Juan Pablo Varillas avanzó en el Argentina Open: venció al portugués Joao Sousa

Juan Pablo Varillas venció a João Sousa y avanzó a la segunda ronda en el ATP 250 de Buenos Aires. (Lautaro Miranda)

Juan Pablo Varillas continúa rompiendo las barreras que el tenis peruano no alcanzaba en los último años. El deportista peruano venció a Thiago Tirante (237 ATP) y Federico Delbonis (131 ATP) en la Qualy del ATP 250 de Buenos Aires e ingresó al cuadro principal del torneo.

El tenista peruano debutó en el cuadro principal del Argentina Open ante Joao Souza, 142 en el ranking ATP y logró vencerlo 2-0 en casi dos horas de juego con parciales 6-2 y 7-5. Durante el primer set Varillas fue superior, sin embargo, en el segundo su rival emparejó las acciones, y aunque estuvo cerca de caer, pudo resolver el partido.

Al finalizar el partido, Juan Pablo Varillas analizó su desempeño ante Sousa. “Fue un gran partido, tuve una gran victoria. Por momentos me sentí muy superior, pero luego se emparejó mucho, quizás las condiciones cambiaron un poco a comparación de los últimos días, pero aún así estoy feliz”, expresó.

Además, sobre se refirió al superficie de polvo de ladrillo y a las altas temperaturas en Argentina. “Jugar de noche es muy pesado y el calor es intenso. Antes la cancha era muy rápida comparado a lo que estaba ahora, pero la idea es competir en todas las condiciones, creo que eso marca la diferencia y no desconcentrarse por ese tema. Traté de mantenerme agresivo todo el tiempo y creo que al final, sobre todo en el segundo set, logré quebrar en el momento preciso y cerrar con holgura”.

‘Juanpi’ seguirá intentando sumar puntos en el ranking con el objetivo de regresar al ‘Top 100′ de la clasificación ATP, debido a que en el torneo solo podrá ganar puntos a partir de la segunda ronda. Sin embargo, con su clasificación al cuadro principal consiguió un premio económico.

Juan Pablo Varillas logra avanzar a segunda ronda luego de ganar a Joao Souza.

Sucesor de Luis Horna

Juan Pablo Varillas, no solo consiguió su pase a la segunda ronda, su victoria lo convirtió en el primer tenista peruano en ganar un partido en el cuadro principal del torneo desde el 2008, con Luis Horna como protagonista. El tenista peruano comentó que se sentía muy orgulloso y que poco a poco va creando su propio camino.

“Tener este tipo de datos me enorgullece, me motiva a seguir, no lo pienso mucho la verdad, prefiero seguir mi camino perfil bajo, siempre humilde, pero con mucho trabajo y mucho sacrificio. Sí me enorgullece mucho saber esto y seguir, no rompiendo récords, pero volviendo a poner el tenis peruano a oídos de todos”, enfatizó.

El rival de Juan Pablo Varillas

El próximo rival de Juan Pablo Varillas será Dominic Thiem, actualmente 99 en el ranking ATP y ex número tres del mundo. El tenista peruano lo enfrentó anteriormente en el Torneo de Gstaad en el 2023 con una derrota ante austriaco en los cuartos de final por 6-4 y 6-3.

El tenista peruano también se refirió a ello y comentó que más allá con quien le toque enfrentar, lo hará de la mejor forma. “Me encantaría tener una revancha (Dominc Thiem) porque creo que ese partido (Abierto de Gstaad) no jugué de la mejor manera quizás”, confesó.

De igual forma, al término de su partido, Thiem habló sobre Juan Pablo Varillas. “Tuvo un gran desarrollo el año pasado. Sé que la arcilla es su territorio. En Gstaad las condiciones eran diferentes que aquí, pero va a ser un buen desafío para los dos. Tengo muchas ganas de que llegue el partido y trato de concentrarme de la misma manera”.

El peruano participará una vez más en el Argentina Open con el objetivo de lograr su pase a cuartos de final e intentará llevarse los 20 puntos que otorga el torneo para el ranking ATP para los que progresan a la siguiente del torneo.

El 20 de febrero Varillas viajará a Brasil para participar en el ATP 500 de Río, y el 27 jugará el ATP 500 de Chile. El tenista peruano está priorizando los torneos ATP en busca de puntos que le permitan clasificar directamente al cuadro principal del Roland Garros, sin tener que jugar en la fase previa.