Segunda vicepresidenta del Congreso considera que no se debe perder tiempo discutiendo el adelanto de elecciones

Silvia Monteza recomienda que el Congreso se dedique a debatir la reactivación económica.

Los congresistas de la República no muestran mayores deseos de llegar a un consenso en torno a la aprobación de proyecto que permita el adelanto de elecciones generales. Tras dos meses de que el Ejecutivo presentara su primera propuesta, aún no se han llegado a acuerdos definidos. Por ello, la nueva segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Monteza, considera que se deben atender otros temas.

Edgar Tello califica de dictadores a quienes se oponen a la Asamblea Constituyente El representante del Bloque Magisterial se mostró en contra de un adelanto de elecciones sin referéndum VER NOTA

“Como no hay consensos, no nos hemos puesto de acuerdo, no tenemos nada, no podemos seguir perdiendo el tiempo sabiendo que tenemos muchos proyectos por aprobar”, dijo la congresista en conversación con RPP Noticias. Para ella se deben aprovechar las facultades otorgadas por el Ejecutivo para atender la reactivación económica. “Ya es algo irresponsable seguir machacando en algo que no podemos ponernos de acuerdo”, agregó.

Monteza, quien lleva menos de una semana como miembro de la Mesa Directiva, cuestionó la actitud de algunas bancadas que no apuesta por un adelanto de elecciones sin un referéndum en torno a la Asamblea Constituyente. Sobre el inicio de un nuevo debate, la parlamentaria indicó que está deberá ser atendida en una nueva legislatura, la misma que sucedería en marzo de este año.

Silvia Monteza, segunda vicepresidenta del Congreso de la República

“¿El adelanto de elecciones nos va a llevar a una reactivación económica? Yo exhorto a la presidenta de la República porque si renuncia el adelanto de elecciones se da en un plazo corto, de seis meses, entonces yo exhorto a la presidenta de la República a que vayamos con ella a una mesa de diálogo y recojamos la problemática del Perú”, agregó Monteza. Además, pidió a sus colega dialogar para encontrar una salida a la crisis.

Sin consenso

Entre los más de diez proyectos de adelanto de elecciones presentados hasta el momento, todos coinciden en la necesidad de regresar a la urnas, pero se diferencian en aquello que los ciudadanos elegirían en la casilla de votación. Por su parte, las bancadas de izquierda señalan la impostergable necesidad de consultar a la población si está a favor de la escritura de una nueva Constitución Política del Perú.

Silvia Monteza respondió sobre investigación de “Los Niños” tras ser elegida segunda vicepresidente del Congreso La congresista de Acción Popular se refirió a las indagaciones en su contra por su presunta participación en el “brazo congresal” de Pedro Castillo. VER NOTA

Dicha postura es rechazada por la derecha que, al no contar con los votos de sus rivales políticos, no pueden aprobar los proyectos que presentan. El congresista Edgar Tello del Bloque Magisterial ha asegurado que se encuentran a favor de adelanto de elecciones generales, pero con una inamovible condición. “Queremos que se adelante, pero acompañado del referéndum para una nueva Constitución”, recalcó el congresista.

Edgar Tello no apoyará proyecto de adelanto de elecciones que no contemple una Asamblea Constituyente

A través de su cuenta de Twitter, el legislador llegó a calificar de “dictadores” a quienes se oponen al referéndum que defienden. Este asegura que no tiene problemas con dejar su cargo de congresista, pero que lo hará si la población decide sobre el futuro de la Constitución. Este ha rechazado las acusaciones de quienes señalan de comunistas a quienes defienden la medida respaldada por la izquierda.

Silvia Monteza, la implicada en el caso ‘Los Niños’ que reemplaza a Digna Calle en la vicepresidencia del Congreso Administradora y legisladora de Acción Popular, Silvia Monteza alcanzó 67 adhesiones para reemplazar a Digna Calle, quien dimitió tras el bloqueo del adelanto electoral para 2023 VER NOTA

“Percibo que algunos sectores están interesados solo en el adelanto de elecciones. Seguro tendrán algún negocio electoral algunos sectores”, especuló Tello. Otros miembros de la izquierda como Guido Bellido han resaltado que no se trata de la convocatoria de una Asamblea, sino que tan solo piden consultar a la población si están de acuerdo con dicho mecanismo para enfrentar la crisis política que enfrenta el Perú.