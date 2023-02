La relación de madre e hija que Doña Peta tiene con Alondra García Miró, expareja de Paolo Guerrero

Alondra García Miró y Doña Peta mantienen una fuerte amistad. (Captura)

A pesar de que, Paolo Guerrero se encuentra rehaciendo su vida al lado de Ana Paula Consorte, su expareja Alondra García Miró continuará siendo parte de su vida. Y es que, Doña Peta aseguró que no dejará de hablarse con la modelo, pues existe un gran cariño de por medio que las mantendrá unidas. Así lo dejó en claro en una reciente entrevista con Ethel Pozo.

“Nos llamamos, porque ella me quiere mucho, bastante, bastante. Yo la quiero bastante, ella se ganó mi cariño. Ha sido una buena mujer, pero puedo quererla yo, pero... eso es ya de ambos (...) Sí (seguiré en contacto), qué cosa me ha hecho a mí. Esos son problemas de ellos, cosas que yo no hablo. Ella es una buena chica, una buena chica”, dijo emocionada.

Pero, ¿cómo nació el vínculo madre - hija entre Doña Peta y Alondra García Miró? Todo comenzó en 2014, cuando Paolo Guerrero y Alondra García Miró empezaron su relación sentimental. Poco a poco, la actriz de 31 años se fue ganando la confianza de su familia hasta convertirse en la engreída, especialmente de Petronila Gonzáles.

Paolo Guerrero y Alondra García Miró. (Foto: Composición)

Desde entonces, la modelo fue captada en varias reuniones de la familia del futbolista, evidenciando su buena relación con los seres queridos del popular ‘Depredador’. Además, en varias ocasiones Doña Peta confesó que la quería como si fuera una hija. Sin embargo, en diciembre de 2016 ambos sorprendieron al anunciar el fin de su romance y poco después, se les vio saliendo con sus nuevas parejas.

La influencer empezó su vínculo amoroso con Christian Meier y el deportista con la brasileña Thaísa Leal. Pese a ello, sus seguidores no perdían las esperanzas de volver a verlos juntos y así fue. Tras dos años separados, Paolo Guerrero retomó su historia de amor con Alondra García Miró, quien nunca dejó de comunicarse con Doña Peta.

Incluso, la exintegrante de ‘Combate’ asistió al entierro del sobrino del excapitán de la selección peruana y, posteriormente, se le vio llegando al estadio Matute con la madre del pelotero para alentarlo en un partido. Estas acciones demostraban que ambas no habían perdido la confianza y seguían cultivando una buena amistad.

En junio de 2021, Doña Peta reveló sus deseos de ver casado a su hijo con la actriz. “De repente hay sorpresas, hay que esperar (...) Ya tienen sus añitos. Ellos decidirán”, señaló, dejando claro su preferencia por Alondra sobre otras parejas que tuvo su primogénito.

¿Doña Peta se molestó con Alondra García Miró?

En mayo de 2022 empezaron los rumores de la ruptura entre Alondra García y Paolo Guerrero, cuando Doña Peta celebró sus 72 años y lo que más llamó la atención fue la ausencia de la artista nacional. Asimismo, las especulaciones aumentaron cuando Petronila se negaba a hablar de su hijo y su enamorada, pues siempre se mostró dispuesta a comentar acerca de dicho romance.

Poco después, se pensó que la mamá del pelotero se había distanciado de Alondra, ya que insinuó que la exchica reality no la había llamado desde que se separó de Guerrero. “No sé (de ella) porque no he hablado con Alondra. A nadie se le obliga a nada, el que tiene voluntad y quiere a la persona, llama, nada más, para qué vas a implorar que te llamen, no”, dijo en septiembre del mismo año.

Doña Peta y Alondra García. (Captura)

Cabe mencionar que, Julio ‘El Coyote’ Rivera, el hermano mayor de Paolo Guerrero, reveló que Alondra García Miró era muy importante para su familia. Sus palabras se dieron cuando todavía se especulaba de una ruptura, por lo que el exfutbolista también la consideraba parte de sus seres queridos.

“Quiero mucho a Alondra, pero las cosas personales que tenga con Paolo son de ellos, no puedo pronunciarme sobre eso (rumores de separación), son ellos los que tienen que hablar. Alondra es de la familia y siempre lo será”, señaló.