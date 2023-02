Alejandro Muñante no cree en el descarte de candidatura de Keiko Fujimori: “Actúa de manera interesada”

Fuente: ATV

Alejandro Muñante, tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, mostró este miércoles su incredulidad ante las declaraciones de Keiko Fujimori, quien ratificó su postura a favor de un adelanto electoral para salir de la crisis política y social, pero descartó participar como candidata presidencial para evitar ser “una excusa de los rojos”.

Guido Bellido asegura que “es floro” que Keiko Fujimori no va a postular si hay adelanto de elecciones Legislador de Perú Bicentenario dijo que ese es el “truco de siempre” de la lideresa de Fuerza Popular. VER NOTA

“La señora no es, digamos, un referente en temas de firmeza y contundencia, hemos visto muchos vaivenes. Ahora que quiera acomodarte en el centro y actúa de manera interesada. Ha dicho que no va a postular si hay un adelanto, pero si no lo hay, ¿sí lo va a hacer? Hay un tema que debe aclarar”, señaló a ATV el legislador de Renovación Popular.

Keiko Fujimori “ha dicho que hay una coincidencia entre la extrema izquierda y derecha, pero si se ve las votaciones, se puede revisar que, en más de una ocasión, Perú Libre, Juntos por el Perú y Fuerza Popular han votado juntos”, añadió.

Keiko Fujimori se reunió con la presidenta Dina Boluarte. Foto: Canal N

Tras reunirse con la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, la tres veces candidata presidencial recordó que aún “quedan dos días” para que finalice la actual legislatura del Congreso y que, además, el presidente de ese poder del Estado, José Williams, la “puede ampliar”.

Keiko Fujimori pide adelanto de elecciones y reafirma que no postulará: “Creo que debo esperar” La lideresa de Fuerza Popular aseguró que el adelanto de los comicios serán una salida de la crisis política que atraviesa el país. VER NOTA

El discurso lo ha amplificado desde el último domingo cuando, en un encuentro celebrado con militantes y dirigentes de su partido en Piura, aseveró que, aunque tiene “toda la posibilidad de ser candidata”, cree que debe “esperar”.

“No voy a ser un factor más, o una excusa de los rojos, para que me sigan echando la culpa (de la crisis política), no señores”, señaló. Más tarde, Fujimori reiteró su postura respecto al adelanto electoral y sobre la participación de Fuerza Popular en la próxima contienda, a la cual no se “presentará”.

Keiko Fujimori se pronunció tras la reunión que sostuvo con Dina Boluarte. Canal N

Tres derrotas

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) vivió en 2021 su tercera derrota consecutiva en unos comicios presidenciales en los que se impuso Pedro Castillo (2021-2022).

En aquellas elecciones, la política no solo vio nuevamente frustradas sus ambiciones presidenciales, sino también la posibilidad de eludir temporalmente una acusación fiscal de más de 30 años de cárcel y la opción de liberar a su padre, quien cumple una condena de 25 de años de prisión por delitos de lesa humanidad.

Keiko Fujimori criticó actuar de Gustavo Petro: “Pido públicamente que no meta su nariz roja en el Perú” La lideresa de Fuerza Popular rechazó la “injerencia extranjera” luego de reunirse con la presidenta Dina Boluarte. “Quiero enviar mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro”, señaló VER NOTA

En 2011, fue superada en las urnas por el militar en retiro Ollanta Humala y en 2016, por el economista Pedro Pablo Kuczynski.