Liga 1: ¿Qué dijo Joel Raffo sobre la reunión de clubes por los derechos televisivos?

La disputa por los derechos televisivos de la Liga 1 aún no encuentra una solución. A pesar de que los partidos se vienen llevando a cabo (fuera de la normalidad porque no en todos hubo público), los clubes y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) siguen sin hallar un entendimiento. Justamente, el organismo nacional había convocado una reunión entre los equipos para el lunes 19 de febrero, pero no todos asistieron. En ese sentido, el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, se pronunció al respecto.

“Hay que esperar a que puedan estar todos los clubes convocados, hay varios que no llegaron. No necesariamente por la oposición, sino que no pudieron asistir y esperamos que puedan hacerlo en la próxima reunión”, declaró para los periodistas que lo abordaron en las afueras del hotel Radisson de San Isidro, lugar de la junta.

En eso, el mandatario del cuadro ‘celeste’ se refirió a los seis clubes que tienen una postura en contra de la FPF, pidiendo que se presenten a una próxima reunión. “Es lo que todos estamos aspirando por el bien de la Liga (llegar a buen puerto). Esperamos la buena disposición de parte de ellos (clubes opositores) para poder llegar al diálogo. Aguardamos la convocatoria para poder dialogar y buscar soluciones”, precisó.

Pero no fue el único que alcanzó a dialogar con la prensa, ya que Américo Ibáñez, asesor deportivo de ADT, también se tomó el tiempo y aseguró que, de parte de la FPF, hay predisposición para llegar a un acuerdo. “Hemos intercambiado ideas, pero también hemos llegado a la conclusión de que tenemos que estar todos. Por parte de la FPF está la intención (de una mejora) y por eso hizo la convocatoria. Esperemos que en el transcurso de los días esto se pueda solucionar y estemos todos juntos”, dijo.

De la misma manera, el delegado contó que la próxima reunión será el miércoles 15 de febrero, además de que Julio García, abogado deportivo, fue el mediador de esta junta, en la que quedaron en conversar con el resto de los clubes ausentes. “Se les va a enviar una comunicación para que sepan lo que se conversó, pero también sabiendo que ellos son importantes para empezar estas mesas. Creo que esto va a llegar a buen puerto”, puntualizó.

FPF convocó a reunión de clubes de Liga 1

El ente rector del fútbol peruano había convocado a una reunión el domingo 12 de febrero para que los clubes conversen sobre los efectos que tendría el manejo de los derechos televisivos, pero al mismo tiempo, manifestó que no participaría de la misma.

“Invitarlos a una mesa de trabajo, la cual tiene como finalidad que los clubes que conforman la Liga 1 Betsson puedan realizar un detallado análisis de daños ante posibles contingencias legales, así como la revisión de la parte técnica del modelo de explotación de los derechos de transmisión audiovisual de dicha competición, previstos en los contratos suscritos para tales efectos”, se lee en una carta.

La carta de la FPF a los clubes de la Liga 1 por los derechos televisivos.

Ausencia de clubes en conflicto con FPF

Tiempo antes de la reunión, trascendió una carta en la que seis clubes (Alianza Lima, Cienciano, Deportivo Binacional, Melgar, Deportivo Municipal y Cusco FC) rechazaron su presencia a dicha reunión convocada por la FPF, dando a entender que es una propuesta incoherente a la medida impuesta por el organismo nacional.

“Hemos recibido esta convocatoria completamente contradictoria a lo que manifestó, generando más desconfianza en la forma de cómo viene conduciendo la FPF y los legítimos intereses de los clubes”, se lee en el comunicado.

De la misma manera, dejaron en claro que la medida cautelar interpuesta por la FPF les impide llegar a acuerdos. “No participaremos en mesas de trabajo que pretendan realizar, hasta encontrar una solución, a la malintencionada y negativa medida cautelar interpuesta por la FPF”, se agrega.