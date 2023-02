Universitario vs Alianza Lima: Pablo Sabbag y Ricardo Lagos analizaron el clásico por la Liga 1

Universitario y Alianza Lima vivirán un nuevo clásico del fútbol peruano por la quinta fecha del Torneo Apertura. (clubalianzalima)

Alianza Lima quiere seguir alargando su racha de triunfos ante Universitario de Deportes. Los ‘íntimos’ llegan al duelo ante los ‘cremas’ luego del triunfo 2-0 como local ante Sport Boys con goles del Hernán Barcos y el colombiano Pablo Sabbag.

El plantel de Alianza Lima dirigido por Guillermo Salas se está preparando para el clásico del fútbol peruano ante Universitario, que les permita seguir escalando posiciones, debido a que a pesar de su contundente victoria ante los ‘rosados’ perdieron tres puntos ‘walkover’ ante Sporting Cristal en la tercera jornada.

Los jugadores de Alianza Lima están mentalizados en el partido ante el equipo ‘merengue’. El lateral izquierdo Ricardo Lagos aseguró que no importa como llegua cada equipo al encuentro, un clásico es un partido único.

“En el Monumental siempre me fue bien y espero que eso no cambie, aquí no es quién llegue bien o mal, clásicos son clásicos. […] La semana de clásico es muy bonita, se vive un gran ambiente con todo el equipo”, indicó Lagos en declaraciones a radio Ovación.

Por su parte, el delantero colombiano Pablo Sabbag, quien anotó en el último partido ante Sport Boys, desea continuar marcando con la camiseta de Alianza Lima. “Estoy contento por el primer gol y ojalá que sean muchos más con esta camiseta”, comentó el ‘Jeque’ tras su entrenamiento en La Victoria.

El partido del domingo ante Universitario, será el primer clásico que Sabbag jugará en Perú y el atacante quiere llevarse la victoria. “Sería más lindo tener a nuestra gente para celebrarlo, pero vamos de visita y para hacer nuestro trabajo, sacar los 3 puntos y darle la alegría a nuestra gente […] No hay nada más lindo que ganar el clásico y para eso vamos a trabajar esta semana, para ir el domingo a ganar. Lo más importante es que ganemos, ojalá pueda ser con gol mío”, apuntó.

El técnico de Alianza Lima, Guillermo Salas tiene claro que la victoria de local ya está en el pasado, así lo comentó Sabbag. “Dice que ya lo que pasó el domingo se queda atrás, hicimos nuestro trabajo y ahora hay que pensar en el domingo. Va a estar lindo el ambiente, será un partido lindo”, añadió el atacante colombiano.

Este domingo se jugará el primer clásico del año en el estadio Monumental. (difusión)

El último Universitario vs Alianza Lima en el Monumental

‘Cremas’ y ‘blanquiazules’ se enfrentaron dos veces en el 2022. La primera fue por el Torneo Apertura en el Monumental de Ate el 17 de abril, donde el equipo dirigido por Carlos Bustos goleó a los ‘merengues’ por 4-1 con goles de Jairo Concha en dos ocasiones, Arley Rodríguez y Hernán Barcos. El descuento de los locales fue un autogol de Pablo Míguez.

Sin embargo, Universitario le devolvió el favor a Alianza y venció 2-0 en su visita a Matute por el Clausura. Los tantos ‘merengues’ fueron marcados por Leonardo Rugel y Alexander Succar. El partido selló la salida de Carlos Bustos del cuadro de A Victoria.

Así llegan Universitario y Alianza Lima

Alianza Lima llega con tres puntos luego de su victoria de local 2-0 ante Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva. Por su parte Universitario venció de local 4-0 ante Cantolao y en la última jornada cayó 1-0 en su visita a Unión Comercio en Tarapoto.

Los ‘cremas’ se ubican en el puesto siete de la tabla de posiciones con tres puntos, mientras que los ‘blanquiazules’ se ubican en la casilla 11 también con el mismo puntaje.