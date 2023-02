Empresario denunció que fue estafado por asesora bancaria con 700 mil soles: “Me dijo que perdió el dinero”

Un joven denunció que una empleada de un banco lo estafó con más de 700 mil soles. Video: ATV Noticias

Un joven empresario, identificado como Brian Córdova, denunció que una asesora comercial del BBVA Continental lo estafó a su familia y a él con más de 700 mil soles en movimientos bancarios después que la empleada de la agencia le ofreció invertir en una campaña de fondos mutuos que presuntamente daría una buena rentabilidad económica.

Atentado terrorista en el VRAEM deja siete policías muertos Los efectivos policiales pertenecían a la Dinoes y la comisaría de Natividad y se trasladaban en una camioneta cuando fueron emboscados alrededor de las 9:45 de este sábado. VER NOTA

En declaraciones a ATV Noticias, la víctima contó que esta historia se remonta hasta julio de 2021 cuando Sofía Ruiz, la trabajadora del banco, le ofreció realizar una campaña de fondos mutuos, y el joven accedió porque había una relación de amistad. Incluso, incluyó del dinero familia, pero ese fue el inicio de una serie de irregularidades.

“Como había el tema de la confianza, dos años que había sido mi asesora, ella me ofrece una campaña que me iba a dar una buena rentabilidad. Era un 10% que podía ganar mensualmente con un monto que podía depositar y sacar posteriormente sin problemas”, manifestó al citado noticiero.

Teodomiro Gutiérrez Cuevas, el precursor de la reivindicación de los derechos indígenas en el Perú Conocido como ‘Rumi Maqui’ (mano de piedra, en quechua), a pesar de ser capturado y sentenciado logró escapar para nunca más caer en prisión. VER NOTA

Córdova depositó el dinero en la cuenta de Ruiz porque ella afirmó que esa cuenta estaba controlada y avalada por el banco. Cuando el afectado quiso conocer cómo iban las ganancias de los fondos mutuos, la empleada del BBVA Continental dejó de contestar los mensajes y solo se limitó a enviarle correos corporativos, informando acerca de las fecha de desembolsos que nunca ocurrieron.

Un joven denunció que fue estafado por una asesora de un banco. Video: ATV Noticias

“Me manda unos mensajes de correos de funcionarios del banco diciendo que tal fecha va a haber desembolso. Ella abusó de mi buena fe, seguí esperando. Hasta que me envió un correo diciendo que tenía un problema dentro del banco, que estaba siendo investigada por fraude. En el mes de abril me mandó un mensaje diciendo que el dinero no lo tenía, que estaba en el banco, que lo perdió todo”, dijo.

Huaicos en Perú: 18 fallecidos, 400 viviendas damnificadas y 7 colegios afectados por deslizamientos en Arequipa 60 distritos de la sierra sur del Perú en riesgo de verse afectados por huaicos, según Indeci. Arequipa, Ayacucho y Moquegua son las regiones con riesgo alto por deslizamientos. VER NOTA

En abril de 2022, Córdova y su familia asistieron al BBVA Continental para denunciar el presunto fraude, sin embargo, el gerente del banco les informó que la trabajadora había renunciado. El denunciante indicó que la asesora hizo movimientos por más de 100 mil soles —700 mil soles con el dinero de su familia— sin que la entidad bancaria le informara sobre este caso. La mujer, por el momento, se encuentra desaparecida.

Comunicado del BBVA

El BBVA Continental, mediante un comunicado, informó que la investigación del Ministerio Público determinó que este caso se encuentra en el marco de las negociaciones entre privados y por eso archivó la denuncia. Esto quiere decir que el banco no se hace responsable porque la asesora no trabaja para la agencia bancaria.

Indecopi, por su parte, está empezando un proceso administrativo contra el BBVA. No obstante, el banco replicó que “que adjuntará las pruebas correspondientes que demuestran que no tuvo participación en los hechos y respetará las decisiones finales que se determinen”.

Fraudes

En 2022 se estableció que las nuevas modalidades de fraude son fraudes digitales (phishing, smishing y pharming), recojo de tarjetas a domicilio y las llamadas de falsos gestores.

Debido a estos problemas, se sugirió al público en general que protejan sus datos personales y evitar ofrecerlos a terceros o desconocidos.