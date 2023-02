Adelanto de elecciones en suspenso: qué pasará con esta iniciativa ahora que acabó la legislatura

Con ese escenario, el debate del adelanto de elecciones se retomaría a partir del 1 de marzo

Aunque el Congreso aprobó este viernes la posibilidad de que un adelanto de elecciones pueda ser analizado nuevamente por la Comisión de Constitución, era necesario ampliar la presente legislatura ―hasta el próximo 28 de febrero— para que tenga efectos esta decisión.

Sin embargo, el titular del Parlamento, José Williams, levantó la sesión sin atender la demanda de la congresista Flor Pablo (no agrupada), quien solicitó “de urgencia” la ampliación de la legislatura y suspensión de la semana de representación, al igual que Ruth Luque (Juntos por el Perú) y Jaime Quito (Perú Libre). “La mayoría no quiere irse”, denunció Pablo luego de que su invocación no tuviera éxito.

Con ese escenario, el debate del adelanto de elecciones se retomaría a partir del 1 de marzo, luego de que el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra (Fuerza Popular), convoque a los integrantes de su grupo de trabajo para analizar otra iniciativas tras el rechazo de otras cuatro.

Documento que cursó Flor Pablo

En el caso de que obtenga luz verde, el dictamen que emita Constitución recién se confirmaría en la subsiguiente legislatura, a partir de agosto, con lo cual las posibilidades de aprobar elecciones para este año son nulas. Además, un proceso electoral toma al menos siete meses para realizarse, según ley.

“La única posibilidad de que los comicios se celebraran este año era que Congreso aprobara proyecto en marzo con 66 votos, más referéndum en junio y primera vuelta en diciembre”, reseñó el portal de investigación Epicentro.

El adelanto de elecciones es uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que comenzaron en diversos puntos del país hace dos meses y en las que han muerto 70 personas.

Sin embargo, el Legislativo no se ha puesto de acuerdo para aprobar ninguna de las iniciativas legislativas que incluían este adelanto de comicios generales para 2023 o 2024, dos de ellas planteadas por el Ejecutivo y otras dos por bancadas parlamentarias, entre ellas del fujimorismo.

“Si el pleno del Congreso lo acepta, los proyectos que lleguen en la Comisión de Constitución los va a revisar en los tiempos que corresponden”, dijo Williams al señalar que ese grupo de trabajo tiene que encontrar argumentos suficientes para proponer al pleno uno de los proyectos anteriores o uno nuevo.

La actual legislatura finalizaba el viernes pasado, pero ese mismo día Williams anunció que se ampliaría hasta este 17 de febrero.

Denuncian obstrucción

Guerra acusó este viernes a la “derecha radical” de obstruir la posibilidad de volver a debatir el adelanto electoral y recordó que, aunque la legislatura concluyó, la comisión que preside “igual podría reunirse”. Sin embargo, dijo que recibió la copia de la solicitud de reconsideración firmada por Jorge Montoya (Renovación Popular), que les impide “tocar este tema”.

“Esto nos va a impedir que podamos convocar (a una reunión) para mañana... una cosa es tener opiniones diferentes y otra cosa es hacer obstrucción”, enfatizó.

Jorge Montoya (Andina)

Sostuvo que ahora los integrantes de su comisión “lo único” que pueden hacer “es esperar que esto se pueda volver a votar” en el pleno, en una fecha que aún no ha sido establecida.

Montoya presentó su pedido de reconsideración poco después de que el pleno del Congreso aprobó que un adelanto de elecciones pueda ser analizado nuevamente por la Comisión de Constitución para, eventualmente, ser evaluado en la actual legislatura por el pleno del Legislativo.

“Este tema nos hizo perder inútilmente siete plenos”, dijo el legislador. Acción Popular y Renovación Popular fueron las tiendas con más votos en contra de reabrir el debate del adelanto de elecciones en esta jornada: 10 y 9 de sus legisladores optaron por esta decisión, respectivamente.

Fuerza Popular y Perú Libre, en cambio, tuvieron la mayoría de votos a favor de reabrir el debate, con 17 y 14 congresistas, respectivamente.

En tanto, Alianza Para El Progreso, el Bloque Magisterial y los legisladores no agrupados tuvieron 6 votos a favor, mientras que Avanza País registró la mayoría de abstenciones (3).