Alianza Lima: vándalos lanzaron bombas molotov al frontis de Matute

El incidente habría sido provocado por unos sujetos que llegaron en auto a las afueras del popular recinto deportivo. Además, se pudo conocer que uno de los involucrados resultó con quemaduras.

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán este domingo 19 de febrero en lo que será el superclásico del fútbol peruano por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. La previa de este encuentro debería vivirse como una fiesta, sin embargo, viene siendo todo lo contrario.

A través de redes sociales, se hizo viral un video en el que se puede ver una de las puertas de acceso del estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, completamente en llamas. Según los vecinos de la zona, un grupo de vándalos comenzó a lanzar bombas molotov con el objetivo de dañar las instalaciones del popular recinto deportivo.

Asimismo, se pudo conocer que uno de los implicados en dicho incidente habría sufrido quemaduras de consideración, sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad de los sujetos. Cabe resaltar que tras escuchar los estrepitosos ruidos, personas que se encontraban por la zona ayudaron a apagar el fuego.

Este viernes por la mañana, TV Perú dio a conocer el estado del portón que había sido quemado, el cual da acceso a la Tribuna Sur. Incluso, en las imágenes se pudo apreciar cómo las mayólicas del escudo de la institución ‘blanquiazul’ se desprendieron producto de las llamas.

Este hecho fue considerado como un posible atentado contra los del La Victoria, más aún, sabiendo que en dos días se llevará a cabo el clásico entre ‘cremas’ e ‘íntimos’ en el estadio Monumental de Ate.

La institución ‘blanquiazul’ continúa realizando mejoras a la infraestructura del estadio, esto con la finalidad de poder aprovechar la localía en diversos torneos internacionales, como por ejemplo, la Copa Libertadores 2023.

Alianza Lima se pronuncia

Alianza Lima se pronunció al respecto y rechazó los actos cometidos este jueves por la madrugada a las afueras del estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, previo al clásico del fútbol peruano.

Pronunciación del club luego del incidente a las afueras del estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Alianza Lima)

¿Hinchas de Alianza Lima planean asistir al clásico?

El partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se jugará sólo con hinchada local para evitar cualquier tipo de disturbio. No obstante, en redes sociales usuarios ‘merengues’ presumen que algunos aficionados del equipo rival no respetarán dicha medida y comprarán entradas para poder ingresar al coloso de Ate y disfrutar del partido, el cual no será transmitido por ningún medio oficial.

Al tratarse de un partido que genera todo tipo de emociones, los fanáticos del fútbol en general querrán disfrutar del encuentro en mención, sin embargo, esto no podrá darse debido al conflicto por los derechos de transmisión que mantiene la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y algunos clubes del torneo local.

Universitario vs Alianza Lima: entradas casi agotadas

Previo al clásico con Alianza Lima, la escuadra estudiantil se pronunció en redes sociales para dar a conocer una noticia bastante alentadora para los hinchas de la ‘U’ que llegarán al Monumental a alentar al equipo de sus amores.

Este viernes, inició la venta de entradas generales para el duelo más esperado de la jornada y lo que sorprendió a más de uno, fue que en tan sólo 25 minutos se agotaron los boletos para la Tribuna Norte y la Tribuna Oriente.

“¡Estamos locos!, agotamos norte en tiempo récord. Este domingo, todos juntos en la cancha”, se puede leer en las redes oficiales del club. Además, la publicación estuvo acompañada de una imagen en la que se puede apreciar a la “Trinchera Norte”.

Hinchas de Universitario agotaron las entradas para la Tribuna Norte en 25 minutos. (Foto: Prensa Universitario)

Precio de entradas para Universitario vs Alianza Lima

- Norte: 40 soles

- Oriente: 80 soles

- Occidente: 140 soles

- Sur (familiar): 40 soles

- Sur (familiar/niño): 30 soles

- Oriente (Conadis): 64 soles

- Occidente (Conadis): 112 soles

- Butaca negra (Apuesta Total): 300 soles

- Experiencia crema: 500 soles