Carlos Zambrano y el deseo para su debut en el clásico peruano: “Me veo ganando en el Monumental”

Carlos Zambrano: "Me veo ganando en el Monumental" | Movistar Deportes

Los rumores de que Carlos Zambrano sea titular en el clásico peruano son más fuertes pues en el último entrenamiento de Alianza Lima, el ‘Kaiser’ fue considerado dentro del equipo que probó Guillermo Salas para el partido contra Universitario de Deportes. El defensa superó lesión que venía arrastrando en la rodilla derecha, pero ahora está en óptimas condiciones, toda la semana trabajó con normalidad junto a sus compañeros. Podría debutar con los ‘blanquiazules’ este domingo 19 de febrero en el estadio Monumental a las 15:30 horas, y también en la Liga 1 porque nunca llegó a participar en el torneo local. No aseguró su presencia en el encuentro más esperado del fútbol peruano, pero tiene un deseo que espera hacer realidad.

“Me imagino ganando en el Monumental. Estoy tranquilo, trabajando a conciencia pues es una semana diferente. Un lindo partido que siempre soñé en lo personal ya que nunca jugué en la liga peruana, mucho menos un clásico. Espero tener minutos o pueda estar en el arranque, eso depende del entrenador. Estoy entrenando con el grupo al cien por ciento y estoy tranquilo por eso. Son clásicos y como hincha aliancista me interesa mucho, y los clásicos se ganan, se juegue bonito o feo, lo importante es ganar”, declaró el central afuera de Matute a la prensa.

El ‘Chicho’ habría pensado en poner a Zambrano en el lugar de Carlos Montoya, quien arrancó ante Sport Boys. Y podría completar la pareja de centrales junto a Santiago García, el refuerzo argentino tuvo su primera vez con los ‘íntimos’ la fecha pasada en el estadio Alejandro Villanueva.

Carlos Zambrano firmó contrato con el club de La Victoria hasta fines de 2024. (Alianza Lima)

Elogios para el defensa

Nadie puede negar la calidad que tiene Carlos Zambrano y muchos consideran que es el mejor refuerzo en la Liga 1. Juan Jayo Legario elogió las virtudes y experiencia del ‘Kaiser’ y resaltó su paso por la Bundesliga al igual que Santiago García pues ambos defendieron camisetas importantes de Alemania como Schalke 04, Saint Pauli, Eintracht Franckfurt, Werder Bremen, respectivamente. El exjugador de Alianza Lima está seguro que la defensa que armó Guillermo Salas dará de qué hablar en la Copa Libertadores y en el torneo local.

“Alianza Lima ha contratado tratando de formar un buen plantel y ahora está en ‘Chicho’ el formar un buen equipo, en base a lo que él espera de cada uno de los jugadores. Creo que es muy importante de aquí en más cómo va a afrontar. El central García es un jugador de mucha experiencia, ha jugado en Alemania. Con Zambrano si es que está, vamos a tener dos jugadores de Bundesliga. Juega muy bien y tiene buena salida”, aseguró el popular ‘Pulpo’ a GOLPERU.

Además, Jayo aprovechó para aconsejar a los jugadores ‘blanquiazules’. “La entrega no se discute, no es negociable. Dentro del fútbol puede haber accidentes, mal pase, pero después hay que darse íntegro. La gente puede criticar que tuvo un mal partido, pero no que no corrió”.

El exfutbolista se refirió a la presencia de Carlos Zambrano y Santiago García, por sus pasados en la Bundesliga. (Video: GOLPERU)

Lo quieren en la ‘U’

El ‘Kaiser’ no solo es elogiado por gente ligada con Alianza Lima, un histórico de Universitario de Deportes también se rindió ante el nivel futbolístico que tiene el defensa. José Luis Carranza confesó que le gustaría que Carlos Zambrano se ponga la camiseta de la ‘U’ pues aseguró que tiene el mismo temporamento que destaca a los jugadores ‘cremas’. Sin embargo, le deseó lo mejor con los ‘blanquiazules’, pero aprovechó para darle una ‘chiquita’ al club victoriano, fiel a su estilo.

“Zambrano es jugador que ha demostrado la garra y el temperamento, a él lo puedo respetar, tiene una calidad y experiencia, ha jugado en Alemania y en Boca Juniors, ha tenido buenas campañas, ahí Alianza ganó un jugador importante y va a demostrar que es el líder de ese equipo. Carlos tiene una calidad y un prestigio grande. Él donde juegue va a brindar lo mejor. Ahorita está en Alianza y se debe a Alianza. Él se asemeja más al juego de la ‘U’, pero bueno escogió un equipo que ya tiene dos bajas y eso hay que respetar”, señaló el ‘Puma’ en el programa Todas Las Voces del Fútbol.