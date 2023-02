Ricardo Gareca se sinceró y habló del temperamento de Carlos Zambrano en el campo de juego

El entrenador argentino se refirió al 'Kaiser' y su etapa en Boca Juniors. (Video: ESPN Fans)

Ricardo Gareca es uno de los técnicos más importantes que ha tenido la selección peruana a lo largo de su historia. Y es que consiguió devolverla a un Mundial luego de 36 años (en Rusia 2018) y, entre otros logros más, cultivó en los jugadores el gen competitivo para hacerle frente a cualquier equipo. Por ahora se encuentra libre tras no alcanzar un acuerdo para renovar con la ‘bicolor’ a mediados del 2022, pero siempre es una voz autorizada para referirse a los futbolistas nacionales. En ese sentido, el entrenador argentino habló del temperamento de Carlos Zambrano en el campo de juego.

Ricardo Gareca reconoció que fue tentado por una importante selección cuando era técnico de Perú El entrenador argentino es una de las opciones para dirigir a Ecuador, aunque cuando lideraba a la ‘bicolor’, tuvo la chance de cambiar de país en lo que hubiera sido otra historia. VER NOTA

Fue en una entrevista realizada para ESPN Argentina, en la que primero fue consultado acerca de Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, y con quien tuvo una charla sobre el ‘Kaiser’ antes de que este llegue el cuadro ‘xeneize’ a inicios del 2020.

“Tuve una conversación con Riquelme por teléfono, porque me llamó antes de contratar a Zambrano para preguntarme por él. Era la primera vez que hablábamos y me cayó muy bien. Un hombre totalmente diferente a lo que uno puede pensar cómo se ve en una nota periodística. Fue muy educado, deseoso de aprender, de preguntar, le intrigaba todo, muy respetuoso”, fueron sus primeras palabras en el programa Equipo F.

Ricardo Gareca y la presión de Perú para clasificar al próximo Mundial: “Hoy tienen el camino despejado” El ‘Tigre’ recalcó que durante su etapa se quitó la mochila de 36 años sin ir a una Copa del Mundo, lo que hará más sencillo a los nuevos procesos lidiar con la exigencia. VER NOTA

En eso, Ricardo Gareca destacó las virtudes de Carlos Zambrano, pero dejó entrever un motivo que habría sido crucial para que su nombre esté constantemente en el ojo de la tormenta. “Zambrano tiene todas las condiciones. Después, para jugar en Boca se requiere de una inteligencia. Aparte de las condiciones futbolísticas, tiene que ser inteligente porque no está en cualquier lugar, sino en un equipo grande. Incluso a veces es más importante la inteligencia que las cualidades deportivas”, expresó.

“El futbolista necesita decidir y eso es difícil dentro del campo de juego. El jugador de Boca debe evitar que se lo expulse, si entra en un conflicto debe saber en qué momento parar, futbolísticamente debe tener una personalidad importante”, añadió.

Ricardo Gareca reveló el verdadero motivo por el que decidió no seguir al mando de la selección peruana El estratega argentino reveló detalles inéditos de la negociación y su inesperada salida de la ‘bicolor’ a mediados del año pasado. VER NOTA

Pero eso no fue todo, ya que el ‘Tigre’ hizo hincapié en un factor en el que incidió constantemente con el actual defensa de Alianza Lima. “Zambrano la tiene (inteligencia), no es que no la tenga. Esto es un tema que hablé con él cuando era técnico de la selección (de Perú). Le remarqué esto porque es muy temperamental”, sostuvo después de haberlo tenido varios años en la ‘blanquirroja’.

Ricardo Gareca dirigió a Carlos Zambrano en la selección peruana y lo tuvo como titular indiscutible. (FPF)

Y para hacer un comparativo, el estratega de 65 años comparó el carácter futbolístico de Carlos Zambrano con el de su amigo de toda la vida, Óscar Ruggeri. “(Ruggeri) toda la vida ha sido temperamental, pero cuando habría que frenar, tenía que hacerlo. Solo una vez no lo vi frenar en toda la carrera deportiva y fue cuando tuvo problemas con Chilavert”, precisó.

Etapa de Carlos Zambrano en Boca Juniors

El paso de Carlos Zambrano por Boca Juniors estuvo marcado por altibajos. No tanto en cuestiones de rendimiento, sino relacionados a su personalidad. Cuando arribó el 2020 al elenco ‘azul y oro’ sí tuvo algunos errores que eran propios de un jugador que se adaptaba al vertiginoso fútbol argentino. Sin embargo, logró acomodarse, aunque no a asentarse en el once titular, hasta que Sebastián Battaglia el 2022 apostó por él con mayor convicción.

Carlos Zambrano en un partido con Boca Juniors ante River Plate en el Superclásico argentino. (REUTERS)

Aunque fue bajo el mando de Hugo Ibarra cuando gozó de mayores oportunidades. De por sí, siempre las tuvo, ya que eventualmente había algún lesionado en la retaguardia y/o salía algún jugador del club, pero su polémica manera de defender (con los brazos alzados) causaba que sea amonestado y criticado constantemente. Además, tuvo un conflicto con Darío Benedetto que generó diversos comentarios en su contra.

Al final, el recio zaguero salió del club argentino tras discutir con Ibarra y fichó por Alianza Lima. De todos modos, pudo alzar cinco títulos y ser partícipe en 62 partidos, en los que marcó dos goles y brindó dos asistencias.