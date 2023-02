Oscar Ruggeri avergonzó a Ricardo Gareca al recordar singular anécdota en un restaurante peruano

Oscar Ruggeri y la anécdota que avergonzó a Ricardo Gareca | ESPN Argentina

Nadie puede negar que Ricardo Gareca es el técnico más querido de los peruanos. Llevó a la selección nacional a un Mundial (Rusia 2018) después de 36 años y eso se agradecerá por siempre. Oscar Ruggeri, exfutbolista argentino y mejor amigo del ‘Tigre’, lo hizo avergonzar cuando recordó un momento insólito que vivió en un restaurante limeño cuando lo visitó en nuestro país.

“Cuando fui a verlo a Perú, me llevó a comer a un restaurante. Abrimos la puerta y estaba lleno... explotado mal. Y cuando entró, se pararon todos y lo aplaudieron, me sorprendió. Yo levanté la mano porque pensé que era para mí (risas). ¡Qué bien comimos!”, confesó el ahora panelista de ESPN Argentina.

Mientras narraba esa historia, Gareca trató de cortarlo diciendo que era un exagerado, sin embargo, Ruggeri siguió contando. Eso sí, la cara del técnico argentino era lo que más llamó la atención, pues se mostró incómodo.

Ricardo Gareca y Oscar Ruggeri siempre se reúnen para compartir con sus familias.

El polémico pase de Boca a River

Oscar Ruggeri y Ricardo Gareca protagonizaron un hecho que los marcó en su carrera futbolística. Cuando ambos eran los referentes en Boca Juniors (1985), una crisis económica interna hizo que ambos se cambiaran de camiseta: se fueron al archirival, River Plate. Esto generó mucha molestia en la hinchada ‘azul y oro’ y fueron marcados en el fútbol argentino. Varios años después, los dos volvieron a tocar el tema y explicaron cómo se dieron las cosas realmente.

“Nosotros nunca quisimos ir a River. A Boca le dimos todas las facilidades para quedarnos. Nos quedábamos por la mitad de lo que nos daba River, pero vinieron todos los cheques para atrás. Siempre fuimos conscientes de lo que podía llegar a pasar. Me ponían carteles. Jugué el primer clásico y me ponían de todo. Íbamos a las diferentes canchas y nos tildaban de traidores. Teníamos otras ofertas, pero por separado. No se destrababa el conflicto”, declaró el ‘Tigre’.

“No nos encontraban, no había teléfonos. Nos buscaban por todos lados. Salió la tapa de El Gráfico al final cuando arreglamos con River. Salimos los dos en una pileta”, agregó el exdefensa.

Portada emblématica de Oscar Ruggeri y Ricardo Gareca cuando estaban a punto de firmar a River Plate.

Opciones de Gareca

Hace unos días atrás, se empezó a especular que Ricardo Gareca ya tendría definido su futuro como entrenador, pues la selección de Ecuador está interesado por tenerlo al mando, sin embargo, aún no se concreta. El ’Tigre’ ha dicho en varias entrevistas que está en una etapa de negociación y que no podría darlo por hecho, pero parece que estaría más lejos que cerca de tierras norteñas. Mientras tanto, el exentrenador de la selección peruana también es posibilidad en varios clubes mexicanos: Tigres y Cruz Azul, así lo informó la misma prensa de ese país.

“Gareca se ha convertido en uno de los nombres que de inmediato se ven relacionados con la Liga MX. En primera instancia sonó para América, para tomar el lugar de Fernando Ortíz. Sin embargo, el ‘Tano’ se mantuvo al frente de las Águilas, pero ahora lo han apuntado como uno de los candidatos para la escuadra de Nuevo León. Finalmente del extranjero la opción que más se ha escuchado es la del argentino Ricardo Gareca, que dejó muy buenos resultados como seleccionador de Perú y que actualmente se encuentra sin club”, aseguró el portal TV Azteca.

Cabe destacar que Raúl Gutiérrez dejó de ser técnico del Cruz Azul por malos resultados. La directiva ‘cementera’ decidió sacarlo del cargo porque sumó su cuarta derrota consecutiva en el Torneo Clausura 2023 y están en búsqueda de un nuevo DT. Gareca es una de las opciones y en las próximas horas habrán novedades al respecto.

“Estoy abierto a ser DT de una Selección o de un club. Lo que surja, no tendría problema”, fue la declaración del DT argentino en una de sus entrevistas.