Alberto Quintero falló gol, solo ante el arco, en el Cienciano vs Sport Huancayo por la Liga 1

'Chiquitín' tuvo a sus pies el empate de Cienciano.

¡Tremendo blooper de Alberto Quintero! Cienciano del Cusco sumó su segundo triunfo consecutivo en la Liga 1 al vencer por 3-1 a Sport Huancayo, pero uno de los momentos más inverosímiles del partido fue la clara ocasión de gol que falló el delantero panameño frente al arco y con el golero rival ya vencido.

Cienciano denunció a la Federación de maltrato por malas condiciones del bus para el viaje a Huancayo El club cusqueño se pronunció y aseguró el mal manejo del transporte por parte de la Federación Peruana de Fútbol los perjudica de cara a l duelo ante Sport Huancayo por la fecha 5 de la Liga 1. VER NOTA

El ‘rojo matador’ había descontado el marcador y se había volcado al ataque en búsqueda del empate, por lo que su zona defensiva se encontraba vulnerable. Como consecuencia, los espacios para los atacantes de la visita fueron cada vez mayores y a los 68 minutos, Carlos Beltrán lanzo un despeje que inició la contra cusqueña.

La pelota larga enviada por el ‘Che’ fue mal calculada por el zaguero argentino Rodrigo Colombo y Jean Deza logró arrebatarle el esférico cuando el defensa se disponía a rechazar la redonda. El ‘Ratón’ quedó perfilado hacía el arco rival y emprendió carrera para sentenciar el cotejo.

Paolo Hurtado habló de la pelea con Jefferson Farfán en Matute por primera vez ‘Caballito’ también habló de como su llegada a Cienciano le ha devuelto la alegría de volver a jugar al fútbol. VER NOTA

El ex Alianza Lima se encontraba solo frente a Ángel Zamudio y en lugar de definir por su propia cuenta, decidió cederle la oportunidad a Alberto Quintero para que anote su primer gol con Cienciano. ‘Chiqui’ se disponía a rematar pero la rápida reacción del arquero le achicó las opciones para definir, por lo que decidió enganchar hacía adentro y con el portero vencido decidió picar la pelota.

El disparo salió tan débil que ni llegó a tener dirección al arco. Zamudio pudo reponerse y desvió la pelota. Si el golero no intervenía, el propio Colombo estaba detrás para redimirse de su fallo inicial. El ex Universitario de Deportes se quedó lamentando la oportunidad desaprovechada mientras se agarraba la cabeza al no creer lo errado.

Partidos de hoy Liga 1: resultados y minuto a minuto de la fecha 4 El viernes arrancó la jornada 4 del torneo peruano, con un Cienciano vs Cusco FC a puertas cerradas, en medio de la disputa de la FPF con seis clubes por los derechos televisivos. Hoy el Binacional vs Atlético Grau tampoco se transmitió por la señal de la Liga 1 Max vía DIRECTV Sports. VER NOTA

Quintero Medina, de 35 años, terminó siendo sustituido a los 81 minutos de la etapa complementario, dejando su lugar en la cancha del Estadio Municipal de Huancayo a Koichi Aparicio.

Felizmente para los intereses de los dirigidos por el colombiano Leonel Álvarez, Luis Benites salió expulsado a los 74 minutos y el ‘papá' logró colocar el 3-1 final en el marcador a los 85′. Una buena combinación entre Jean Deza y el ecuatoriano Carlos Gárces permitió que el ex seleccionado nacional saque un centro que fue conectado perfectamente por el ariete y selló el resultado.

Noticia en desarrollo...