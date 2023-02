Andrea San Martín y la razón por la que bloquea seguidores y no da entrevistas a ciertos programas

Andrea San Martín y la razón por la que bloquea seguidores. Instarándula.

Andrea San Martín dio una reveladora entrevista a Samuel Suárez, creador de Instarándula. Durante la conversación, la ojiverde explicó por qué tiene una gran cantidad de bloqueados en su cuenta de Instagram, muchos de ellos detractores y hasta seguidores de su contenido. También dio razones del por qué no da entrevistas a ciertos programas de espectáculo.

Todo inició cuando el periodista le hizo saber a Andrea San Martín que muchas de las ‘ratujas’ le dijeron que estaban bloqueadas. “Me dicen que te pida que las desbloquees porque te dedicas a bloquear a todas. Se va a quedar sin seguidores”, señaló.

“Yo no compro seguidores, yo no apunto a tener cuatro o cinco millones de seguidores. Los míos son orgánicos. Si a mí me insultas, yo sí te bloqueo porque para qué me voy a pelear, para qué voy a aceptar que me insulten, yo no acepto eso. Nadie en su sano juicio acepta que alguien te insulte”, resaltó.

Andrea San Martín dio entrevista a 'Instarándula'.

“Una vez que me insultan, se pierde el respeto. Además, les evito el estrés. Si se estresan viéndote, que ya, estén tranquilas y ven otros personajes que no las altere ni fastidia. Las que se alteran son ellas, no yo”, añadió la exmodelo.

Asimismo, Andrea San Martín dejó en claro que si acepta opiniones y hasta críticas de sus fanáticos, siempre y cuando todo sea con respeto.

¿Por qué se niega a dar entrevistas?

La expareja de Sebastián Lizarzaburu sostuvo que, siguiendo la misma filosofía que aplica con sus detractores, no da entrevistas a ciertos programas de espectáculos cuando los conductores de estos le han faltado el respeto con sus ácidos comentarios.

“Trabajo en este medio 80 mil años. A las únicas personas que les he dicho no, por mucha plata que me estén ofreciendo para ir a hablar, es a la gente que ha cruzado límites y me ha faltado el respeto. Su opinión es con base a lo que le han dicho, pero la realidad solo la sé yo”, precisó.

Por otro lado, San Martín afirmó que cuando acepta dar una entrevista televisada siempre hace la misma advertencia: “Mientras haya respeto, no pasa nada, no me voy a molestar ni me voy a ofender”.

“Cuando me empiezan a calificar, cuando todo lo que hago está mal… Nadie se fija en mi esfuerzo, en las cosas que hago porque quieren hablar mal de mí porque, de repente, no les caigo bien. Y cuando cruzan eso, discúlpame, pero ni por todo el dinero del mundo. Me paran repitiendo ‘¿cuánto quieres?’, pero yo no me vendo”, sentenció.

Andrea San Martín cuenta con más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

En la misma entrevista con Instarándula, la ojiverde negó reconciliarse con el padre de su primera hija, ‘El Hombre Roca’. Además, aseguró que seguirá saliendo con Francesco Méndez Passoni, con quien fue captada besándose en una discoteca de Punta Hermosa. No obstante, no quiso responder si formalizarán su relación a futuro.

“Yo siento que ahorita me ha hecho bien el fin de semana, ha sido ideal lo que he vivido, me siento tranquila. Supongo (seguiremos saliendo), pero no te diré (si vamos a formalizar). Si yo supiera que no lo voy a volver a ver, probablemente no se hubieran enterado, no hubiesen encontrado un ampay. Solo me importa que él se ha comportado bien conmigo, y listo”, acotó.