Juan Pablo Varillas en el Argentina Open: día, hora y canal para ver el partido

El tenista nacional, Juan Pablo Varillas, venció por 2-0 al argentino Federico Delbonis. (juanpablovarillas)

Un nuevo reto para Juan Pablo Varillas. Luego que iniciara el año de gran forma con su participación en el Australia Open, donde ingresó al cuadro principal y se midió ante el alemán Alexander Zverev, logró la mejor clasificación en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) al llegar al puesto 94.

Posteriormente, aunque estaba previsto que juegue en los playoff del Grupo Mundial 1 por la Copa Davis, donde finalmente Perú derrotó a Irlanda 4 a 0, nuestra primera raqueta nacional decidió priorizar su carrera y no participar en el torneo de selecciones con el fin de seguir teniendo oportunidades de participar en los cuadros principales de los torneos Grand Slam y ATP.

Asimismo, jugó en los torneos ATP Challenger 100 de Concepción, en Chile; y el ATP 250 de Córdoba, en Argentina y debido a que en ambos no sobresalió, en la última clasificación descendió al puesto 98 y durante esta semana se encuentra en el puesto 101, pero pese a ello ahora tiene una nueva oportunidad de destacar y continuar dentro del ansiado Top 100 luego de lograr su pase al cuadro principal en el Argentina Open.

Juan Pablo Varillas en el Argentina Open

Juan Pablo Varillas debutó en el Qualy ATP 250 de Buenos Aires ante el argentino Thiago Tirante (237 ATP) y consiguió vencerlo en un poco más de una hora por 6-2 y 6-4, luego de avanzar en la clasificación previa, le tocó enfrentar a Federico Delbonis, ganando por 7-5 y 6-2 en una hora y treinta al tenista argentino, número 131 de la ATP.

Tras este resultado, el tenista nacional obtuvo su pase al cuadro principal y habló sobre cómo se sintió durante su participación. “Estoy feliz de haber clasificado, pese a que sabía que el público en su mayoría iba a estar con Delbonis por lo que ha venido obteniendo para su país, es un gran jugador. También sé que hubieron peruanos alentando, sé que hay mucho calor y estar ahí por dos horas, tres horas, no debe ser fácil y les agradezco por eso. Mi objetivo es seguir jugando en este nivel y mantenerme en este tipo de torneos y que los resultados se vayan dando también”, comentó Varillas.

Hora, fecha y canal del partido

El tenista peruano hará su debut en el cuadro principal del Argentina Open, el martes 14 de febrero, en el cuarto turno, midiéndose ante el tenista de Portugal, Joao Souza, 142 en el ranking ATP, por la ronda 32 en el Estadio 2. El partido se llevará a cabo aproximadamente a las 17:00 horas de Perú y podrá verse a través de la plataforma de streaming Star Plus.

Juan Pablo Varillas logró su pase al cuadro principal del Abierto de Argentina y sigue en carrera. (argentinaopen)

Juan Pablo Varillas en cuadros principales de torneos ATP

Juan Pablo Varillas es nuestra primera raqueta nacional debido a su gran ascenso en el ranking ATP: desde que Luis Horna representaba al país, no ha habido otro Top 100. Es por ello que no es una sorpresa esta nueva participación de Varillas en un torneo ATP, ya que no es la primera o segunda, sino la décima vez que el tenista nacional ingresa a un ‘main draw’ o cuadro principal.

La primera fue en el año 2020 en un ATP 250 en Santiago de Chile y ese mismo año en Córdova, Argentina. En el 2021, participó en dos torneos ATP 250, nuevamente en Santiago y Córdova y en un ATP 500 en Hamburgo.

El año pasado estuvo en el ATP 250 de Gstaad, Córdova, Kitzbuhel, Santiago, Houston, Adelaida y Bastad, los que le permitieron sumar puntos para ser considerado en la clasificación previa para el Australian Open.

Finalmente, este año ha participado en el de Córdova y el siguiente año em Buenos Aires. Estos torneos ofrecen mejores premios económicos que los ATP Challenguer Tour, así como más puntos para el ranking.