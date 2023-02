Alberto Rodríguez y la vez que cenó con Cristiano Ronaldo: “Me reconoció y me senté al lado de su familia”

El defensor habló acerca de la ocasión que conoció a CR7.

Alberto Rodríguez tuvo una larga carrera en el fútbol europeo, específicamente en Portugal: militó en equipos como Sporting Braga, Sporting de Lisboa y Río Ave. En ese tiempo, pudo conocer a grandes futbolistas, entre ellos a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores actualmente.

Cristiano Ronaldo y André Carrillo: padre de la ‘Culebra’ reveló qué le dijo ‘CR7′ a su hijo y cómo lo trató Alex Carrillo narró el encuentro del jugador portugués y el mediocampista peruano durante el partido de las estrellas ante PSG. VER NOTA

“Jorge Méndez fue mi representante. Cuando fui a jugar en Europa, él ya me tenía mapeado, aunque tiene un staff de empresarios. Él ve a los mejores futbolistas, porque para el resto y futuras promesas, tiene a otras personas que se encargan de verlos. Una vez, lo vi en la oficina de uno de los gerentes y me saludó. Cuando yo llegué a Portugal, lo vi jugando una ‘pichanga’ y ahí lo conocí. En ese momento, no sabía quién era”, sostuvo el ‘Mudo’ en una entrevista en ‘La fe de Cuto’.

“Méndez me dijo una vez que fuera a su casa con su familia. Ahí es donde vimos los temas de fichajes, es por eso que él me lleva a España. Me acuerdo que el partido que vimos fue el Real Madrid vs Almería, que justo estaba jugando Santiago Acasiete (ex seleccionado peruano). Ahí fue donde conocí a Cristiano. Ese día se coronó como ‘Pichichi’”, contó el zaguero central.

Partidos de hoy, jueves 9 de febrero: horarios, canales TV y resultados en vivo La jornada de este día está cargada por diversos encuentros en el fútbol internacional. Cristiano Ronaldo es la principal atracción, además de la Libertadores y Sudamericano Sub 20. VER NOTA

“Estábamos en el palco con Méndez y nos dicen para ir a comer. Cuando llegamos al restaurante, Cristiano Ronaldo estaba sentado solo en el bar. Él estaba tomando un jugo y cuando nos acercamos con mi cuñado, me saluda por mi nombre. Él sabía de mí porque yo había jugado la final de la UEFA ante el Porto días atrás”, afirmó el defensor sobre su acercamiento con el delantero del Al Nassr.

“Yo lo felicité porque había sido ‘Pichichi’. Después de esa pequeña conversación, entramos a un privado en donde había 50 personas. Todos eran su familia y gente que trabajaba para la empresa de Cristiano. Él no es como lo pintan. Desde mi punto de vista, es ‘chacotero’ y es ‘entrador’. Por comentarios de compañeros que han jugado con él, también dicen lo mismo”, dijo el ex Sporting Cristal.

Juárez confirmó lesión de Santiago Ormeño y peligra su presencia en amistosos de Perú El delantero se retiró con dolor en las rodillas en su debut con el cuadro mexicano ante Mazatlán. VER NOTA

“Fuimos a cenar y la pasamos bien con Cristiano y toda su familia. No es el concepto que uno tiene y que la prensa lo hacer ver. Dentro de todo me pareció una persona sencilla. Hay jugadores que la gente piensa son sobrados, pero no los conocen. No pueden hablar de alguien si no lo conoces o si has tenido un acercamiento hacia esa persona”, puntualizó.

El 'Mudo' habló acerca del astro portugués.

Final ante Porto

Rodríguez también habló acerca de la final de que disputó con Sporting Braga ante Oporto en el año 2011. En esa ocasión, los ‘dragones azules’ ganaron por 1-0 con gol de Radamel Falcao García en el minuto 44 de juego. Los ‘arzobispos’ se quedaron sin la oportunidad de conseguir su primer título a nivel internacional.

“Nosotros hicimos nueve puntos en nuestro grupo de Champions League y por eso pasamos a jugar la Europa League. En esa ocasión, fue cuando llegamos a la final, porque eliminados al Liverpool, le ganamos al Benfica y al Dinamo de Kiev. La verdad que fue una buena experiencia”, comentó el defensor de 38 años.

En esa edición del torneo, el equipo portugués comenzó en los dieciseisavos de final, tras quedar tercero en el grupo H de la Liga de Campeones. En esa fase se enfrentó al Lech Poznan, en donde los vencieron con un global de 2-1. En los octavos de final, se vieron las caras ante los ‘diablos rojos’, clasificando con un 1-0 a su favor.

En los cuartos de final, jugaron contra los ‘blanquiazules’ y quedaron 1-1 en el global. El equipo del ‘Mudo’ consiguió la clasificación, gracias al gol de visita que marcaron en el estadio Lobanovsky Dynamo. En las semifinales, se enfrentaron ante el ‘glorioso’ y llegaron a la final debido, nuevamente, a su gol como visitante.