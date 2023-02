Universitario anunció que el estadio Monumental tendrá nueva pantalla LED: “La más grande del Perú”

Los 'cremas' cambiarán en abril la pantalla del Coloso de Ate. (Twitter:@Universitario)

Universitario de Deportes comenzó hacer refacciones en el estadio Monumental, con la idea de poder estar en igual de condiciones que otros recintos deportivos en el continente. Una de las innovaciones será la nueva pantalla LED gigante de alta tecnología que tendrá el campo de los ‘cremas’.

En un comunicado, la directiva ‘merengues’ anunció que el cambio se realizará en abril de este año. Esta será la primera renovación de la pantalla del Coloso de Ate desde el 2000. La ‘U’ logró realizar la mejora en su infraestructura gracias al acuerdo comercial con el patrocinador Apuesta Total, que asumirá el costo total de todo el proyecto.

No es la primera ocasión que la institución ‘estudiantil’ usó la tecnología full HD en su estadio. En la ‘Noche Crema’ 2023, se apreció una pantalla de esas características y tenía de dimensión 16 x 6 metros. Uno de los beneficios será el aumento del ingreso económico, dado a que diferentes marcas podrán usarla para emitir publicidad. Además, permitirá la realización de dinámicas con el público asistente en cada compromiso.

En el estadio Monumental se usará una pantalla provisional mientras se completa la nueva instalación. El primer partido en el que se tendrá ese reemplazo será el clásico ante Alianza Lima. Además del duelo por Copa Sudamericana ante Cienciano del Cusco el 9 de marzo.

Los encuentros por la Liga 1 que tendrán la pantalla provisional serán ante FBC Melgar y ADT. Asimismo, aún queda pendiente el juego ante el ‘papá' por el torneo peruano, que podría programarse en las siguientes semanas. El debut de la nueva pantalla podría ser ante Atlético Grau por la fecha 11.

Alineación de Universitario para el clásico

Los ‘cremas’ se enfrentarán a los ‘íntimos’ en la edición 368 del clásico del fútbol peruano. El día del compromiso será el domingo 19 de febrero a las 15:30 horas de Perú. Carlos Compagnucci, entrenador de la ‘U’, ha trabajado durante la semana para definir sus titulares ante su siguiente rival.

La única duda sería si Williams Riveros arranca ante los ‘blanquiazules’. El defensor paraguayo ha sido cuestionado en estos últimos días, debido a que muchos lo consideran el responsable de la derrota ante Unión Comercio. A pesar de ello, el técnico argentino lo mantendría en el once inicial.

Una de las opciones para reemplazar al central de 30 años sería Piero Guzmán. El zaguero peruano cumplió su fecha de suspensión tras ser expulsado ante Academia Cantolao por doble tarjeta amarilla. Marco Saravia, quién tuvo minutos ante el ‘delfín’, también es otro candidato para tomar su lugar desde el inicio.

Otra de las dudas es el ingreso de Aldo Corzo al once tirular. El ex seleccionado nacional sufrió una fractura del maxilar superior durante la pretemporada, por lo que se perdió gran parte de los amistosos. El lateral derecho volvió a tener minutos ante el conjunto del Callao, al entrar en lugar de Ancajima. En la fecha anterior, no entró al campo de juego por decisión técnica.

De no haber ninguna novedad, la institución ‘estudiantil’ alinearía de la siguiente forma: José Carvallo en el arco; Hugo Ancajima, Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Nelson Cabanillas en la defensa; Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes, Andy Polo y José Rivera en el mediocampo y Alex Valera en el ataque.

Un futbolista que regresaría a la convocatoria es Luis Urruti. El extremo nacionalizado peruano se perdió el duelo ante el ‘poderoso de Alto Mayo’ por una sobrecarga muscular. Dentro del comando técnico, confían en que ‘Tito’ pueda estar al 100% y ser tomado en cuenta para el clásico.