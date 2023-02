Juan Jayo elogió la defensa de Alianza Lima previo al clásico: “Tenemos jugadores de Bundesliga”

El exfutbolista se refirió a la presencia de Carlos Zambrano y Santiago García, por sus pasados en la Bundesliga. (Video: GOLPERU)

Alianza Lima se enfrentará a Universitario de Deportes en un encuentro válido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Será la segunda vez que el cuadro ‘blanquiazul’ tenga actividad en el presente año tras el triunfo ante Sport Boys, por lo que será una prueba de fuego ante el rival de toda la vida y con los fichajes estelares. En ese sentido, Juan Jayo habló de las contrataciones de Carlos Zambrano y Santiago García, de quienes resaltó las etapas que tuvieron en Alemania.

“Alianza Lima ha contratado tratando de formar un buen plantel y ahora está en ‘Chicho’ el formar un buen equipo, en base a lo que él espera de cada uno de los jugadores. Creo que es muy importante de aquí en más cómo va a afrontar ‘Chicho’”, fueron sus primeras palabras en entrevista para GOLPERU.

En eso, se refirió nombre por nombre a las contrataciones del elenco ‘íntimo’ para el presente curso. “Lo de Sabbag es una buena contratación, está esperando la oportunidad y saliendo de la lesión que tuvo en el codo. Lo poco que vi de Andrade, porque no están pasando mucho los partidos, creo que es un jugador muy parecido a Lavandeira. Muy encarador, le gusta sacarse a uno para de ahí soltar la pelota”, declaró.

Defensa de primer nivel en Alianza Lima

Justo cuando tocaba entrar a los defensas, Juan Jayo resaltó el hecho de que Alianza Lima haya contratado a jugadores de Bundesliga. “El central García es un jugador de mucha experiencia, ha jugado en Alemania. Con Zambrano si es que está, vamos a tener dos jugadores de Bundesliga. Juega muy bien y tiene buena salida”, precisó.

Luego, el exfutbolista comentó de los extremos, Bryan Reyna y Gabriel Costa, que llegaron a La Victoria procedente de la Academia Cantolao y Colo Colo de Chile, respectivamente. “Reyna siempre levanta al público. Siempre intenta ir para adelante, buscando el arco rival. Eso es importante. Y lo de Costa, viene ratificando el buen momento que ha tenido”, dijo.

En efecto, Carlos Zambrano y Santiago García se desempeñaron en la Bundesliga de Alemania en años anteriores. El ‘Kaiser’ defendió las camisetas de tres equipos (Schalke 04, Saint Pauli y Eintracht Franckfurt). Entre el 2007 y 2016 codeándose con futbolistas del alto nivel, el peruano alcanzó a disputar un total de 168 partidos. Entre sus rivales fueron Robert Lewandowski, Thomas Muller, el propio Jefferson Farfán, entre otros.

Carlos Zambrano disputando un balón con Robert Lewandowski en un Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich. (Agencias)

Por el lado del zaguero argentino, jugó en el Werder Bremen entre el 2013 y 2017, habiendo compartido con un conocido del Perú y Alianza Lima, Claudio Pizarro, en sus últimas dos temporadas. De hecho, ambos forjaron una amistad que podría haber incidido para que el defensor optara por cerrar su llegada a la escuadra ‘victoriana’. En total, García se desempeñó en 99 encuentros con los ‘lagartos’.

Por ahora, la presencia de Zambrano está en duda para el duelo ante Universitario, pero en el caso que se recupere al 100% de una lesión que arrastró desde su etapa en Boca Juniors, sería titular y haría dupla en la zaga con García.

Santiago García coincidió con Claudio Pizarro durante dos temporadas en Werder Bremen, de las cuatro que estuvo. (Werder Bremen)

Entrega y apoyo en Alianza Lima

Juan Jayo también tuvo palabras acerca del factor que debe tener el jugador de Alianza Lima en todos los partidos. “La entrega no se discute, no es negociable. Dentro del fútbol puede haber accidentes, mal pase, pero después hay que darse íntegro. La gente puede criticar que tuvo un mal partido, pero no que no corrió”, contó.

Finalmente, el ‘Pulpo’ halagó a la hinchada ‘blanquiazul’, que en las recientes temporadas ha apoyado de forma masiva al plantel. “Ha habido un fenómeno de Alianza en estos últimos años. La gente está respondiendo, va al estadio, apoya al equipo, porque le ha tocado vivir buenos momentos: el bicampeonato, el campeonato con Pablo Bengoechea, disputando dos finales”, agregó.