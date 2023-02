Universitario vs Alianza Lima: Leao Butrón reveló cuál fue el clásico que más “disfrutó” y el que más “sufrió”

El ex portero de Alianza Lima comentó como vienen ambos equipos para ese importante duelo.

El domingo 19 de febrero Alianza Lima se enfrentará a Universitario de Deportes por el clásico del fútbol peruano por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. Leao Butrón, gerente de academias y franquicias de la institución ‘blanquiazul’, analizó la actualidad de ambos clubes.

“Siempre tienes en cuenta lo que hace el rival, en este caso la ‘U’. Creo que ha formado un buen plantel este año, asumo también que van a pelear el campeonato. Lógicamente, tratas de concentrarte lo más que puedas en lo que puedes hacer. Definitivamente, lo que va a marcar diferencia si es que uno, cualquiera de los dos, llega a plasmar lo que ha entrenado”, sostuvo el directivo ‘blanquiazul’ en una entrevista para ‘Todas Las Voces del Fútbol’.

Además, el ex guardameta mencionó que es importante que el plantel se concentre en sus propias virtudes que en la estrategia de su oponente: “Entonces tienes que centrarte más aún de lo que haces, que de lo que puede hacer el equipo rival. Sin lugar a duda, piensas un poco en el equipo que vas a enfrentar”.

“No sé si se busque silenciar el estadio, pero si motiva porque es un estadio bonito, que la gente acompaña y que nuevamente se siente. El futbolista está acostumbrado a ese tipo de escenarios y más Alianza, que siempre llena estadios y a jugar con gente. En ese sentido, definitivamente, los jugadores de Alianza nos les incomoda, para nada, ser visitantes en un clásico”, afirmó Butrón.

“Yo he visto a Alianza de menos a más. Como hincha, porque ahora me toca mirarlo desde afuera, si bien soy parte de la institución, no soy parte del equipo profesional. No comparto con ellos por el tema del trabajo, pero, mirándolo desde la tribuna, yo creo que Alianza lo veo bien, con buenas variantes, con mucha confianza en su trabajo y en el cuerpo técnico”, habló acerca los ‘blanquiazules’.

“A la ‘U’ no he tenido tiempo de verlo, pero si sé los jugadores que están ahí. Creo que con los jugadores que tiene, definitivamente con su gente, se vuelve un equipo importante. Yo veo parejo este clásico, cualquiera de los dos puede llevarse la victoria. Esperemos que sea Alianza, pero lo veo muy parejo”, concluyó el directivo del cuadro victoriano.

Leao Butrón en los clásicos

Butrón también comentó acerca de sus experiencias en partidos ante Universitario. El dirigente ‘íntimo’ explicó cual fue el encuentro que más disfrutó ante los ‘cremas’. Asimismo, relató el compromiso más doloroso que tuvo en todos esos años.

“Por lo que significó, en el 2004, ganarles en Matute y salir campeón creo que fue lindo. Salimos campeones ganándole a la ‘U’, eso es un tema que no se da todos los años. A mí me queda en la cabeza por siempre ese recuerdo. El que sufrí más fue en el 2017, el partido de vuelta de la primera parte del campeonato. Nos ganaron 3-0 y nos pasaron por encima”, contó el ex Sporting Cristal.

Precio de las entradas

El duelo entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ se jugará el domingo 19 de febrero a las 15:30 horas de Perú. El enfrentamiento será en el estadio Monumental de Ate. La directiva ‘estudiantil’ anunció, en sus redes sociales, el inicio de la compra de las entradas para el clásico.

Los precios para ver en vivo el compromiso son los siguientes:

- Norte: S/. 40 soles

- Oriente: S/. 80 soles

- Occidente: S/. 140 soles

- Sur (familiar): S/. 40 soles

- Sur (familiar/niño): S/. 30 soles

- Oriente (Conadis): S/. 64 soles

- Occidente (Conadis): S/. 112 soles

Asimismo, se habilitó la Butaca negra de Apuesta Total a S/. 300 soles y la Experiencia crema a S/. 500 soles.