delegada en su momento”, detalló.

“Yo creo que las acciones de ayer son precedentes para que los clubes que en la fecha 6, jueguen en condición de local, vayan tomando las previsiones desde la perspectiva legal, que es el ámbito que nos hemos desarrollado. Nada fuera del ámbito legal. Entiendo que van a tomar los recaudos necesarios para evitar una situación de esta naturaleza”, recalcó.

“Las situaciones cambiantes o las sorpresas que puedan pasar fecha a fecha también generará un nuevo análisis o una nueva decisión. También se tendrá una postura jurídica distinta a la coyuntura que se muestre o suceda en el fin de semana, porque esto es impensado. La verdad que era impensado para el fútbol peruano y para nosotros”, dijo Callo.

“No se tenía previsto esto. Nos hemos orientado, en el tema reglamentario, pero no teníamos bajo ningún contexto una decisión de esta naturaleza. Tenemos que ser respetuosos con los órganos jurisdiccionales. Es nuestra autoridad y no podemos pasar por encima de ellos. Si hay una decisión distinta, se tendrá que tomar decisiones al respecto”, manifestó el asesor legal del conjunto cusqueño.

Cusco FC venció 2-1 a Alianza Atlético por la Liga 1. (Cusco FC )

FPF los obligó a jugar

El asesor legal de Cusco FC también contó que fueron obligados para que dejen transmitir el juego, sino no podían iniciar las acciones en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, que las explicaciones que dieron los representantes del máximo ente del fútbol peruano no tuvieron argumentos para evitar que el problema se alargue.

“Desde nuestra perspectiva, para que no diéramos paso a ninguna posibilidad de acción que pudiera tomar la federación. Luego de eso, se generó otra situación distinta y la exigencia fue clara. Para mí, fue un acto fuera del contexto legal. Nos condicionaron a, simplemente, jugar bajo los términos de la federación”, habló el asesor legal.

“Bajo el vínculo contractual, para ellos, inexistente; para nosotros, de manera regular. Así fue como se desarrolla, de manera lamentable y vergonzosa, destruyendo el fútbol peruano cada vez más”, explicó.

“Yo estaba en diálogo con la señorita Johana Villacrez. Nosotros fuimos comunicados por los directivos de la federación, puntualmente por Jean Marcel Robilliard. Nosotros hemos solicitado, consta en audio, que nos fundamenten las razones legales, jurídicas y estatutarias del porqué se estaba tomando tal decisión”, sostuvo.

Finalmente, Callo detalló que las respuestas por parte de los representantes de la FPF no fue lo suficientemente convincente: “Si no tuvieron la capacidad de poner sustentar ello, nos sugiere que nunca tuvieron argumentos, pero si una dirección clara”.