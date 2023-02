Al Fondo Hay Sitio: Joel le confiesa su amor a Macarena, pero ella está interesada en Mike

Al Fondo Hay Sitio: Joel le confiesa a Macarena que está celoso de Mike Miller. (América TV)

La temporada 10 de ‘Al Fondo Hay Sitio’ sigue dando de que hablar. Desde su regreso a las pantallas de América Televisión, Joel Gonzales no solo volvió con una nueva decepción amorosa, sino que en el camino se fue enamorando de Macarena Montalbán, la hermana del chef Diego Montalbán.

En este proceso ocurrieron muchas cosas, como el primer beso que se dieron para demostrar que ninguno de los dos sentía algo por el otro, o como la vez que fingieron ser pareja para promocionar el dúo que habían conformado.

Pese a que ambos por su cabeza pasó la idea de poder terminar juntos, esto finalmente nunca se materializó debido a que ambos eran orgullosos y no querían aceptar sus sentimientos.

Justo cuando Joel Gonzales se decidió a confesarle lo que sentía a Macarena por recomendación de su mamá, la popular ‘Leyenda’ se da con la sorpresa de que ‘Maca’ estaba interesada en Mike, a quien recientemente había conocido en la galería en la que trabaja.

Desde ese momento, Joel cambió radicalmente y hasta empezó a sentir celos, pues notó que la joven artista le dejó de tomarle atención por estar pendiente de Mike, pues constantemente la invitada a salir.

Sin embargo, todo cambia para el popular ‘Cara de pez’ cuando Macarena lo dejó plantado el día que inauguró su propio taller mecánico para ir a un almuerzo con el ‘Gringo atrasador’. Por este motivo, Joel lo busca y le da a entender que tuvo algo con la ‘gringa’ en el pasado.

“Cuando nos conocimos fue inevitable su clic”, contó haciendo entender que se besaron. “Le tuve que pedir que baje su intensidad. No te quise decir, pero te advierto. Ella es salada”, agregó.

Mike se quedó con la intriga y no pudo evitar preguntarle a Macarena si entre ella y Joel había pasado algo, a lo que ella no tuvo problemas en decir que se besaron hasta en cuatro ocasiones, pero que no sentía nada por él.

Asimismo, ‘Maca’ va a buscar a Joel para preguntarle el motivo por el que le contó a Mike sobre lo que tuvieron, a lo que él confesó que quería alejarlos, pues sintió celos y le recordó que ella no asistió a la inauguración de su taller por salir con el ‘Gringo atrasador’.

Macarena queda sorprendida por las confesiones de Joel y no pudo responderle, por lo que se va a realizar sus actividades y luego encontrarse con Mike en su casa.