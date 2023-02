Mario Irivarren es acusado de gritar a Alondra García Miró: “Tenía un temperamento especial”

Este miércoles 15 de febrero, los conductores de ‘Préndete’ recibieron en su set a Georgette Cárdenas, recordada reportera de ‘Combate’. Es aquí donde la figura de TV conoció a diferentes figuras del fenecido reality. La modelo no tuvo ningún reparo en decir que Mario Irivarren tenía un carácter especial, palabras que fueron secundadas por Kurt Villavicencio ‘Metiche’.

Todo ocurrió cuando la producción pasó un video de Combate, donde se ve a Mario Irivarren peleando con Alondra García Miró y Ernesto Jiménez. Ante ello, la exmodelo indicó que todo fue armado. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el chico reality tiene un temperamento especial, y muchas veces ha sido testigo de ello.

“Tenía un temperamento especial y trataba de una forma muy particular a Alondra porque eso yo lo he visto”, dijo Georgette Cárdenas. Estas palabras fueron respaldadas por el popular Metiche, quien indicó que también recibió gritos de Mario Irivarren.

“No solo a Alondra, a varios nos ha caído los gritos de Mario Irivarren”, señaló.

“A mí también me ha caído gritos y por eso lo saludo y lo mantengo a distancia”, agregó la exmodelo.

Como se recuerda, en el 2022, su expareja Vania Bludau lo acusó de haber sido violento con ella. Aunque no lo denunció por la vía legal, lo señaló públicamente. Incluso, indicó que en una ocasión le apretó el cuello.

Mario Irivarren es acusado de haber gritado a Alondra García Miró

Mario Irivarren responde tras ser acusado de violento

A través de una entrevista para ‘Amor y Fuego’, Mario Irivarren decidió pronunciarse e indicó que nunca le puso la mano encima. Sin embargo, sí aceptó que en alguna ocasión le levantó la voz. “Creo que ya es hora de salir, quería evitar eso a toda costa, creo que ya es hora de salir, contar las cosas, hacer un mea culpa y ponerle un punto final a esto de una vez”, dijo en el programa de Willax TV.

Además, resaltó que ya estaba llevando terapia para aprender a controlar sus reacciones. “Cuando traspaso esa barrera del autocontrol, me pongo colérico y grito; pero es algo pésimo, mal. A mí no me gusta para nada eso y llevo una terapia”, contó en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Al salir de este programa, Mario Irivarren fue abordado por las cámaras de Magaly Medina, siendo consultado por el mismo tema y su arrepentimiento.

“Pedirle disculpas, desde lo más profundo de mi corazón, como ya lo he hecho en repetidas ocasiones. Mis actitudes estuvieron mal, nunca tuve la intención de reaccionar mal o herir sus sentimientos. Nunca me excusé, nunca dije que estaba bien, nunca dije que fuera su culpa. Son disculpas sinceras y de corazón”, señaló.