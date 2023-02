Daniel Ahmed explicó las razones del fracaso de la selección peruana Sub 20 en los últimos torneos

El último Sudamericano Sub 20 realizado en Colombia desnudó todas las falencias de la selección peruana, pues hizo una pésima campaña: terminó eliminado en fase de grupos con cero puntos y con apenas un gol anotado. Tras ello, las críticas no se hicieron esperar, pues no solo se fracasó en este último torno. Daniel Ahmed, exjefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, explicó por qué los chicos no dan la talla internacionalmente. Además, criticó la poca importancia que se le da a los menores en el fútbol peruano.

Jefferson Farfán confesó la cruda y difícil situación que vivió el día que anunció su retiro del fútbol El exfutbolista de selección peruana y Alianza Lima contó los motivos que lo llevaron a darle fin a su carrera deportiva y también cómo se sintió cuando publicó su decisión. VER NOTA

“El tema de la Sub-20 es largo, las selecciones juveniles son el último escalón del futbolista. La culpa no es de los entrenadores, hay un problema de base; no hay formación regional, solo en Lima. Vivo 11 años acá y amo el Perú. Cuando nos va mal, uno lo siente. Mi dolor no es por la Sub 20, sino que seguimos sin tener la base que el fútbol peruano necesita, son 24 regiones y 23 no tiene menores”, aseguró el estratega argentino en un entrevista para ‘Todas las Voces del Fútbol’.

Además, apuntó que la Federación Peruana de Fútbol no organiza campeonatos para que los jugadores de esa categoría puedan tener oportunidad de competir. “Acá no hay un torneo nacional donde menores puedan competir entre todos. He visto en todos lados menos en el Perú y Bolivia. Por eso después empezamos a sufrir con la Libertadores, Mundial, etc. No puede ser que hayamos sufrido 36 años para ir a un Mundial. Necesitamos tener universidades de fútbol, que los equipos de primera y de segunda tengan bases y así tener tanto calidad como cantidad”, añadió.

(Crédito: Foto Baires)

Pasado ‘blanquiazul’

El momento más difícil que le tocó vivir a Daniel Ahmed en toda su carrera, sin dudas fue la vez que descendió con Alianza Lima en 2020. Cada vez que se le pregunta al técnico sobre ese momento suele aceptar errores, pero trata de sacarle el lado bueno, pues piensa que todo lo que se vivió sirvió para que los ‘blanquiazules’ se levanten y ahora gocen del bicampeonato nacional.

Mundial de fútbol Sub 17 y el cuantioso presupuesto que vienen manejando para su realización en Perú El director ejecutivo de Legado, Álvaro Castro, dio detalles de cómo se está organizando el torneo mundial que se realizará desde el próximo 10 de noviembre al 2 de diciembre. VER NOTA

“Fue una etapa donde trabajamos muy duro. Cuando salió (Mario) Salas había una urgencia y acepté apoyar al club, pero nuestra función durante 11 meses fue desarrollar las diferentes ramas del club. Después de todo el trabajo en Alianza, ocurrió lo que ocurrió, pero sí siento que ayudó al final. El último mes fue una pesadilla, pero el trabajo que hicimos se basaba en los procesos a largo plazo”, apuntó.

Alianza Lima perdió con Sport Huancayo y descendió a Segunda División, pero el TAS le devolvió la permanencia.

Presente con Grau

Luego del descenso deportivo de Alianza Lima no se supo nada más de Daniel Ahmed, pasó mucho tiempo sin dirigir, pero volvió al fútbol peruano para hacerse cargo de Atlético Grau. El técnico argentino está al mando de los piuranos esta temporada: debutó ganando por ‘walk over’ luego que Melgar no se presentara en el estadio Municipal de Bernal para el partido programado en el inicio de la Liga 1. Para la siguiente fecha, sí pudo jugar contra Deportivo Binacional y también celebró triunfo por 4-2 de visita. El ‘Turco’ le tiene fe a su equipo y está seguro que sorprenderá en el campeonato.

Oscar Ruggeri avergonzó a Ricardo Gareca al recordar singular anécdota en un restaurante peruano El exfutbolista argentino contó un episodio insólito que vivió junto el ‘Tigre’ cuando era entrenador de selección peruana. Esto le provocó cierta incomodidad en charla para ESPN. VER NOTA

“La idea de venir a Grau fue un análisis que tuve que hacer con el club y empezar a convivir con su realidad. Me sorprendieron las áreas, siento que es una institución que entusiasma y mucho. Estamos conformes con el plantel y hay mucha expectativa, hay jóvenes que son importantes por su entrega y tienen mucha proyección. Nuestro objetivo es ir partido a partido con mucha humildad”, declaró el DT.