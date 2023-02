Universitario vs Alianza Lima: Carlos Zambrano y la posibilidad de debutar en el clásico por la Liga 1

Carlos Zambrano firmó contrato con el club de La Victoria hasta fines de 2024. (Alianza Lima)

A pocos días del clásico peruano, el técnico Guillermo Salas aún no ha definido la alineación para el partido ante Universitario de Deportes del próximo domingo 19 de febrero en el estadio Monumental desde las 15:30 horas de Perú. El estratega ‘blanquiazul’ tiene dudas en zona defensiva debido a la posibilidad de que Carlos Zambrano sea titular.

El ‘Kaiser’ ocuparía el lugar de Carlos Montoya, quien arrancó ante Sport Boys. Zambrano fue el último refuerzo que se sumó al plantel, un día antes de la presentación oficial denominada ‘Tarde Blanquiazul’. El zaguero no tuvo minutos en el amistoso ante Junior de Barranquilla por la falta de entrenamiento y por una dolencia en el aductor. Tampoco pudo viajar a Colombia para el amistoso contra Atlético Nacional por ese motivo, el ‘Chicho’ estuvo llevándolo de a pocos y ahora está recuperado. Podría ser la pareja central de Santiago García ante los ‘cremas’.

Zambrano podría hacer su debut oficial con la camiseta de los ‘íntimos’ y en la Liga 1 debido a que no llegó a estrenarse en el fútbol peruano. Estuvo en las divisiones menores de la Academia Cantolao y luego pasó a las inferiores del Schalke 04 de Alemania, donde inició su carrera futbolística en Europa hasta llegar a Boca Juniors de Argentina. El refuerzo de los de La Victoria y el club tienen el objetivo de conseguir el tricampeonato y romper la mala racha en la Copa Libertadores: 10 años sin ganar un encuentro en el torneo internacional.

Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima procedente de Boca Juniors. (Alianza Lima)

El arco de Alianza Lima para el clásico

Otra duda en Alianza Lima con miras al clásico es en el puesto de arquero. En el debut de los ‘blanquiazules’ ante Sport Boys, Franco Saravia fue titular. El portero Ángelo Campos fue al banco de suplentes por una decisión técnica.

Guillermo Salas tendría decido darle la confianza al arquero Saravia de 21 años nuevamente para el encuentro contra Universitario de Deportes. El guardameta sabe lo que es tapar en partidos importantes, el año pasado tuvo buenas actuaciones cuando Campos estaba lesionado. Su debut con los ‘íntimos’ fue de la mano del técnico Carlos Bustos ante Sport Huancayo en junio del 2022. Después de eso, fue titular nueve choques más, teniendo el respaldo del ‘Chicho’.

Franco Saravia está jugando su tercera temporada con Alianza Lima.

Baja para el clásico Universitario vs Alianza Lima

El defensor Yordi Vílchez será uno de los grandes ausentes para el partido contra Universitario de Deportes debido a un lesión en el menisco que provocó su ausencia en las canchas. El zaguero está realizando entrenamiento diferenciado y en proceso de recuperación. Aseguró que no necesita operación, pero sí un tratamiento que puede tomar cierto tiempo, todavía no hay una fecha exacta y dependerá su evolución.

“No estoy entrenando, me harán un tratamiento. Después de eso descansaré un día y luego recién empezaré a entrenar otra vez. Es muy difícil que pueda jugar el fin de semana, es casi imposible que llegue creo yo. Ahora todo va a depender del tratamiento que reciba hoy, esperemos que todo salga bien. El año pasado ya me molestaba un poco, pero siempre la pude sobrellevar. Ahora es diferente, porque me está fastidiando más, entonces tengo que recuperarme bien para que no vuelva a incomodarme en un futuro y sobre todo para poder sumar minutos nuevamente”, declaró el defensa a la prensa.