Alberto Rodríguez contó una anécdota de Juan Manuel Vargas: “Una vez se orinó en las zapatillas de un compañero”

El 'Mudo' contó sobre las anécdotas con el 'Loco' Vargas durante su primera etapa en Universitario.

Alberto Rodríguez tuvo un buen primer paso por Universitario de Deportes. En la temporada 2017, coincidió con grandes jugadores como Luis Tejada, Hernán Rengifo, Alexi Gómez, Aldo Corzo, entre otros. Uno a los que más conocía era a Juan Manuel Vargas, dado a que compartieron vestuario en la selección peruana. El ex defensor contó acerca de lo peculiar que era el ‘Loco’ en el vestuario.

“En todo el tiempo que estuve en Universitario, me divertí bastante, en especial por Juan Manuel Vargas Risco. Él es el mejor. En ese tiempo también estaba John Christian Galliquio. En ese tiempo, al inicio, no ganábamos mucho y perdíamos, pero nos reíamos todo el día. En ese tiempo, estábamos con Pedro Troglio como técnico. Muy buen técnico. Él fortalece los grupos y te da bastante respaldo. Con Pedro Troglio me lleve muy bien”, sostuvo el ‘Mudo’ en una entrevista en ‘La fe de Cuto’.

“La pasamos bien con Juan Manuel Vargas. Me acuerdo que en una concentración, en eso el ‘Loco’, en una de sus ocurrencias, agarró la zapatilla del ‘Che’ Benincasa, se orina en ella y se la dejó en su sitio. Cuando el ‘Che’ se quiere poner su zapatilla empezó a chorrear. Tuvo que irse en sandalias”, afirmó el ex Sporting Cristal.

“Otra cosa que hacía el ‘Loco’ le gustaba fastidiar a los más jóvenes. Agarraba los polos de Roberto Siucho y Enmanuel Paúcar y se los ponía. Al ser polos chiquitos, los terminaba ensanchándolos. El ‘Loco’ era una cosa alucinante. Yo le decía al ‘Loco’ que un día te van a agarrar los chibolos”, recalcó.

“Eran como cinco o seis jóvenes que los tenía locos. Le decía que le iban a agarrar un día y que le iban a meter una tanda. El ‘Loco’ me respondió que sí, que un día me van a agarrar, pero que yo voy a coger a uno o dos y los voy a hacer pagar por todo. Yo le decía que le iban a agarrar a manguerazos”, manifestó.

Además, el ‘Mudo’ comentó acerca de lo especial que era Vargas para él: “El ‘Loco’ era una cosa impresionante. He compartido con muchos jugadores y las he pasado bien, pero con el ‘Loco’ era espectacular. Él te hacer el día, la tarde y la noche en cualquier momento”.

El 'Mudo' relato todas las bromas que realizó el 'Loco' a varios compañeros.

Su llegada a la ‘U’

Rodríguez también habló sobre como se dio su llegada a los ‘cremas’. El ex zaguero contó que tuvo una oferta de los ‘celestes’, pero que decidió rechazarla porqué no cumplió con sus expectativas. Además, mencionó que en Universitario lo trataron bien en todo momento.

“Lo que pasa es que con Sporting Cristal también querían que vaya, pero tampoco era la expectativa que uno tenía. Entonces, la ‘U’ vino y con todo su interés y con todo su afecto. También no era cualquier jugador. En ese caso, ellos estaban bastantes interesados. En ese tiempo, estaba César Vento y arreglados todos los detalles”, detalló.

Asimismo, el ‘Mudo’ afirmó que siempre recibió un buen trato por parte de la institución ‘estudiantil’: “La verdad que en la ‘U’ me trataron muy bien, no me puedo quejar. En todo aspecto, me trataron muy bien y disfrute todo el tiempo que estuve en el club”.

Su estadía en Ate

En la campaña del 2017, Rodríguez tuvo bastante participación en el once titular de los ‘cremas’. Bajo las órdenes de Pedro Troglio, entrenador del equipo en ese año, fue capitán en siete oportunidades.

El ‘Mudo’ jugó 12 partidos, en donde anotó un gol y brindó una asistencia. Tuvo como compañeros en la saga a Horacio Benincasa, John Galliquio, Werner Schuler y Juan Manuel Vargas.