Alianza Lima vs Sport Boys: Jesús Barco dio la clave para superar la “presión” del estadio Alejandro Villanueva

Jesús Barco disputa su segunda temporada en Sport Boys. (Liga 1)

Sport Boys debutó con triunfo en el Torneo Apertura al vencer por 2-1 a Unión Comercio por la fecha 3 y el domingo 12 de febrero enfrentarán al vigente bicampeón de la Liga 1, Alianza Lima. Si la tarea para los dirigidos por Guillermo Sanguinetti ya era complicada, deberán jugar como visitante en Matute ante la afición ‘blanquiazul’.

Enfrentar a los dirigidos por el técnico Guillermo ‘Chicho’ Salas en su estadio se ha vuelto una tarea complicada para los equipos del fútbol peruano debido a que en la última temporada solo Universitario de Deportes y Sporting Cristal pudieron llevarse un triunfo en el Alejandro Villanueva. El exjugador de la ‘U’, Jesús Barco, se refirió a lo que significa jugar en el recinto victoriano y como vivirá el partido de este fin de semana.

“Yo voy a hacer lo que tenga que hacer en cualquier estadio. No me fijo si es de Alianza o Cristal, no estoy obsesionado por eso. En mi caso, ahora yo estoy en Sport Boys. Pero claro, también es lindo ir a Matute por el marco de gente que hay en el estadio”, declaró en entrevista con Depor.

“Uno como jugador tiene que entrar netamente concentrado al campo. Si la hinchada juega o no, uno lo puede sentir más que otros. Pero yo creo que sí. En todo estadio lleno, con tu gente, se hace sentir esa presión. Tenemos que estar acostumbrados a jugar con ello, pero lo vamos a manejar. En el caso de otros compañeros tienen más años, mayor experiencia. Yo también jugué algunos clásicos en Matute. Uno sabe la presión que genera el estadio de Alianza”, sostuvo Barco.

La última vez que Sport Boys logró una victoria en Matute fue en la última fecha del Clausura 2006 cuando vencieron por 2-1. Este domingo, 16 años después, la ‘misilera’ buscará volver a sumar tres puntos en el coloso aliancista, pero tomarán sus precauciones.

“Alianza no deja de ser el equipo que es porque aún no juega de forma oficial. Hay que trabajar de la misma manera lo que hicimos en la semana. Si nosotros planteamos bien y estamos concentrados, por ahí algún resultado positivo se nos puede dar”, señaló Barco.

Jesús Barco y su retorno al gol contra Unión Comercio

El volante del elenco ‘chalaco’ volvió a anotar un gol en primera división luego de dos temporadas, el último fue en 2020 con Universitario ante Municipal, y contó su sentir tras convertir el empate transitorio ante el ‘poderoso del Altomayo’.

“La verdad no me fijo mucho en las estadísticas. Pero el gol si lo grité por todo lo que un jugador pasa, nadie conoce la otra realidad del futbolista, solo ven cuando uno entra al campo. No saben el esfuerzo, los problemas que uno puede tener afuera. También lo celebré porque no merecíamos perder, estábamos haciendo un partido aceptable, y fue tanta la euforia de poder empatarlo para luego voltearlo”, mencionó Barco.

El jugador de 25 años prefiere mantener la calma con el auspicioso estreno con victoria en la Liga 1. Aseguró que los objetivos del club serán difíciles de cumplir para los comandados por el ‘Topo’ Sanguinetti. “Nosotros vamos partido a partido, porque ganamos no voy a cometer el error de decir que estamos para grandes cosas. El equipo trabaja bien, sabe también las cosas que el club necesita. Iremos viendo hasta donde podemos llegar”.

Jesús Barco anotó el primer gol del año para Sport Boys por Liga 1 2023. (Video: YouTube).

Jesús Barco y su revancha con Universitario

La segunda final ante Sporting Cristal en el 2020, en la que fue titular, fue la última vez que ‘Jesusito’ vistió las sedas de Universitario para luego pasar a Carlos A. Mannucci y recientemente a Sport Boys. Sin embargo, el ‘chalaco’ no olvida el subcampeonato de dicho año y espera regresar en algún momento para lograr un título nacional con el equipo de sus amores.

“Yo ahora me debo a Sport Boys, pero sí tengo una espina clavada con Universitario de no poder darle la estrella 27 en 2020. Lástima que no pude continuar. Tengo una sed de revancha. Sé que en algún momento voy a retribuirle a la institución lo que ellos me dieron desde chico”, concluyó.