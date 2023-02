Seguidor logra cantar con Romeo Santos y le confiesa que lo ama: “Tengo 36 días durmiendo afuera para verte”

Fan Marvin Sánchez cantó 'Ella y Yo' junto a Romeo. Infobae

La noche del sábado 11 de febrero será inolvidable para Marvin Santos. No solo fue a su concierto, sino que también tuvo la oportunidad de compartir con el cantante Romeo Santos. En su segundo show, el Rey de la Bachata lo vio entre el público y lo invitó a subir al escenario, interactuó con él y le pidió cantar ‘Ella y yo’, haciendo que los asistentes estallaran de emoción, y a algunos otros de envidia.

Romeo Santos en Perú 2023: artista llegó en su jet privado para realizar 4 conciertos en el Estadio Nacional El show promete impresionantes juegos de sonidos, luces, pantallas y un espectacular show de parte de ‘El Rey de la Bachata’. Conoce todos los detalles de su llegada a Lima aquí. VER NOTA

Con gran alegría, el seguidor aceptó la invitación y cantó todo el tema, cuya versión original la realiza con Don Omar. Una vez que culminó la presentación, el equipo procedió a retirarlo. Sin embargo, Romeo pidió que lo dejen para que se exprese libremente.

Entre lágrimas, Marvin Santos contó que todo lo que había tenido que pasar por verlo cantar. “Yo tengo acá 36 días durmiendo afuera por verte, y quiero decirte que para mí es algo que me llena el corazón. Soy varón y te amo”, dijo bastante emocionado, mientras el público se llena de euforia esperando la respuesta del cantante de talla internacional.

Estas son las canciones que interpretará Romeo Santos en sus conciertos en Lima ‘El Rey de la Bachata’ llegó a nuestro país como parte de su gira ‘Fórmula Volumen 3′. Entérate cuál es la programación de sus shows. VER NOTA

Romeo Santos lo abrazó muy fuerte y le pidió que no tiene que apenarse por sus palabras. “Vivimos en un mundo de falso machismo, donde los hombres no pueden expresar su cariño y amor porque inmediatamente piensan que son homosexuales”, indicó, resaltando también que la homosexualidad es una opción de cada persona y la respeta.

“Usted es un varón y el hecho que usted me ama a mí, yo te amo a ti”, remató el cantante, quien no dudó en darle un beso en la frente y abrazar una vez más a su fiel seguidor.

Romeo Santos en Lima: Karol G sería la invitada especial en su primer concierto Este 10 de febrero, el popular ‘Rey de la Bachata’ ofrecerá su primer concierto en el Estadio Nacional de Lima, teniendo como sorpresa a la cantante colombiana. VER NOTA

Este video no tardó en hacerse viral, no solo por la reacción de Romeo, sino también por la actitud del fan, quien no dudó en expresarse pese a los tabúes de la sociedad.

“Se adueñó de la tarima y todo. Estuvo muy bien”, “Un verdadero romeista”, “Felicidades a ese fanático súper excelente”, “Dijo lo que sentía, me emocioné”, “No me canso de verlo, Me emocione más que él, creo”, son algunos de los mensajes dirigidos al fan, mientras que otros resaltaron la humildad y “buena respuesta” de Romeo.

Este sábado 11 de febrero, el Rey de la Bachata deleitó con el segundo show de cuatro que le esperan en el Estadio Nacional. El tercero se celebrará este domingo 12 de febrero, mientras que el cuarto se llevará a cabo el martes 14, cerrando así el exitoso tour del artista en Lima.

Romeo pidió un beso a fan en su segundo concierto

Romeo también presentó en su segundo show a dos seguidores más, una mujer con la que bailó y a la que le pidió un beso. Lejos de aprovechar el momento, la seguidora le dio un ósculo en el cachete, dejando boquiabiertas a las personas que estaban en el público. Muchas de las mujeres gritaban y pedían que lo bese en la boca y renegaron al ver que no lo hizo.

Romeo Santos subió al escenario a peruana y bailó con ella. Infobae

Un pequeño también cumplió su sueño de ver de cerca a su artista favorito. El pequeño fue elegido entre el público y cantó con Romeo el tema ‘Me extraño’.