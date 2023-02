Selección peruana: Julio César Uribe explicó por qué son claves los amistosos ante Marruecos y Alemania

El ex entrenador de la 'blanquirroja' cree que esos amistosos servirán para ver el nivel del equipo.

La selección peruana, bajo las órdenes del técnico Juan Reynoso, disputará dos partidos amistosos en la siguiente fecha FIFA de marzo con miras al inicio de la Eliminatorias al Mundial 2026 en septiembre próximo. Julio César Uribe, ex entrenador de la ‘bicolor’, analizó el trabajo del DT de la ‘blanquirroja’ y los encuentros ante Alemania y Marruecos.

“Ricardo Gareca ha hecho un gran trabajo, ha dejado una linda huella en nuestro fútbol y ha cumplido objetivos que estuvieron ausentes por bastantes años. Ahora que le toca a Juan Reynoso el privilegio de dirigir a la selección, es obvio que va a intentar mejorar lo hecho anteriormente, es lo lógico. A partir de ahí, trabajará para que eso suceda”, sostuvo en una entrevista para radio Ovación.

Además, el ex seleccionado peruano se refirió a los encuentros amistosos que disputará la ‘blanquirroja’ ante Alemania y Marruecos del 25 y 28 de marzo, respectivamente. Ante la selección europea se jugará en el MEWA Arena, mientras que ante el conjunto africano aún no se tiene definido el estadio donde se enfrentarán.

“Son dos partidos con selecciones importantes. En el caso de Marruecos, es una selección que ha sorprendido al mundo gratamente. Sobre Alemania, están con la bronca de no haber podido acceder a las otras etapas. Son dos selecciones que nos dirán, de manera muy puntual, en que nivel estamos para iniciar el próximo proceso clasificatorio”, afirmó el ex futbolista de 65 años.

Las posibilidades de Sporting Cristal

El ‘Diamante’ también se refirió de la actualidad de los ‘celestes’. Uribe cree que Tiago Nunes podrá superar lo hecho por su antecesor, Roberto Mosquera. Asimismo, contó que el plantel de Sporting Cristal está capacitado para pasar de ronda en la Copa Libertadores.

“Serán los resultados los que siempre hablen por los técnicos. Roberto Mosquera hizo un gran trabajo en Sporting Cristal y, seguramente, el técnico que lo ha sucedido tratará de hacerlo mejor. Es la interpretación lógica de las instituciones cuando deciden los cambios. Más allá de los hombres, ojalá la historia de Sporting Cristal siga sosteniéndose y siga tan grande como ha sido siempre”, resaltó el ex futbolista.

Sporting Cristal ganó por 'walk over' a Alianza Lima por fecha 3 de Liga 1 2023.

“No tengo ninguna duda. He visto el partido que jugaron contra Deportes Tolima, si no mal recuerdo, en el estadio Alberto Gallardo hace tres semanas. Ganó bien, a pesar de jugar con 10 hombres. Han ratificado que muchos técnicos son fieles a un estilo de juego y no entienden que para jugar el fútbol es necesario administrar la pelota con propiedad”, dijo Uribe.

Además, se expresó sobre la opción de que se mejore el sistema de iluminación del Alberto Gallardo para que los ‘cerveceros’ pueda jugar como local en la Copa Libertadores. Afirmó que el futbolista ‘rimenses’ se sentiría mejor en un recinto deportivo que conocen.

“Todo lo que signifique la posibilidad de arropar mejor a sus jugadores y, si tiene que ver con la localía, por su puesto que sería una magnifica inversión. Al final, toda inversión se rentabiliza, claro está, cuando lleguen los resultados. Estar en el Estadio Nacional, en donde la tribuna está, obviamente, más alejado puede ser algo que influye en el tema motivacional del jugador”, detalló.

Situación de la Liga 1

Uribe se refirió al conflicto por los derechos de transmisión que existe entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los seis clubes que están en huelga. El ‘Diamante’ contó que es la primera vez que él ve una crisis de tal magnitud. Además, mencionó que en una negociación ambas partes tienen que salir beneficiadas.

“Es la primera vez que veo que acontecen está clase de cosas en el fútbol peruano. No recuerdo un hecho como el que nos ha tocado vivir. Es una lucha de intereses, hay que saber respetar y entender. Creo que no se ha dialogado en la previa, porque hubo tiempo para hacerlo”, afirmó.

“Para muchos que no entienden, el negocio consiste en el beneficio de ambas partes. El fútbol es una industria deportiva, en donde las personas que están tienen que negociar para el bien del fútbol y de las instituciones. Con un ente rector, está muy claro que se tiene que negociar con inteligencia y armonía, no con el hígado”, concluyó.