Pablo Sabbag resaltó su gran relación con Hernán Barcos tras su gol en Alianza Lima vs Universitario

Pablo Sabbag y Hernán Barcos disputan el puesto de delantero en Alianza Lima.

Alianza Lima se quedó con el primer clásico del año tras vencer 2-1 a Universitario de Deportes en el estadio Monumental. Al final del compromiso por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1, Pablo Sabbag, uno de los anotadores ‘blanquiazules’, habló con la prensa y resaltó su amistad con Hernán Barcos.

El colombiano fue elegido la figura del partido y estaba muy emocionado por el resultado en su primer clásico en el fútbol peruano. “Contento, inexplicable esta sensación, arriba Alianza carajo, vamoos”, declaró en primera instancia.

“El clásico se tenía que quedar en casa y así fue, ganamos nosotros, vamos arriba Alianza”, agregó. Luego, El ‘Jeque’ explicó por qué ganaron. “Tenemos huevos, la metimos, la luchamos y la guerreamos”, dijo.

“Venimos por los tres puntos y gracias a Dios no los pudimos llevar”, continuó. Asimismo, señaló que soñó con anotar ante la ‘U’. “Me lo imaginé todo el día de ayer y hoy, gracias a Dios se pudo lograr”.

Por último, el ‘cafetero’ dio detalles de su amistad con Hernán Barcos, futbolista con el que pelea el puesto de delantero en Alianza Lima, pero con el que se abrazó en plena celebración de su gol y luego repitió dicha escena al lograr la victoria.

“En toda mi carrera es el ‘nueve’ con el que mejor me he llevado. Con el que siento que es una relación más sana que cualquiera. Me ha apoyado desde el día uno, es más antes que llegara acá, él me escribió por Instagram y me dijo que viniera y que me iba a apoyar en todo”, expresó.

“Desde que llegue, me ha tendido la mano, todos los días me habla, hoy me habló y me dio algunos consejos para el partido. Por eso voy a festejarlo con él porque como jugador es crack y todos lo saben, pero es más crack como persona. Agradecido con él y ojalá me ayude a crecer mucho porque es un referente”, finalizó.

Pablo Sabbag en el clásico

El nacido en Barranquilla tuvo un debut soñado en los clásicos del fútbol peruano. Fue la apuesta del técnico Guillermo Salas, quien decidió incluirlo en la oncena titular por Hernán Barcos para darle mayor movilidad al frente de ataque de su equipo. El delantero de 25 años no defraudó, abrió el marcador y fue elegido la figura.

Su gol sucedió a los 18 minutos. Él mismo inició la jugada en el círculo central. Aguantó la marca del central Matías Di Benedetto, se apoyó con Gino Peruzzi, corrió al espacio y recibió la pelota a las espaldas de la defensa ‘crema’. Una vez en el área le ganó en velocidad a José Carvallo y colocó el balón por encima del portero para el 1-0.

El colombiano definió con calidad para el primero de Alianza Lima en clásico peruano. (Video: GOLPERU).

Triunfo importante

Con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa, Alianza Lima consiguió una victoria importante en el Monumental, la cual lo aproximó a los primeros lugares del Torneo Apertura. Actualmente, tiene seis puntos y está a uno de los líderes, Sporting Cristal, Universidad César Vallejo, Carlos A. Mannucci y Atlético Grau.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se medirá con Universidad César Vallejo por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este partido se llevará a cabo el sábado 25 de febrero a las 19:00 (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival viene de ganarle 3-1 a Unión Comercio.