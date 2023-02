Juan Pablo Varillas avanzó a cuartos de final del Argentina Open: venció a Dominic Thiem

El tenista peruano venció a Dominc Thiem y logrará el mejor ranking de su carrera.

¡Histórico triunfo! La primera raqueta peruana se levantó y ganó. Juan Pablo Varillas, se encontró en la ronda 16 del Argentina Open con el tenista austriaco Dominic Thiem, ex número 3 del mundo en 2020, con quien tuvo un vibrante duelo, que terminó con la victoria de Juan Pablo Varillas. El tenista nacional venció 2-0 con los parciales 6-4 y 6-4 en una hora y 47 minutos.

Thiem solo había perdido una vez en Argentina. Fue bicampeón del ATP 250 de Buenos Aires en el año 2016 y 2018. En su carrera, ha vencido a Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, además, ganó el US Open 2020, uno de los cuatro Grand Slam. Reconocido como el futuro del tenis, pese a todo ello, hoy no pudo y cayó ante un imponente Juan Pablo Varillas. El peruano con grandes servicios y concentración al máximo pudo destacar desde el primer set.

Al finalizar el encuentro, el tenista peruano habló sobre la importancia en su carrera este tipo de victorias. “Estos partidos te marcan, te dan mucha experiencia. Son jugadores que te dan pocas chances y las tienes que aprovechar. Debes estar al 110% y pude mantenerme agresivo. Dominic es un jugador que te tira muy atrás con sus buenos golpes largos. Fue importante atreverme y creérmela”, contó.

¿Cómo llega Varillas a cuartos de final en el Argentina Open?

Juan Pablo Varillas llegó al cuadro principal del torneo argentino mentalizado para ganar, el peruano realizó su pretemporada en Buenos Aires y eso fue una ventaja, ya que es muy consciente de las condiciones de juego. Para un tenista es importante conocer el clima y algunas veces soportarlo, es el caso de Argentina por su intenso calor.

El deportista nacional inició venciendo en la primera ronda de clasificación al argentino Thiago Agustin Tirante (6-2; 6-4); en la segunda ronda de clasificación al también local Federico Delbonis (7-5; 6-2); en la ronda de 32 del cuadro principal derrotó al portugués Joao Sousa (6-2; 7-5) y finalmente, en octavos de final, triunfó también ante el ex Top 3, Dominic Thiem (6-4; 6-4).

‘Juanpi’ inició de gran forma, primero ingresó al cuadro principal del primer Grand Slam del año, el Australia Open y ascendió al Top 100, consiguiendo el mejor ranking de su carrera con el puesto 94. Posteriormente, viajó a Chile, pero no pudo avanzar hasta las instancias finales del Challenger de Concepción, luego cayó en el cuadro principal de Córdoba Open. Sin embargo, pese a ello hoy demuestra de lo que es capaz al encontrar su camino en el Argentina Open.