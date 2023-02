Estas son las zonas del Centro de Lima en las que está prohibido realizar manifestaciones

El Centro de Lima siempre ha sido punto de concentración de diferentes protestas que se han desarrollado en la capital en los últimos. La plaza Dos de Mayo y la plaza San Martín han albergado a miles de manifestantes que han alzado su voz de protesta en diversas ocasiones.

Sin embargo, en los últimas semanas, las movilizaciones que se han convocado en exigencia del adelanto de elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte han convertido al Centro de Lima en escenario de violentas manifestaciones en las que el ornato público se ha visto seriamente afectado, así como las actividades económicas del sector comercio y el libre tránsito de turistas.

Manifestaciones en la avenida Abancay. (REUTERS/Alessandro Cinque)

Ante esta situación, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) declaró la intangibilidad del Centro Histórico de Lima “a fin de proteger la ciudad, al encontrarse catalogada como Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocida por la Unesco”.

El Concejo Metropolitano destacó que con esta medida se busca unir esfuerzos con la Policía Nacional del Perú (PNP) y con el Ministerio de Cultura para evitar que el desarrollo de concentraciones públicas que se tornan violentas y pongan en riesgo la seguridad y la salud pública.

“Vamos a declarar (el Centro de Lima) zona intangible absolutamente, no más plaza San Martín, plaza Dos de Mayo, no se puede estar destrozando la ciudad, que se vayan a otro lado, pero en Lima no son bienvenidos esta gente que viene a destrozar”, había adelantado el alcalde Rafael López Aliaga.

Manifestaciones prohibidas

El Centro de Lima es Patrimonio Cultural de la Humanidad y posee numerosos monumentos arquitectónicos que son parte de la historia de nuestro país. De acuerdo al acuerdo del Concejo Metropolitano está prohibido realizar concentraciones y manifestaciones en los siguientes lugares:

- Palacio de Gobierno

- Palacio Municipal

- Plaza Mayor

- Plaza San Martín

- Plaza Bolívar

- Plaza Dos de Mayo

- Plaza Ramón Castilla

- Plaza Francisco Bolognesi

- Congreso de la República

- Alameda de los Descalzos

- Cuartel militar Barbones

- Hospital Nacional Guillermo Almenara

- Hospital María Auxiliadora

- Hospital Arzobispo Loayza

- Instituto Superior Tecnológico José Pardo

Trabajo coordinado

La regidora de Lima, Roxana Rocha explicó, en Perú21, que con esta medida, como primera acción ante una eventual concentración de manifestantes, los efectivos policiales exhortarán a que se retiren de la zona. Si desacatan y continúan alterando el orden se considerará la flagrancia del delito y serán conducidos a la comisaría del sector. “La Policía tiene toda la facultad de detener en flagrancia a todo aquel que incumpla la norma. Se les llevará a la comisaría y serán denunciados”, puntualizó.

De acuerdo al procedimiento, señaló que el Ministerio Público será el encargado de aplicar la detención preventiva y la Procuraduría Municipal hará el seguimiento de las accionales penales en contra de los intervenidos.

Además, indicó que se realizará un monitoreo constante de la extensión del terreno declarado como intangible a través de las cámaras de seguridad.

La zona declarada como intangible en el Centro de Lima tiene una extensión de 10.32 kilómetros cuadrados y comprende: la avenida Alfonso Ugarte, la Vía de Evitamiento, los jirones El Águila y Cecilia del Risco, las avenidas Prolongación Tacna, Alcázar y Plácido Jiménez, la calle París, la avenida Nicolás Ayllón, la Vía Expresa Grau, el Paseo de la República, y las avenidas 28 de Julio, Guzmán Blanco, Brasil y Arica.