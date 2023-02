Ricardo Gareca reveló intimidad de la selección peruana que sorprendió a periodistas de ESPN

Técnico argentino reveló que dio a sus futbolistas libertad en las jugadas ofensivas.

Un factor clave de Ricardo Gareca en la selección peruana fue su llegada al jugador nacional. El ‘Tigre’ no se caracterizó tanto por sus complejas tácticas, sino por recuperar la esencia del futbolista peruano, el cual siempre se caracterizó por la habilidad y buen toque de balón. En una charla con ESPN, el técnico argentino reveló que el secreto para lograr ese fútbol fue darle libertad a sus dirigidos para armar jugadas en ataque:

“En Perú llegó un momento en el que al equipo y la delantera especialmente, le planteé: ‘¿Cómo se sienten más cómodos, tener iniciativa propia en ataque o automatizar movimientos?’ y Paolo Guerrero fue la voz cantante y nos dijo: ‘déjanos a nosotros la parte ofensiva, déjanos crear’. También estuvieron de acuerdo Christian Cueva y el resto de jugadores. Entonces yo me puse acorde con ellos”, reveló.

Y ello no significaba la nula injerencia Gareca en el equipo, pues recalcó que dio algunas pautas para el ataque y se encargaba del planteamiento defensivo. Además, señaló que si esa libertad ofensiva no hubiera funcionado en el campo de juego, hubiera cambiado de metodología, hecho que nunca ocurrió:

“Yo lo que imponía era que los laterales tenían que atacar. Además, les decía: ‘‘Ustedes tienen iniciativa y creatividad en los últimos metros, pero yo tengo que ver eso reflejado en el campo de juego’. Si yo te dejo que tengas creatividad, tengo que ver que el equipo llegue, que genere situaciones de gol y concrete. Porque si yo me pongo de acuerdo y pasa una cosa completamente diferente en el campo y no hay situaciones de gol, no hay creatividad, ni nada, entonces no los dejo. Pero como sí lo había, entonces les dije: ‘Ustedes se encargan de esto, el orden táctico déjenmelo a mí, cuando se pierde la pelota, el equipo tiene que tener un orden si o si, de lo contrario empiezan los problemas’”, confesó.

Christian Cueva fue uno de los jugadores a quien Ricardo Gareca brindó más libertad en la cancha.

Para Ricardo Gareca, llegar a este consenso con sus futbolistas es fundamental, pues piensa que finalmente son ellos quienes actúan dentro del terreno de juego. Por este motivo, le gusta que ellos tengan opinión respecto al planteamiento:

“El técnico es importante en la conducción, pero por ahí si tienes un grupo de jugadores importantes, no está el técnico, entonces se organizan ellos y son capaces de ganar un partido. Nunca el jugador pierde el protagonismo, el jugador es muy importante, a mí me gusta escucharlo. Pero eso es una característica mía, hay entrenadores que no lo hacen y dicen: ‘Se hace lo que digo yo y si te gusta bien’. A mí me gusta escucharlos porque tengo que ponerme de acuerdo en lo que vamos a hacer en el campo de juego”, afirmó.

Logros de Ricardo Gareca en la selección peruana

Ricardo Gareca se caracterizó por tener llegada al futbolista peruano (GETTY IMAGES).

La filosofía que practica Ricardo Gareca le dio muy buenos resultados en la selección peruana, ya que tuvo muchos logros como clasificar a Perú al Mundial Rusia 2018, devolviéndolo a una Copa del Mundo después de 36 años. Además, alcanzó la final de la Copa América 2019 en Brasil, regresando a la ‘bicolor’ a esta instancia tras 44 años.

El técnico argentino también ostenta récords como más partidos dirigidos (96), mayor racha de partidos invicto (15 entre el 15 de noviembre del 2016 y el 15 de junio del 2018) y mayor número de victorias (39). Además, rompió malas rachas como ganar por primera vez en Paraguay (1-4) y Ecuador (1-2), venció a Brasil después de 41 años (1-0 en la Copa América Centenario) y ganó la primera tanda de penales de Perú en la historia (5-4 contra Uruguay).