Técnico de Unión Comercio reveló la clave para vencer a Universitario en Tarapoto por Liga 1

Unión Comercio le propinó a Universitario su primera derrota en la Liga 1.

Unión Comercio sorprendió el pasado domingo 12 de febrero al vencer 1-0 a Universitario de Deportes en Tarapoto. El cuadro selvático frenó a un equipo que venía entonado tras golear 4-0 a Cantolao en su debut. En este contexto, su técnico Jesús Oropeza contó la estrategia que utilizó para quedarse con el triunfo:

“Lo teníamos bien descifrado a la ‘U’, habíamos visto 2-3 partidos previos antes del partido ante Cantolao y sabíamos que tenía dos marcadores con mucha vocación ofensiva”, reveló.

Los laterales a los que hace referencia son el lateral izquierdo Nelson Cabanillas y el derecho Hugo Ancajima, quienes fueron protagonistas en la goleada sobre el ‘Delfín’ gracias a sus contantes subidas, pero que ante Unión Comercio no tuvieron el mismo rendimiento. De hecho, el gol de Miguel Carranza en los últimos minutos llegó tras una jugada por banda izquierda tras una aprovechar un hueco dejado por Ancajima.

Carranza, con gran definición, puso el 1-0 ante Universitario por Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max).

Pese a la victoria, el técnico de 52 años elogió el juego de Universitario de Deportes y reconoció que su equipo tuvo que hacer un gran esfuerzo para llevarse los tres puntos: “En el colectivo del equipo, la inteligencia para jugar ante un equipo que se ha preparado para jugar Copa Sudamericana, es un candidato para pelear el título, el trabajo de hormiga tanto para atacar como para defender iba a ser importante para sacar un buen resultado”, comentó.

Jesús Oropeza también advirtió que Unión Comercio salió con la obligación de ganar, ya que habían perdido 2-1 la fecha anterior ante Sport Boys y una segunda derrota los dejaría en el fondo de la tabla: “Nosotros salimos a jugar sabiendo que nos estábamos jugando la vida porque tuvimos un resultado que no nos ayudó mucho ante Boys y teníamos que hacer respetar la cancha a pesar que no hubo sol, sino lluvia”, indicó.

Partido ante César Vallejo

El próximo partido de Unión Comercio será contra César Vallejo. En este contexto, su técnico señaló que intentarán rotar el plantel: “Vamos con la humildad que nos caracteriza, siempre sabiendo que el fútbol es 11 contra 11 y las posibilidades para sacar un resultado solo depende de los jugadores y del trabajo de la semana. Estamos tranquilos, tomando precauciones, no tenemos un plantel para jugar todos los partidos, sabemos que los partidos se juegan según el rival, según la localía. En dos partidos ya hemos hecho debutar a dos chicos que son de la zona”, afirmó.

Unión Comercio retornó a primera división este 2023. (Universitario)

Para el encuentro ante los ‘poetas’, Oropeza espera tener en su mejor nivel a Marlon De Jesús, delantero ecuatoriano que fue contratado como la gran apuesta para ser el goleador del equipo para esta temporada, pero que solo jugó los minutos finales ante la ‘U’ y no tuvo participación contra Sport Boys:

“Marlon vino un poco tarde a la pretemporada porque tenía contrato hasta el 31 de diciembre en su anterior club y tuvo la mala suerte que en el partido de presentación que hicimos tuvo un pequeño desgarro y ha tenido dificultades para la recuperación. Esperamos que en las siguientes fechas ya esté para pelear el titularato”, apuntó.

La autocrítica de Alex Valera: “Fallé como tres goles”

Otro protagonista que se refirió a la derrota de Universitario fue Alex Valera, quien erró varias ocasiones claras que pudieron adelantar al cuadro ‘merengue’ y cambiar el resultado del partido. El delantero de 26 años espera corregirlo y volver al gol en el clásico el próximo domingo:

“Me he fallado muchos goles, no se me abrió el arco y ahora solo queda pensar en el partido del domingo ante Alianza Lima. En el primer tiempo me fallé como tres goles y tengo esas jugadas en la cabeza. Solo queda seguir enfocado”, señaló.