Universitario vs Alianza Lima: Waldir Sáenz afirmó que el clásico será de “mucha tensión”

El ex atacante afirmó que ambos equipos tienen grandes jugadores.

El clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima será el domingo 19 de febrero por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. Waldir Sáenz, leyenda del cuadro ‘íntimo’, habló acerca de la actualidad de ambos equipos y cómo vive un clásico un futbolista.

“Los clásicos son partidos aparte, así venga la ‘U’ o Alianza que haya perdido 4-0 o 5-0 o que ambos hayan ganado, son distintos. Son partidos que se juegan, ahí no hay que se juega bien o se juega mal. Ambos tienen en la cabeza que los clásicos se ganan. ¿Cómo? no se sabe, pero se ganan. El clásico siempre ha sido así”, sostuvo el ex delantero en una entrevista para GOLPERU.

Sáenz destacó los planteles de los protagonistas del clásico. “Dios quiera que este clásico sea de mucho fútbol, porque ambos tienen buenos jugadores. La ‘U’ tiene buenos jugadores, Alianza también los tiene. Ojalá que este clásico sea bonito en lo que es fútbol y que la gente que vaya al estadio salga contenta con el desenvolvimiento de ambos. Por mi lado, yo quiero que gane Alianza, pero, dependiendo del resultado, que la gente salga contenta con el fútbol que hagan ambos equipos”, recalcó el goleador histórico ‘blanquiazul’.

El goleador histórico de Alianza Lima ponderó el rol de los futbolistas experimentados en los clásicos. “Yo creo que con la experiencia de uno, está más sereno, trabaja sabiendo que vas a enfrentar a un rival que no quiere perder. Después, los más grandes son los que toman ese momento de nervios y asumían la responsabilidad para que los más chicos salgan con tranquilidad. Siempre hay un poco de nervios, pero son partidos que todos quieren jugar. Los planteles tienen 30 jugadores y tienen que alinear solamente a 11″, contó Sáenz.

El ex atacante mencionó lo importante que es para ambos equipos ganar el clásico: “Va a ser un partido de mucha tensión, sobre todo para la ‘U’, que no tuvo un buen resultado en el encuentro anterior. Alianza va a querer ganarlo para seguir con su racha ganadora”.

Además, Sáenz se refirió a lo complicado que será para Guillermo Salas, entrenador ‘íntimo’, poder elegir el once titular para enfrentar a los ‘cremas’. El motivo es por el gran plantel que han armada para el campeonato peruano y la Copa Libertadores.

“Va a tener un dolor de cabeza ‘Chicho’ para hacer el equipo. Tiene muy buenos jugadores, ya lo han demostrado ante Sport Boys. Ahora, con respeto a Boys, yo creo que Alianza, todavía, no se ha enfrentado a un equipo que haga medición en que nivel está. Vienen pasando los partidos, yo creo que Alianza va a ir mejorando. Ahora si tiene, este fin de semana, el termómetro de como está Alianza tanto anímicamente como futbolísticamente”, puntualizó.

Será el partido número 368 en toda la historia.

Sáenz cumplió su sueño

‘Wally’ también habló acerca del 122 aniversario de la institución ‘blanquiazul’. El ex Unión de Santa Fe afirmó que su generación a sido una de las mejores en la historia del club victoriano.

“Soy el hincha que se metió a la cancha, el hincha que hizo historia y el hincha que dio todo por esta camiseta. Gracias a Dios, también tuve compañeros que ahora estamos celebrando el aniversario y creo que somos la generación que le dio más títulos a Alianza Lima”, señaló.

“Yo llegué en 1987 al club y en 1992 tuve la suerte de ser promovido con Miguel Ángel Arrué. Debuté en octubre de ese año ante Deportivo Municipal. De ahí jugué ante Sporting Cristal y después el hexagonal que se jugó en el Nacional, ahí hice mi primer gol. En 1993, desde el primer día de enero, que hicimos la pretemporada, tuve la suerte de entrar en el once titular”, finalizó.