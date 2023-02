Gabriel Costa y su gol para el 2-0 de Alianza Lima ante Universitario por clásico de Liga 1

El volante de Alianza Lima definió con mucha calidad el 2-0 frente a los 'cremas' en clásico peruano. (Video: GOLPERU).

Universitario de Deportes se enfrentaba en condición de local ante Alianza Lima en un duelo válido por la jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. A pesar de que desde el inicio, fueron los dueños de casa los que mostraron agresividad y mucha predisposición para abrir el marcador con sendas llegadas a arco rival, los ‘blanquiazules’ terminaron dando el primer golpe a través del tanto de Sabbag, el cual silenció el estadio Monumental. Sin embargo, esto no quedaría ahí, ya que Gabriel Costa se encargó de estirar la ventaja con un golazo en el área contraria y dar el batacazo de visita.

La doble ‘huacha’ de Nelson Cabanillas a Gabriel Costa y la reacción de Carlos Zambrano en Universitario vs Alianza Lima El lateral del cuadro 'crema' realizó dos lujos en contra del exjugador de Colo Colo, los cuales terminaron provocando al zaguero que debuta con la camiseta 'blanquiazul'. VER NOTA

Esta acción se llevó a cabo a los 55 minutos de la contienda. Los dirigidos por Carlos Compagnucci volcaron sus jugadas en busca del empate a través de constantes llegadas por las bandas. En eso, Rodrigo Ureña trató de crear juego y se apoyó en Horacio Calcaterra, quien no pudo prosperar en el ataque, ya que Jairo Concha le ganó el vivo y le quitó la pelota. En colaboración con Josepmir Ballón, el volante de 23 años avanzó unos metros y tocó con Pablo Lavandeira, quien a su vez lo hizo con el ‘Gabi’. El extremo de origen uruguayo descargó en primera con Pablo Sabbag, que fue derribado por Nelson Cabanillas, pero sin falta.

El lateral del elenco ‘merengue’ mandó el esférico al saque lateral. Gino Peruzzi fue el encargado de dicha ejecución, aunque por la cámara de la transmisión no se pudo apreciar a quien se lo entregó. Sí se pudo visualizar que la pelota acabó en los pies de Lavandeira, empero, su pase no tuvo destino y fue robado por Andy Polo. No obstante, la ‘Joya’ erró al momento de jugar con un compañero, hasta que apareció Ballón para cruzarse, proyectarse por la banda derecha y sacar un centro.

Nelson Cabanillas habló sobre el duelo aparte que tendrá con Gabriel Costa en el clásico: “He estado analizándolo” El defensor 'crema' se mostró bastante motivado de cara a lo que será su cuarto clásico. Además, señaló que se encuentra en óptimas condiciones de arrancar el encuentro. VER NOTA

Gabriel Costa aprovechó que a Polo se le escapó el balón, controló con la pierna derecha y sacó un potente remate cruzado que venció la valla defendida por José Carvallo, provocando que tenga una efusiva celebración junto con sus compañeros, quienes festejaban en medio de las pifias causadas por los hinchas de Universitario.