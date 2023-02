Maju Mantilla se defiende y asegura que sus declaraciones difundidas en TikTok son falsos y editados

Maju Mantilla aclara sobre video de ella que está circulando en redes sociales. Tiktok.

Maju Mantilla grabó un video aclarando su posición sobre los videos que están circulando en TikTok, que la dejan muy mal parada, ya que indican que ella está a favor de que maltraten a los manifestantes y que piensa que ellos no tienen derecho a reclamar

Son dos videos que estarían difundiendo declaraciones de una entrevista que brindó para un medio de comunicación. Uno de los videos se titula: “Pide que la población sea maltratada por el estado asesino. Que indignante escuchar a Maju Mantilla, para ella los campesinos no tiene derecho a reclamar”.

Video de Maju Mantilla que pide maltraten a protestantes en el interior del país. TikTok.

Por ese motivo, es que la conductora del programa ‘Arriba mi Gente’ ha salido a explicar que esas declaraciones han sido editadas de una entrevista que ella brindó a un medio digital llamado Ciudad.pe.

Maju Mantilla explicó que dio una extensa entrevista a la mencionada portal y algunas personas malintencionadas han editado declaraciones que brindó acerca de los conflictos políticos y sociales que está viviendo el Perú.

“Acortaron la entrevista, sacaron un extracto y la colgaron en TikTok, pero lo peor de todo es que pusieron titulares falsos, super sensibles y engañosos. Que yo pido que la población sea maltratada por el estado asesino”, comenzó explicando la exreina de belleza.

“¿En qué momento he hablado de esa manera, en qué momento me he expresado así?. Jamás se me ocurriría tener esos deseos y pensamientos, señores”, resaltó.

“Cuando yo hablaba de las manifestaciones, decía que entiendo a las personas que no son escuchadas, entiendo porque están en todo su derecho de exigir lo que realmente le corresponde. Pero si ha habido actos de violencia y actos vandálicos, los cuales yo no estoy de acuerdo y pido, pongan mano dura con ello porque yo creo que cualquier acto de violencia debe ser sancionado. Sin embargo, no generalizamos, yo me refería a los actos vandálicos, señores”, aclaró.

La exmiss Mundo también comentó que hay otro titular que la molestó mucho, el cual dice que piensa que los campesinos no tienen derecho a reclamar.

“En ningún momento me he referido de los campesinos, yo estaba de todas las consecuencias que trae una manifestación. Porque claro, hay desabastecimiento, escasez y bloqueo de carreteras y yo hablaba que todos perdemos; grandes empresarios y microempresarios”, recalcó.

Maju Mantilla aclara sobre videos malintencionados de ella que está circulando en redes sociales. TikTok

Pidió más unión entre peruanos

Por otro lado, hizo una llamado a que no se genere más titulares de este tipo en las plataformas digitales, que no se ajustan a lo que ella ha dicho, y solamente genera división entre los peruanos, en un momento donde lo que debe primar es la unión.

“Por favor les pido que no generemos este tipo de titulares engañosos, si hay algo que no les gusto, les pido disculpas, pero también les pido respeto para que no se divulgue así la noticia porque lo único que genera es más desunión entre los peruanos”, finalizó de expresar Mantilla.

¿Qué es lo que dijo en dicha entrevista?

En la cuenta de Youtube de Ciudad.pe, se puede escuchar a Maju Mantilla, pedir diálogo entre las autoridades y los manifestantes para que el conflicto se acabe. También explica que esta situación de bloqueos de carreteras y protestas no solo perjudica a las grandes empresas, sino también a los pequeños empresarios en los mercados.

“No podemos ignorar a estar personas que están en las protestas que quieren un cambio completo, se entiende perfectamente, pero se necesita de un buen diálogo y que sean escuchados... Tampoco no podemos permitir que las manifestaciones se tornen violentas, que atenten contra la vida de los demás y a la propiedad privada. Que haya actos tan terribles, no podemos llegar a eso... si no ponen un alto o no ponemos mano dura, esto se va de manos y las consecuencias pueden ser peores... es muy triste”

“Pongamos en el lugares de todos, de los que tiene empresas, los que si pagan sus impuestos, a los que así no ganes, tienes que declarar y pagar al Estado y salvar su negocio....Y no te estoy hablando de una gran empresa sino de la señora que tiene su puesto de mercado y su mercadería se termina malogrando por estos conflictos”, indicó.