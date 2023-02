Universitario: ¿Quién debería arrancar ante Alianza Lima, Martín Pérez Guedes o Piero Quispe?

Martín Pérez Guedes y Piero Quispe luchan por el puesto en el clásico peruano.

La versión 2023 de Universitario de Deportes es diferente a la que se vio en la temporada pasada, no solo por los nuevos refuerzos, sino también por el estilo de juego que adoptó en los primeros partidos en la Liga 1. Carlos Compagnucci tomó la decisión de dejar en la banca de suplentes a Piero Quispe y darle el titularato al nuevo refuerzo Martín Pérez Guedes, al menos eso se vio en el partido contra Academia Cantolao y Unión Comercio. Ese cambio llamó la atención de varios hinchas, pues unos aplauden esa variante en el equipo y otros piden que el mediocampista peruano sea considerado desde el arranque. Se viene el clásico peruano y el debate está encima de la mesa, ¿quién deberá ir desde el arranque?

La postura del técnico ‘crema’ no pasa por un tema de quién es mejor o peor. Si analizamos el desempeño de ambos, tienen características diferentes. El ex Melgar es más transcendente en la cancha, pues su verticalidad le permite anotar, algo que puede definir encuentros. Mientras que el jugador peruano es más hábil con el balón en los pies: sorprende con un buen amague, rompe líneas y tiene proyección; pero no tiene gol, lo que hace pensar que ese punto inclinó en la balanza a favor del mediocampista argentino.

Piero Quispe

Su carrera empezó en la divisiones menores de Universitario de Deportes. Ángel Comizzo lo hizo debutar en Primera División en 2021, en duelo de visita contra Academia Cantolao disputado estadio Iván Elías Moreno. Aquella vez, jugó un poco más de siete minutos, pues ingresó casi al final del encuentro reemplazando a Jorge Murrugarra. Luego fue tomando notoriedad y se ganó un lugar en el equipo logrando ser una de las piezas claves de los ‘cremas’.

En 2022, el jugador de 21 años jugó 37 partidos: 35 en la Liga 1 y 2 en la Copa Libertadores, logrando anotar tres goles: uno a Carlos A. Mannucci y doblete a Sport Huancayo. Enfrentó en dos ocasiones a Alianza Lima y fue en esta temporada: titular en el triunfo ‘blanquiazul’ por 4-1 en el estadio Monumental con doblete de Jairo Concha y anotaciones de Arley Rodríguez y Hernán Barcos, y también en la victoria ‘merengue’ 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva con goles de José Rugel y Alexander Succar. Y este año, solo ha tenido 32 minutos en cancha en la derrota de la ‘U’ ante Unión Comercio en Tarapoto, donde ingresó por Martín Pérez Guedes.

Martín Pérez Guedes

El mediocampista argentino llegó al Perú para defender la camiseta de la Universidad San Martín en el 2021, un año después pasó a las filas de Melgar de Arequipa, donde logró realizar una de sus mejores campañas. Fue titular indiscutible tanto con el técnico Néstor Lorenzo como con Pablo Lavallén: jugó 40 partidos en la Liga 1 y 14 en la Copa Sudamericana, anotó 9 goles y entre ellos marcó doblete a Deportivo Municipal. Fue pieza fundamental en el campañón de los ‘rojinegros’ en el torneo internacional y terminó el año como subcampeón del campeonato local.

Razones suficientes para que Carlos Compagnucci decida jalárselo para su equipo versión 2023, considerándolo como titular, pues arrancó ante Academia Cantolao y Unión Comercio. Será su primer clásico, pero ya se enfrentó a Alianza Lima cuatro veces en el 2022: dos triunfos en Arequipa y dos derrotas en Lima, contando los dos encuentros en la final del campeonato.

Así le fue a Martín Pérez Guedes ante Alianza Lima

- 12/03/2022 Melgar 1-0 Alianza Lima | Arequipa

- 22/09/2022 Alianza Lima 2-0 Melgar | Lima

- 09/11/2022 Melgar 1-0 Alianza Lima | Arequipa

- 13/11/2022 Alianza Lima 2-0 Melgar | Lima