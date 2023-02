Dalia Durán tiene medidas de protección a su favor: hermano y primo de John Kelvin deben estar alejados

Dalia Durán informa que hermano y primo de John Kelvin tienen orden de abstenerse a agredirla y hostigarla | Magaly TV: La Firme

Dalia Durán se presentó en el programa de Magaly Medina, luego de que el último miércoles 15 de febrero dos primos de John Kelvin se presentaran en el programa de Andrea Llosa a pedir la tenencia de los hijos de la cubana con el cantante.

Los familiares mostraron algunas evidencias con las que, supuestamente, demuestran la actitud de la modelo con sus hijos y con su expareja, con lo que quieren demostrar que no está capacitada para estar a cargo de todos sus menores.

Sin embargo, Dalia Durán prefirió mantener el silencio y se pronunció recién en el programa de la ‘Urraca’. Allí, señaló que todo lo mantienen en un proceso legal. “Yo no me he pronunciado porque todo está judicializado”, comentó al inicio.

Tras ello, sorprendió al revelar que ha recibido nuevas medidas de protección a su favor por las declaraciones del hermano y primo de su expareja. Jimmy Gardella y Jorge Alberto Sarmiento tienen la orden de abstener se cualquier tipo de agresión en contra de Dalia y sus hijos.

“El día de hoy, y para que se vengan enterando, acaba de dictar medidas de protección el poder judicial a favor de mis hijos y en favor mío en contra de Jimmy Gardella y Jorge Alberto. Se los hago presente ahorita para que después no diga, pero ya los están notificando a ambos”, expresó segura.

¿Qué indica el documento?

Tras lo dicho por la invitada, Magaly Medina leyó el documento en el que se especifica todas las medidas en contra de los familiares del exintegrante del Grupo 5. En un inicio, se les ordena no tener ningún tipo de agresión con la madre de sus sobrinos, ni con ellos mismos.

“Se le ordena a los denunciados, el primo de John, Jimmy y al hermano de John, Jorge Sarmiento se les ordena cese y se abstengan de toda agresión física, psicológica o de cualquier forma que vulnere la integridad personal y emocional de los agraviados, Dalia Durán y sus menores hijos”, leyó al inicio Medina.

Seguido, comentó otra de las prohibiciones que tienen en la lista. “Se les prohíbe al primo y al hermano de John Kelvin todo acto que sea considerado represalia contra los agraviados, Dalia Duran y sus 4 menores hijos”, agregó.

Finalmente, si algo llega a suceder habrá intervención inmediata por parte de la policía a través de la comisaría del sector. Además, que ambos deberán llevar terapia psicológica a través de un centro de salud.

“La intervención inmediata de la fuerza pública. Comisaría del sector para evitar impedir o cesar nuevos actos de violencia. Ordenar terapia psicológica al primo y hermano a través de centro de salud”, expresó Magaly.

Finalmente, Dalia Durán comentó que Jimmy Gardella, primo de su expareja, está dentro del proceso de prisión preventiva del cantante, debido a que ha venido hostigándola en más de una ocasión. Ha sido este familiar, quien ha grabado en más de una oportunidad los enfrentamientos entre Dalia y su expareja.