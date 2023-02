Michael Succar si no se transmite el Universitario vs Alianza Lima: “Sería una raya más a esta gestión inolvidable”

Hasta el momento, no se ha confirmado si algún medio oficial podrá transmitir el partido entre Universitario y Alianza Lima.

Universitario de Deportes y Alianza Lima medirán fuerzas en una nueva edición del clásico del fútbol peruano, válido por la jornada 5 del Torneo Apertura de Liga 1. Sin embargo, aún no se sabe si el partido podrá ser transmitido por el Consorcio Fútbol Perú, más conocido como GOLPERU.

En varias oportunidades, dicho canal ha señalado que no puede transmitir los encuentros de Universitario debido a que la medida cautelar interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol se lo impide. Por su parte, el máximo ente del fútbol peruano se ha encargado de contradecir dicha explicación.

De esta manera, la única forma que habría de transmitir el superclásico peruano a través de un medio oficial sería que la FPF levante la cautelar que emitió en el Poder Judicial. Cabe resaltar que si el Consorcio llegara a transmitir el compromiso con la medida aún existente, estaría incumpliendo el mandato judicial.

En ese sentido, Michael Succar se refirió a la posibilidad de que el partido entre ‘cremas’ e ‘íntimos’ no sea televisado. “Yo creo que se va a tener que resolver de alguna manera este problema o a algún acuerdo llegarán, al menos se verán en la obligación de hacer un paréntesis”.

Asimismo, no dudó en apuntar directamente contra Agustín Lozano e incluso señaló que si ambas partes no lograban llegar a un acuerdo, todo sería culpa del mal manejo de la FPF. “Sería una verdadera locura que no se llegue a transmitir el clásico y bueno, sería una raya más a esta gestión inolvidable, porque lo es y estoy seguro que Agustín Lozano es consciente de ello”.

Diego Rebagliati se unió a la conversación y aseguró que la situación es bastante complicada, por lo que es probable que ningún medio transmita el encuentro. “Sinceramente, no me imagino que el partido no se pase, pero sé que estamos muy cerca de que algo como eso termine pasando”.

No obstante, Pedro García dio a conocer su postura y manifestó que de no ser transmitido, podría marcarse un hito sin precedentes en la historia del fútbol peruano. “Sería gravísimo que no se transmita el clásico, porque se convertiría en un hecho muy relevante considerando que estamos hablando del partido más importante de la fecha. Si esto pasa, esta noticia sería portada de todos los medios”.

Finalmente, añadió que “con un clásico, el país se paraliza por completo. Entonces si no se puede ver el partido, no sé qué reacción va a tener la gente y tampoco sabría cómo contentarlos después de eso. Es muy diferente a perderte un partido entre la ‘U’ y Unión Comercio”.

Universitario de Deportes vs. Alianza Lima: fecha y hora confirmada

El duelo entre ‘merengues’ y ‘blanquiazules’ quedó programado para el próximo domingo 19 de febrero a partir de las 15:30 horas (Perú) en las instalaciones del estadio Monumental de Ate. Cabe resaltar que solo la hinchada local podrá hacerse presente en el recinto para así, evitar cualquier tipo de inconvenientes.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el encuentro será transmitido por televisión, radio o redes sociales, esto debido al conflicto por los derechos televisivos que mantiene la FPF con los seis clubes opositores.

No caben dudas que todos se encuentran expectantes a lo que podría pasar al respecto, motivo por el cual, se espera que ambos clubes se pronuncien en las próximas horas.

Últimos enfrentamientos: Universitario de Deportes vs Alianza Lima

- Universitario de Deportes 1-0 Alianza Lima | 29/09/2019

- Universitario de Deportes 2-0 Alianza Lima | 08/03/2020

- Universitario de Deportes 1-2 Alianza Lima | 18/08/2021

- Universitario de Deportes 1-4 Alianza Lima | 17/04/2022

- Alianza Lima 0-2 Universitario de Deportes | 04/09/2022