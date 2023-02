Crisis en el fútbol peruano: la guerra por los derechos de TV contra la FPF y la amenaza del descenso a los seis clubes que se niegan jugar

Alianza Lima es uno de los principales equipos que se oponen a 1190 Sports y la FPF.

El fútbol peruano vive una de sus crisis más profundas. El conflicto de seis clubes contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por el tema de los derechos de transmisión ocasionó que seis partidos de la primera fecha de la Liga 1 2023 se definan por ‘walk over’, un hecho insólito en el fútbol profesional y que perjudica principalmente a los jugadores.

Pese a que en los últimos días se realizaron varias reuniones e intentos de alcanzar un acuerdo, las partes aún no logran entrar en consenso y existe un serio riesgo de que estos equipos no se vuelvan a presentar la próxima fecha y desciendan a segunda división.

Inicio del conflicto

El origen del problema data de 2018, cuando la Asamblea de Bases aprobó los nuevos estatutos de la FPF con 34 votos contra 7. Los únicos que se opusieron fueron Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario, San Martín, FBC Melgar, Ayacucho FC y la Departamental de La Libertad. Uno de los puntos en los que estaban en contra implicaba que la FPF se hacía cargo de los derechos de televisión del campeonato.

Antes, cada institución tenía la capacidad de negociar de forma individual su contrato con las televisoras. Cabe mencionar que, en aquel momento, los derechos del torneo estaban cedidos al Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU), trato cerrado en 2013 durante la gestión de Manuel Burga y que aseguraban a la FPF el 10% de cada club firmante.

En marzo de 2021, Alianza Lima, Sporting Cristal y San Martín acudieron al TAS debido a que los votos para aprobar los estatutos en la Asamblea no habían alcanzado el 80% reglamentarios. En setiembre el Tribunal de Arbitraje Deportivo dio la razón a los clubes y anuló los estatutos, pero en octubre del mismo año, los mismos se volvieron a aprobar, esta vez por amplia mayoría (36 votos a favor, una abstención y tres en contra).

‘Blanquiazules’ y ‘celestes’ volvieron ir al TAS, esta vez junto a FBC Melgar en lugar de la San Martín. La razón que argumentaron fue que en la reunión virtual, se les impidió hacer el uso de la palabra, hecho que calificaron como ‘irregularidades’. No obstante, en esta ocasión, el ente jurídico le dio la razón a la FPF y rechazó la solicitud.

Los mismos clubes, esta vez en compañía de Cienciano volvieron a apelar al TAS, pero su solicitud volvió a ser desestimada y la FPF publicó un comunicado informando de este nuevo fallo en su favor.

En agosto de 2022, la FPF inició la licitación para los derechos televisivos, la cual se realizó en Chile. No obstante, Alianza Lima, Universitario y Cienciano, quienes tenían contrato vigente con GOLPERU anunciaron que este hecho implicaría un conflicto de intereses que los perjudicaría y señalaron que ellos no formarían parte de la negociación:

“De llevar a cabo la citada licitación, la FPF impulsará la generación de una serie de eventos de incumplimiento. La comunidad internacional de fútbol debe conocer que existen clubes con contratos de televisación vigentes, y su incumplimiento generará que nos apliquen multas y sanciones. Este es un hecho objetivo que no admite discusión en contrario (…). Exhortamos a los diferentes actores para que obren con responsabilidad y en estricto respeto a nuestro ordenamiento jurídico, debiendo entender cualquier interesado, que nuestros clubes no forman parte de las negociaciones y ofrecimientos que realiza la FPF al existir contratos vigentes”, informaron.

Comunicado de clubes en contra de la licitación de la FPF

El 23 de septiembre, la FPF cerró un acuerdo con la empresa 1190 Sports, la cual indicó que optarían por un nuevo modelo de comercialización asociativo, es decir, venderían los derechos de transmisión diversas compañías con el fin de que el fútbol peruano llegue a más personas y aumenten los ingresos por publicidad.

Ante esta situación, Alianza Lima, Alianza Atlético, Binacional, Cienciano, Melgar, Sports Boys y Universitario pidieron que se transparente el proceso de licitación. Además, solicitaron que se haga público que otras empresas se presentaron y que montos ofrecieron.

El 3 de octubre, la FPF organizó una reunión entre los clubes, representantes de 1190 Sports y agentes externos. En dicha junta se manifestó que los equipos recibirían un pago único de 500.000 dólares, el 70% de utilidades y un aumento del 20% con respecto a los acuerdos que tenían con su operador anterior. Además, se manifestó que respetarían los contratos vigentes con GOLPERU, los cuales eran de Sport Boys, Universitario, Deportivo Municipal y Carlos A. Manucci.

Los clubes y GOLPERU

En noviembre de 2022, la FPF envió a los clubes que finalizaban contrato con GOLPERU un documento de Declaración de Conformidad y Compromiso, con la cual renunciaban a sus derechos de TV. Sin embargo, Alianza Lima, Deportivo Binacional, Cienciano, Cusco FC y FBC Melgar decidieron no firmar, y el 16 de diciembre anunciaron la renovación de su vínculo con el Consorcio Fútbol Perú.

Estos clubes recibieron el respaldo de las otras Sport Boys, Universitario y Deportivo Municipal, quienes tenían con contrato vigente con GOLPERU, formándose así un frente de 8 equipos que respaldaban al Consorcio y entraban en conflicto con la FPF. Dichos cuadros elaboraron un comunicado señalando que optaban por la “mejor opción, más segura, transparente y beneficiosa” para sus intereses. No obstante, manifestaron que, pese a su postura, tenían la intención de participar de la Liga 1 2023.

La guerra en su punto máximo

La guerra alcanzó su punto máximo el 17 de diciembre, cuando el Séptimo Juzgado Comercial emitió una medida cautelar a favor de la FPF, la cual ordenaba suspender todos los contratos referidos a los derechos de transmisión audiovisual de cada cotejo de fútbol disputado en el Perú. Ante esta situación, los únicos clubes que quedaban habilitados para transmitir sus encuentros por GOLPERU eran Universitario, Sport Boys, Cienciano y Mannucci, cuyos contratos estaban en vigencia desde años anteriores.

Como respuesta, el 7 de enero, los 8 clubes aliados del Consorcio emitieron un comunicado calificando la medida cautelar de “agresiva y desproporcionada”. Además, manifestaron su queja debido a que estarían siendo discriminados del pago de 500 mil dólares, el cual sería solo entregado a algunas instituciones. En el mismo, se pidió que se anule la medida cautelar, o de lo contrario no participarían de la Liga 1 2023.

Dicha postura se vio reforzada en una conferencia de prensa realizada por los 8 clubes en compañía de Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) y Roberto Silva, titular de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), instituciones que respaldaban la decisión de ir a la huelga.

El presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional se refirió al tema de los derechos televisivos. Además, señaló que como entidad siempre han estado abiertos a escuchar a la opinión de los demás clubes.

Debido a este problema, eventos como la Noche Crema y la Tarde Blanquiazul no fueron emitidos por televisión, si bien la medida cautelar no afectaba a Universitario, no fue hasta que hubo una modificación en el documento, que los ‘merengues’ aceptaron que podían emitir sus encuentros.

La Fecha 1 de la Liga 1 estaba programada para el 21 de enero. No obstante, el inicio del campeonato se postergó hasta dos semanas debido al conflicto social vivido en el Perú. Sin embargo, esta prórroga no sirvió para que los clubes lleguen a un acuerdo con la FPF. El problema estalló cuando Agustín Lozano y Juan Reynoso se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien dio las garantías para el comienzo del torneo, aunque sin público.

Polémico inicio de la liga

Tras conocerse que el campeonato iniciaría el 3 de febrero de 2023, disputándose los partidos programados de la Fecha 3, Alianza Lima, Cusco FC, Cienciano, Deportivo Binacional, Sport Boys, FBC Melgar y Deportivo Municipal publicaron un comunicado afirmando nuevamente que no se presentarían hasta que se levante la medida cautelar. Además, pidieron la renuncia de Agustín Lozano de la FPF y señalaron que jugar sin público significaba un atentado contra su economía.

Comunicados de los siete clubes que no se presentarían a la Liga 1 2023

Por su parte, Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, señaló en conferencia de prensa que su club tomara la postura de jugar, sus argumentos fueron que “no se debe mezclar lo comercial con lo deportivo”, que “un ‘walk over’ no te lo devuelven”, y que “son respetuosos con las normativas FIFA”.

Administrador crema afirmó que serán respetuosos con las normas de la FIFA.

El primer partido de la Liga 1 correspondía al duelo entre Sport Huancayo y Cusco FC. Sin embargo, los cusqueños cumplieron con su palabra de no presentarse y se concretó el ‘walk over’. Lo mismo ocurrió con los partidos entre Atlético Grau - FBC Melgar, UTC - Cienciano, Deportivo Garcilaso - Deportivo Binacional, Sporting Cristal - Alianza Lima y Deportivo Municipal - Carlos A. Mannucci.

Los ‘cremas’ jugaron y golearon 4-0 a Cantolao, aunque su partido se transmitió por YouTube debido a la medida cautelar. Mismo caso de Sport Boys, que cambió su postura a última hora y venció 2-1 a Unión Comercio. El único partido que se disputó y fue transmitido por el canal Liga 1 Max fue el empate 2-2 ente César Vallejo y Alianza Atlético.

El cuadro cusqueño no se presentó al partido y perdió por 3-0, de acuerdo a las reglas del fútbol. (Video: Liga 1 Max).

La amenaza del descenso

El pasado martes 7 de febrero la Comisión Disciplinaria de la FPF oficializó los ‘walk over’ de la Fecha 3, concretándose las derrotas por 3-0 de los clubes que se negaron a jugar. Además, aplicó el reglamento para estos casos, aplicando una multa de 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), monto equivalente a 148 mil 500 soles.

Además, advirtió que un segundo ‘walk over’ significaría la perdida de categoría: “Si un club incumple la programación omitiendo presentarse a jugar en dos fechas, sean consecutivas o alternas, descenderá automáticamente a la categoría inferior inmediata, perderá por W.O. sus partidos restantes y los puntos correspondientes, adjudicándose el marcador de tres (03) a cero (0) en favor de sus rivales”, señaló en el informe.

Cabe señalar que, según las bases de la FPF, si un equipo desciende por ‘walk over’ estará impedido de ascender en tres temporadas y deberá pagar una multa de 50 UIT (247 mil 500 soles), por lo que, los clubes en conflicto entraron en un serio problema y se vieron obligados a iniciar una mesa de diálogo.

No hay solución

Con el descenso como un riesgo real, los seis clubes en disputa se reunieron el miércoles 8 de febrero con la FPF, la cual emitió un comunicado indicando que todos los equipos se presentarían a jugar en la Fecha 4, evitando así su segundo ‘walk over’. No obstante, no llegaron a un acuerdo en el tema de derechos de transmisión:

“La FPF saluda que los clubes hayan mostrado disposición para jugar la fecha 4 de la Liga 1 Betsson 2023 (...). Considerando que aún no hay acuerdos concretos, las conversaciones se reanudarán mañana 8 febrero con el ánimo de llegar a posibles soluciones en beneficio de todos”, informaron.

No obstante, en la segunda reunión las partes tampoco llegaron a un consenso: “Tuvimos una segunda reunión con la FPF y hubo un planteamiento el cual no fue el que esperábamos o propusimos”, declaró Sergio Ludueña, administrador de Cienciano, por lo que el tema continúa sin resolverse.

Por lo pronto, Cienciano y Alianza Lima ya anunciaron que jugarán sus partidos ante Cusco FC y Sport Boys respectivamente. Los primeros lo harán sin público, pero lo transmitirán vía YouTube, mientras los segundos anunciaron presencia de hinchas, pero informaron que no se podrá sintonizar por ninguna plataforma.