Cienciano vs Cusco FC: recuento de una jornada nefasta para la Liga 1, sin transmisiones, ni prensa y a puertas cerradas

Cienciano y Cusco FC jugaron un partido que quedará en el recuerdo por no poder ser cubierto por ningún tipo de medio informativo. (Liga 1)

Luego de que su equipo perdiera por ‘walk over’ ante UTC por encontrarse en rebeldía contra la Federación Peruana de Fútbol, el viernes 10 de febrero era una fecha marcada en el calendario por los aficionados de Cienciano con mucha expectativa pues finalmente podrían ver a su club debutando en la Liga 1 2023 ante otro de los equipos representativos de la ciudad como Cusco FC. Sin embargo, por situaciones que se dan solo en nuestro variopinto y cada vez menos formal fútbol peruano, el partido ocurrió a puertas cerradas y no fue transmitido ni por TV, radio o plataformas digitales. Tampoco se facilitó el acceso de la prensa para la cobertura del evento deportivo.

Como suele pasar en el Perú, el día inició convulsionado. Al promediar las 10:00 horas se hizo público que la Prefectura Regional de Cusco, organismo adscrito al Ministerio del Interior, desestimó el pedido de garantías solicitadas por Cienciano para poder realizar el partido con público en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 19:00 horas. Adujeron que la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD había desaprobado el plan presentado por el ‘papá' pues no habría cumplido con los plazos establecidos según reglamento.

El oficio de las autoridades del Ministerio del Interior no autorizando la realización del partido entre Cienciano y Cusco FC.

Dos horas después, exactamente a las 12:40 horas, el ‘cuadro imperial’ se pronunciaba oficialmente, culpando a la FPF por no permitir la reprogramación de su partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura, además de confirmar que el evento deportivo se llevaría a cabo a puertas cerradas por las “condiciones sociales y de orden público” que atraviesa la capital histórica del país.

En el mismo comunicado en el que anunciaban la realización del partido, también informaron que tener la autorización de renovar contrato con GOLPERU ni haber firmado trato alguno con 1190 Sports, ninguna empresa, sea de televisión, radio o medios digitales podía transmitir el debut de Cienciano en Liga 1.

Cienciano confirmó que partido ante Cusco será a puertas cerradas y sin transmisiones de TV o radio.

Tan solo 50 minutos después de la carta a la opinión pública del cuadro ‘rojo’, la Federación respondió y publicó una documento en la que asegura que determinado clubes alineados al Consorcio Fútbol Perú están “desconociendo deliberadamente” los alcances de la medida cautelar, haciendo un llamado para que los operadores autorizados por la FPF puedan realizar las transmisiones estipuladas en su contrato con el ente rector del fútbol peruano.

Dicha posición fue desconocida por Cienciano. Los encargados de la organización del partido como local de la escuadra cusqueña no permitieron el ingreso al Garcilaso de la Vega a las unidades móviles reconocidas por la FPF (1190 Sports) para la televisación del encuentro, pese a las dos reuniones que sostuvo su administrador Sergio Ludeña con Agustín Lozano entre semana.

El vehículo de transmisión de 1190 Sports no pudo transmitir el partido entre Cienciano y Cusco FC por la Liga 1. (@okdobleamarilla)

Pese a la decepción de no ver en vivo a su equipo, los fieles seguidores no bajaron los brazos pues, notificados que no podrían ver a su equipo por segunda semana consecutiva, los hinchas del ‘papá’ organizaron un banderazo con destino al recinto deportivo donde se desarrollaría el partido para apoyar al plantel comandado por el técnico Leonel Álvarez. “Nos vemos desde las 16:00 horas en la Plaza San Francisco para dirigirnos al estadio y dar el respaldo al equipo durante noventa minutos”, señalaron las barras organizadas en sus redes sociales.

Barras de Cienciano organizaron banderazo para apoyar a su equipo.

Precisamente, en los exteriores del estadio, un miembro de la dirigencia de Cienciano salió a brindar declaraciones sobre la negativa del acceso a la prensa al estadio. Felipe Trujillo, gerente comercial de la institución, brindó declaraciones a los medios y repitió lo ya conocido: no cuentan con autorización expresa de la Federación, por ende no hay cobertura ni transmisiones. El trabajador indicó que el perjuicio económico que sufrieron por jugar a puerta cerrada oscila entre 450 mil y 500 mil soles por concepto de taquilla.

Felipe Trujillo, gerente comercial de Cienciano, aseguró que no recibieron autorización expresa de la Federación Peruana de Fútbol para transmitir el partido.

Pasada las 17:00 horas, el bus que trasladaba al conjunto local llegó al Inca Garcilaso de la Vega y uno de sus referentes, Danilo Carando, dijo respetar las decisiones de la administración así hayan “cosas que comparto, otras no” y que solo hablaba de fútbol. Y así fue, el equipo habló dentro del terreno de juego.

El atacante de Cienciano, Danilo Carando, se refirió al conflicto por los derechos de televisión previo al duelo con Cusco FC por la Liga 1. (@Ciencianista)

Con hinchas y periodistas buscando grietas y rendijas en el coloso cusqueño con la esperanza de poder observar algún detalle del compromiso, el balón rodó desde las 19:00 horas y Cienciano se impuso por 2-0 ante Cusco FC con un doblete del debutante Carlos Gárces, que solo pudo ser gritado por sus compañeros, suplentes y comando técnico. El resto se tuvo que conformar con una repetición publicada en las redes sociales.

Así culminó una jornada histórica, pero por lo negativa, para el fútbol peruano. ¿Será el único partido de la fecha que pase por situaciones similares? El Alianza Lima vs. Sport Boys del domingo se jugaría bajo las mismas circunstancias.