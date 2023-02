Alberto Rodríguez y la peculiar frase que le dijo Ronaldinho

El 'Mudo' contó la frase que dijo el ex futbolistas cuando se vieron antes de entrar al campo de juego.

Alberto Rodríguez ha participado, en varias ocasiones, en torneos internacionales. Eso llevó a que se enfrente a grandes jugadores como con Ronaldinho. El ‘Mudo’ y el ex futbolista brasileño coincidieron una vez en un torneo organizado por la UEFA. En esa ocasión, ‘Dinho’ le dijo una peculiar frase antes de enfrentarse en el campo de juego.

Alberto Rodríguez y su conversación con José Mourinho: ¿Qué le dijo el entrenador portugués? El ‘Mudo’ tuvo una charla con el estratega de la AS Roma, en donde le recalcó un aspecto que pudo haber mejorado como defensor. VER NOTA

“A Cristiano Ronaldo no me tocó enfrentarlo, pero a quién enfrenté, me acuerdo en UEFA, fue a Ronaldinho. Él, cuando estaba en el AC Milán, no arrancó en ese partido, entró en el segundo tiempo. Como ya lo había enfrentado en selección, él ya me conocía. Nos encontramos saliendo del túnel con dirección al campo”, sostuvo en una entrevista para ‘La fe del Cuto’.

“Estábamos haciendo un partidazo, pero perdimos. Cuando lo veo, me dijo vamos a divertirnos. Yo le dije, claro vamos a divertirnos. Esa es la forma de él, cuando entra al campo, todo el mundo se da cuenta que se divierte. Faltando cinco minutos para que acabe el partido, Ronaldinho mandó un balón a la esquina del arco, donde están las arañas. No hizo nada, anotó el gol y nos ganaron el partido”, afirmó el ‘Mudo’.

Alberto Rodríguez y la vez que cenó con Cristiano Ronaldo: “Me reconoció y me senté al lado de su familia” El ‘Mudo’ se juntó con ‘CR7′ debido a que Jorge Méndez fue el representante de ambos futbolistas. Anécdota imperdible que el peruano jamás olvidará. VER NOTA

Además, el defensor central contó acerca del estilo de juego del ex jugador: “Él es espontaneo y juega libre. Tú te das cuenta y te sorprende todo lo que ha hecho y en donde ha estado. Él representa la alegría en el campo. Hizo crecer bastante a Lionel Messi, lo ayudó en sus inicios”.

La única ocasión que se enfrentaron a nivel de clubes fue en la Copa UEFA de la temporada 2008/09. El duelo se jugó en el estadio Giuseppe Meazza. ‘Dinho’ entró al campo de juego en lugar de Alexander Pato y en el minuto 90+3 anotó el único tanto del compromiso y le dio la victoria a los locales.

Sport Huancayo cortó catastrófica racha de clubes peruanos en Copa Libertadores tras triunfo ante Nacional Con un gol agónico, el ‘rojo matador’ se impuso en casa y buscará la clasificación a la segunda ronda en Asunción. VER NOTA

En esa edición del torneo, ambos equipos acabaron clasificando a la siguiente fase del torneo. Mientras que los ‘rojinegros’ terminaron en la segunda casilla con ocho puntos, la escuadra portuguesa acabó en el tercer lugar con seis unidades. El líder de su grupo fue el Wolfsburgo, quienes acabaron con 10 puntos.

Ambos coincidieron en el duelo entre AC Milán y Sporting Braga por la Copa UEFA 2008/09.

Se enfrentó a otro gran equipo

En la única oportunidad que participó en la UEFA Champions League 2010/11, Rodríguez se vio la cara con el Arsenal de Inglaterra. El defensor contó como se sintió al tener que enfrentar a uno de los equipos más importantes en esa época y de los futbolistas que más se le complicó marcar.

“Me acuerdo que contra el Arsenal, fue mi primer partido en Champions. Nunca me lleve tanto ‘chocolate’. En esa cancha daba ganas de tirarse, y yo no me barró nunca, pero daba ganas de tirarte porque metías una patinada. Hacían bastante ‘chocolate’ en nuestra área, ese día no atacamos. Tuvimos un córner y de esa jugada casi nos hacen un gol”, afirmó el ‘Mudo’.

“En ese tiempo, estaba el ruso Andréi Arshavin, estaba Marouane Chamakh, estaba Cesc Fàbregas, Gaël Clichy, entre otros. Un equipazo tenía el Arsenal y nosotros estábamos en nuestro campo. Nos metieron seis en ese día y con amenazas. Si nos metían 10, igualito era. Tú ibas a marcarlos y ya estaban en otro lado”, recalcó.

“La verdad, nunca me sentí tan frustrado porque no llegábamos a la bola. Tocaban el balón tantas veces, que tú decías que ya pueden patear en esta. La tocaban tanto y de ahí la empujaban. En la vuelta, que jugábamos en Portugal, ganamos nosotros 2-0. Después nos tocó el Shakhtar. En ese grupo, clasificaron el Arsenal y Shakhtar con 12 puntos, nosotros nos quedamos con nueve puntos”, dijo Rodríguez.