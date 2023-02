Nicola Porcella estuvo en el podcast ‘COM FM’, donde habló sobre su etapa como chico reality y el sueldo que recibía por ser parte de ‘Esto es Guerrra’, programa que lo lanzó a la popularidad.

Nicola Porcella y sus condiciones para regresar a ‘Esto es Guerra’: “30 mil dólares al mes”. | YouTube.

Aunque en la actualidad no forma parte de la televisión, el capitán histórico de ‘Las Cobras’ volvió a recalcar que no aceptaría una propuesta para regresar a este espacio, pues considera que no recibió el trato apropiado luego de ser uno de los pilares fundamentales de dicho espacio.

Sin embargo, ante la insistencia de los conductores, quienes le dijeron que probablemente tenía un precio para regresar al programa de América Televisión, Nicola Porcella se animó a dar su lista de exigencias para regresar a ‘Esto es Guerra’.

En primer lugar, el exchico reality solicitó el pago de 30 mil dólares mensuales por dos años, así el programa sea retirado de las pantallas, él quiere seguir recibiendo este dinero.

“Con Rafael Cardozo tenemos varias peticiones para volver, por ejemplo, queremos 30 mil dólares mensuales por dos años, así saquen ‘Esto es Guerra’ en seis meses, los queremos, nos van a pagar igual estando en casa”, fue su primera solicitud.

Asimismo, Nicola Porcella también señaló que desea que en el ingreso de América Televisión se encuentre una estrella con su nombre, como lo tienen en la actualidad Gisela Valcárcel y Adolfo Chuiman.

Sin embargo, eso no fue lo único que solicitó el modelo, pues entre sus condiciones se encontraba una fuerte cantidad de dinero o una camioneta marca Mercedes o BMW. De acuerdo a todas sus declaraciones, con su ingreso al reality, estaba asegurado el aumento del rating, el cual actualmente se encuentra bajo.

Nicola Porcella contó como lo despidieron de 'Esto es Guerra'. (Instagram)

Además, Nicola Porcella indicó que en temas económicos era todo lo que iba a pedir, pero también buscaría reestructurar el programa, pues hay competidores de ‘Esto es Guerra’ que no deberían estar en el programa, pidiendo que sean sacados de manera inmediata.

“Una gente no queremos que esté, entonces tenemos que despachar a varios, a algunos ahí, un par que no sirven”, dijo el exchico reality.

Por último, exigiría que varias marcas ya no trabajen con el reality, especialmente las que pidieron que sea retirado. “Hubo un momento en que varias marcas dijeron ‘no, Nicola no’, ahora gracias a Dios me va muy bien y tengo muchas marcas en mi programa, esas marcas no pueden entrar al programa, ahora yo no quiero que entren”, sentenció.