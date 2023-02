Universitario vs Alianza Lima: la sorpresiva alineación de los ‘blanquiazules’ para el clásico peruano

Alianza Lima tiene una derrota y un triunfo en la Liga 1.

Mucho se especuló durante la semana sobre cuál sería el equipo titular de Alianza Lima para el clásico peruano de este domingo 19 de febrero, Guillermo Salas tenía muchas dudas respecto a eso pues tiene jugadores de calidad y todos quieren jugar el partido contra Universitario de Deportes. Se supo que el técnico habría optado por hacer algunos cambios respecto al once que se vio ante Sport Boys la fecha pasada. Hace poco se conoció las grandes posibilidades de que Carlos Zambrano vaya desde el arranque y haga su debut con los ‘blanquiazules’, y ese no sería la única sorpresa en el planteamiento del DT.

Carlos Compagnucci vs Guillermo Salas: el día que se enfrentaron en un clásico entre Universitario y Alianza Lima Ya se vieron las caras dieciocho años atrás, no obstante, el domingo será la primera vez que el argentino y el peruano midan fuerzas como entrenadores. VER NOTA

Otro tema que generó bastante intriga es que si jugaría Andrés Andrade a lado de Pablo Lavandeira o si iría Jairo Concha en el mediocampo, finalmente el ‘Chicho’ se habría inclinado por jugador peruano pues trataría de repetir el protagonismo que tuvo en la última victoria de los ‘íntimos’ en el estadio Monumental de Ate, donde marcó doblete en el 4-1 del año pasado.

El tema del arquero también se tocó mucho pues muchos pensaron que regresaría Ángelo Campos al arco de los de La Victoria, sin embargo Franco Saravia sería el encargado de evitar los goles de los ‘merengues’. La ausencia del ‘Mono’ sería más por un tema técnico porque estuvo en el banco de suplentes la jornada pasada y le tocará verlo otra vez desde ahí.

Qué dijo Guillermo Salas tras victoria de Alianza Lima ante Sport Boys en su debut de la Liga 1 ‘Chicho’ contó sus sensaciones después de conseguir sus primeros tres puntos en el 2023 y dejó un mensaje previo al clásico con Universitario. VER NOTA

Entonces el equipo de Alianza se pararía así: Franco Saravia; Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Santiago García, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira, Jairo Concha, Gabriel Costa, Bryan Reyna; Hernán Barcos.

Universitario vs Alianza Lima: últimos enfrentamientos

2022: Alianza Lima 0-2 Universitario

Tabla de posiciones de la Liga 1 2023: fecha 4 del Torneo Apertura En esta jornada, los tres equipos representativos del Perú consiguieron resultados diversos, aunque la sorpresa la dio Deportivo Municipal al vencer a Melgar en Arequipa. VER NOTA

2022: Universitario 1-4 Alianza Lima

2021: Universitario 2-1 Alianza Lima

2020: Universitario 2-0 Alianza Lima

2019: Universitario 1-0 Alianza Lima

Resumen: Universitario de Deportes 1 - 4 Alianza Lima | GOLPERU

Listo para la competencia

La diversidad de jugadores que tiene Alianza Lima esta temporada hace que la competencia interna sea muy fuerte, sin embargo Jairo Concha no se preocupa por eso pues quiere demostrar que tiene todo para ganarse un puesto en el equipo. El volante fue titular indiscutible el año pasado, pero este 2023 le tocó arrancar la Liga 1 en el banco de suplentes pues Andrés Andrade fue considerado para el partido contra Sport Boys. Ahora sería titular ante Universitario de Deportes y tendrá la oportunidad perfecta para demostrar que el puesto es suyo.

“La competencia interna en Alianza está muy fuerte y nadie tiene el puesto asegurado. La lucha es sana y en cada entrenamiento damos lo mejor de si para ganarnos un lugar en el once titular. Pienso que cuando llegué a Alianza Lima sentí la presión de no haber jugado en un equipo grande, pero ahora ya con dos años y dos títulos logrados, me siento más maduro y con ganas de seguir dándole más alegrías al club y a la hinchada”, declaró en una entrevista exclusiva de Alianza Play.

Además, reveló qué es lo que le pide Guillermo Salas en cada entrenamiento. “‘Chicho’ nos está pidiendo mucha intensidad en comparación al año pasado, y eso me parece bien porque eso nos va a permitir encarar los partidos de esa forma y habrá más chance de llevarnos el triunfo. Quiere que presionemos en campo rival para robar el balón y así generar ocasiones para anotar”.

Y dejó en claro que llevar el número ‘10′ de Jefferson Farfán, no lo causa presión. “es un número importante y que siempre tiene que dar más, por ello tengo que demostrar que el número no me pesa. En el tema individual, este año también quiero ser parte del once titular, demostrar que puedo llegar a la Selección y hacer un buen papel en la Copa Libertadores, algo que yo y todos, en Alianza, estamos en falta”.