Programación Liga 1 2023: partidos de hoy, horarios y canales de TV de la fecha 4

Todos los equipos acordaron jugar este fin de semana en la fecha 4 de la Liga 1

Hoy arranca la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2023 con el partido entre Cienciano vs Cusco FC, el cual se llevará a cabo en las instalaciones del estadio Inca Garcilaso de la Vega a partir de las 19:00 horas. Los demás equipos se enfrentarán en jornadas que se llevarán a cabo este fin de semana. Conoce la programación completa y lista de duelos en el que, más allá del conflicto entre la FPF y seis clubes por los derechos de la TV, se jugarán en sus horarios respectivos.

En esta nueva programación de la Liga 1, a jugarse desde hoy viernes 10 de febrero, los partidos contarán con la presencia de público en las tribunas, algo que no se vio la fecha pasada debido a las protestas que se presentan en todo el país. Sin embargo, por las disputas que la FPF mantiene con los clubes y GOLPERU por los derechos televisivos el Alianza Lima vs Sport Boys no será transmitido en TV, radio, ni streaming.

Este miércoles, el máximo ente regulador del fútbol peruano no habría aceptado la “tregua” propuesta por los equipos que perdieron por ‘walkover’, quienes habrían solicitado que sus partidos de este fin de semana sean transmitidos por GOLPERU.

Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura

Viernes 10 de febrero

- Cienciano vs Cusco FC (19:00 horas | estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Canal de TV: Liga 1 Max

Sábado 11 de febrero

- Cantolao vs Universidad César Vallejo (13:00 horas | estadio Iván Elías Moreno)

Canal de TV: Liga 1 Max

- Deportivo Binacional vs Atlético Grau (15:00 horas | estadio Monumental de la UNSA)

Canal de TV: Liga 1 Max

- ADT de Tarma vs Deportivo Garcilaso (15:30 horas | estadio Unión de Tarma)

Canal de TV: Liga 1 Max

Domingo 12 de febrero

- Alianza Atlético de Sullana vs Universidad Técnica de Cajamarca (11:00 horas | estadio Campeones del 36)

Canal de TV: Liga 1 Max

- Unión Comercio vs Universitario de Deportes (13:30 horas | estadio Municipal Carlos Vidaurre)

Canal de TV: Liga 1 Max

- Carlos A. Mannucci vs Sporting Cristal (15:00 horas | estadio Mansiche)

Canal de TV: GOLPERU

- Alianza Lima vs Sport Boys (18:00 horas | estadio Alejandro Villanueva)

Canal de TV: No será transmitido

Lunes 13 de febrero

- FBC Melgar vs Deportivo Municipal (19:00 horas | estadio Monumental de la UNSA)

Canal de TV: Liga 1 Max

*Descansa: Sport Huancayo

Pronunciamiento de Alianza Lima

Luego de conocerse la programación de la fecha 4 de la Liga 1 y que el único partido que no se transmitirá bajo ninguna circunstancia, el club Alianza Lima emitió un comunicado en el que indica que sí se presentará a jugar ante Sport Boys, pero que el duelo “no podrá ser transmitido bajo ninguna señal televisiva, radial y virtual incluyendo nuestros canales propios y redes sociales, todo esto debido a la medida cautelar impuesta por la FPF”

Duelos más importantes de la fecha

La fecha 4 de la Liga 1 traerá consigo duelos bastante parejos, entre los que más resaltan está el partido entre Alianza Lima y Sport Boys, el cual es muy probable que cuente con público en las tribunas y para cerrar la fecha, el enfrentamiento entre Melgar y Deportivo Municipal.

El compromiso principal será protagonizado por ‘íntimos’ y ‘chalacos’. La última vez que se vieron las caras fue en la fecha 2 del Torneo Clausura del 2022. En dicho cotejo, el marcador finalizó 3-1 a favor del cuadro ‘blanquiazul’. Los encargados de darle la victoria al elenco dirigido por Guillermo Salas fueron Christian Benavente (16′), Pablo Lavandeira (19′) y Hernán Barcos (87′).

Cabe resaltar que Alianza Lima es uno de los equipos que más refuerzos ha sumado a su plantilla para afrontar la temporada 2023. Los de La Victoria ficharon a jugadores como Carlos Zambrano, Gabriel Costa, Pablo Sabbag, Santiago García y Andrés Andrade.

Por otro lado, en tienda ‘rosada’ la historia es completamente distinta, pues los problemas económicos generaron que la administración no cuente con los recursos suficientes para contratar a mayor cantidad de futbolistas. Sin embargo, a pesar de los inconvenientes, lograron vencer por 2-1 a Unión Comercio en lo que significó su debut en el torneo local.

El ‘Dominó' y la ‘Academia’ chocarán en otro de los partidos más emocionantes de la fecha. El conjunto arequipeño pudo mantener a gran parte de su plantel; incluyendo a figuras como Bernardo Cuesta, Alexis Arias y Luis Iberico.

Por su parte, los ‘ediles’ sí sufrieron varios cambios en su plantilla y tuvieron que dejar ir a jugadores como Marco Saravia, Adrián Ascues y Roberto Ovelar. No obstante, consiguieron fichar a Fernando Pacheco, Christopher Olivares, Leonardo Rugel y Steven Rivadeneyra.