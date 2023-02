Dalia Durán se defendió de las imágenes filtradas en donde le canta a John Kelvin: “No es coqueteo”

Dalia Durán se defendió de las imágenes filtradas en donde le canta a John Kelvin. ATV / Magaly TV, La Firme

Dalia Durán no se quedó de brazos cruzados. Este jueves 16 de febrero, la cantante cubana se presentó en el set de ‘Magaly TV, La Firme’ para defenderse de las acusaciones que la familia de John Kelvin hizo en su contra, entre ellas no cuidar bien de sus pequeños y coquetear con el cumbiambero poco después de que saliera por primera vez de prisión.

Las declaraciones de Dalia se dieron luego que Jimmy y Doris Gardella Sarmiento, primos del cantante nacional, pidieran la tenencia de sus hijos en el programa de Andrea Llosa, filtrando audios de la hermana de la nana y un video de la cubana cantándole a John Kelvin tras la reunión de conciliación.

En las imágenes, grabadas el 18 de noviembre de 2022, se ve a la también cantante en una actitud de confianza con John Kelvin. “Siento que te amo más, que me gustas más, más es algo singular. ¡Enamórate!”, le dice Durán entre risas, mientras que su expareja la mira con una sonrisa desde el asiento del copiloto.

“Eso sucedió cuando me estaban llevando a mi casa. En ningún momento hubo un coqueteo. Para empezar, yo no sabía que John iba a ir a la conciliación por las medidas de protección. Todo esto está orquestado, armado. Ya entiendo por dónde querían llevar este tema, obviamente para quitarme a mis hijos. Se los voy diciendo, muerta antes de que eso pase”, señaló en su defensa.

Dalia Durán le cantó a John Kelvin tras la reunión de conciliación. (ATV)

Asimismo, Dalia Durán reconoció que sí brindó con su expareja luego de la reunión de conciliación, pero dejó en claro que “no estaba en terapia ni bien asesorada”. “Hoy por hoy, no voy a pestañear una sola vez hasta que John pague todo lo que tenga que pagar, acá no se trata de venganza, sino de justicia”.

Finalmente, aclaró que no maltrató a sus hijos, aunque evitó dar detalles para no vulnerar la privacidad de los menores. Lo único que dijo fue: “Todo está judicializado. En el proceso judicial, John no pudo demostrar nada en contra mío. Ellos (primos del cumbiambero) no son más la familia de mis hijos”.

Negó videos íntimos

Dalia Durán aprovechó la entrevista para negar haberle enviado videos sexuales a John Kelvin, como así aseguró el abogado del cantante durante la audiencia de prisión preventiva. Según la cubana, el letrado presentó imágenes malintencionadas que, en realidad, jamás le envió al padre de su hijo.

“Todo fue fuera de contexto. Agarraron Tiktoks míos y fotos que hice para una marca por Halloween. Todavía dice ‘colaboración pagada’, lo leyó la fiscal. Fue pura boca. Por eso, la jueza determina que es prisión preventiva porque no tenía ningún tipo de argumento que tuviera concordancia con lo que querían demostrar. A John jamás me le he insinuado, no me interesa”, sentenció.

Dalia Durán responde a acusaciones de la familia de John Kelvin. (Magaly TV: La Firme)

Más pruebas a su favor

La cantante cubana difundió los correos electrónicos que le envió a John Kelvin, en donde le aseguraba que lo mejor era no comunicarse personalmente entre ellos. “Para eso son las terapias y yo debo cuidarme. (También) a los bebés”, se lee en uno de los mensajes.

“Te voy a aclarar algo Jonathan Sarmiento, yo no te he mandado eso a ti (videos íntimos). Que te quede claro ¿Ok? Tú no me gustas hace tiempo, no te veo como hombre, no me acostaría ni loca contigo. Mi vida está muy bien. Gracias a Dios tengo respeto, admiración, no me pega. Así que ubícate que para mí no vales como hombre ni un centavo. No confundas querer llevar una conversación tranquila por los hijos a que yo desee estar contigo. Eso JAMÁS”, le envió en otro momento.