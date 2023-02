Alcalde de El Agustino criminaliza y amenaza a trabajadoras sexuales extranjeras detenidas en comisaría por operativo

La diligencia inopinada se realizó tras las quejas de los moradores de la zona de Cooperativa Huancayo

Richard Soria, alcalde de El Agustino, criminalizó y amenazó a un grupo de trabajadoras sexuales extranjeras detenidas este viernes tras un operativo liderado por la comuna y la Policía Nacional (PNP).

“Vamos a traer a la Policía de extranjería para que hagan su trabajo. Si quieren trabajar, váyanse a otro lugar. Acá no vamos a permitir eso. Les aseguro que con los efectivos y serenos vamos a ser implacables para que no vuelvan”, dijo el burgomaestre, según un clip compartido por la Municipalidad.

La diligencia inopinada se realizó ante las “quejas” de los moradores de la zona de Cooperativa Huancayo, hasta donde llegó el equipo de Soria junto con el de la dependencia policial del distrito, a cargo del comisario Eduardo Adolfo Morales.

La comuna informó que “varias mujeres de nacionalidad extranjera” fueron trasladadas a la comisaría de la jurisdicción, y anunció “que estos operativos se realizarán de manera frecuente”. Las imágenes de las intervenidas fueron difundidas en las redes sociales, pese a su condición de vulnerabilidad.

Por ello, la Defensoría publicó un comunicado en el que exhortó a luchar “contra la inseguridad ciudadana en estricto respeto de los derechos de todas las personas, sin discriminación ni estigmatización de ningún tipo”.

“Las trabajadoras sexuales constituyen uno de los grupos de mujeres más marginados, estigmatizados y de víctimas de abusos, situación se agrava si se trata de migrantes, jóvenes o menores de edad, peor aún cuando en muchos casos son víctimas de trata o explotación sexual”, añadió el organismo.

En ese sentido, la Policía y demás entidades “deben reforzar su compromiso por la protección de los derechos humanos, evitando exponerlas a cualquier tipo de exhibición pública que atente contra su dignidad”.

Estigma

Janett Cuyutupa, presidenta de Perú Diversa y responsable del programa Agustidiversas en El Agustino, remarcó que el año pasado, el ministerio de la Mujer estableció que “todas las entidades del Estado deben tener capacitación de enfoque de género, y parece que este municipio aún no las recibe”.

“Lamentablemente, las trabajadoras sexuales no tienen un lugar fijo y deben estar en esquinas. Creo que aún no hay municipio que pueda solucionar este tipo de situaciones. Que el alcalde solo diga ‘esto es malo, ofende a las familias, las botamos de aquí y punto’ más bien genera más estigma”, dijo la activista a Infobae.

Exhortamos a las nuevas autoridades de gobiernos regionales y locales a luchar contra la inseguridad ciudadana, siempre en estricto respeto de los derechos de todas las personas, sin discriminación ni estigmatización de ningún tipo. (1/4) pic.twitter.com/ngsQlYXY8f — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) February 11, 2023

“Hay personas que obligan a algunas a ejercer la prostitución, a ellos se debería intervenir”, anotó. Según la División de Trata de Personas de la Policía, las mafias pueden llegar a traer al país hasta 80 extranjeras al día para explotarlas sexualmente.

“A ellos no les importa las chicas. He encontrado a varias muy jóvenes consumiendo drogas, inclusive enfermas. No les interesa nada con tal de pararlas en una esquina y empezar a cobrar. La traigo porque tiene vagina y punto, piensan. Y cuanto más joven, mejor. El único perfil es eso: que tenga vagina y que sea jovencita”, señaló Ángela Villón, presidenta de la Asociación Miluska Vida y Dignidad.

En un informe publicado por este medio, Villón agregó que estas organizaciones delictivas pueden invertir de 2.000 a 2.500 soles en el transporte, comida y estadía de las chicas, pero las esclavizan con deudas de hasta 15.000 dólares. “Es una deuda que nunca terminan de pagar. Les siguen cobrando y les siguen cobrando. Así las retienen por años”, remarcó.