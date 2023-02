Luciana Fuster explica por qué no declara para ‘América Hoy’: “Llevan todo a la burla y a la crítica”

Luciana Fuster explica por qué no declara para América Hoy. (América TV)

Luciana Fuster reveló los motivos por los cuales evitó declarar para las cámaras de ‘América Hoy’ hace algunos días. Y es que, la chica reality dejó a más de uno sorprendido al esquivar las preguntas que Janet Barboza le quería hacer cuando fue invitada a ‘Esto es Guerra’.

Posteriormente, la popular ‘Retoquitos’ contó que pudo conversar con la modelo, quien le dio a entender que se sentía incómoda con el magazine matutino por haber opinado de sus cambios físicos, especialmente de su nariz, cuando un especialista en cirugías plásticas estuvo en el set del canal de Pachacámac.

“Pude percibir y entender es que le molestó demasiado que el doctor David Ruiz hablara sobre su antes y después, la conmocionó. Eran fotografías de personas distintas, pero le molestó lo que dijo el doctor”, indicó la presentadora.

Ante ello, las cámaras de ‘América Espectáculos’ abordaron a Luciana Fuster para consultarle si era cierto lo que Janet Barboza había contado. La candidata al Miss Perú 2023, aseguró que los conductores de ‘América Hoy’ suelen malinterpretar las palabras de las personas para luego emitir alguna crítica o burla.

“Ellos hablan de lo que quieren en su programa, siempre todo lo llevan a la burla, a la crítica, entonces si voy a dar una opinión de algo para que lo usen en su programa de otra forma, prefiero no hacerlo”, comenzó diciendo.

Luciana Fuster revela que no le gusta el contenido de 'América Hoy'. (Captura)

Asimismo, la influencer dejó en claro que no tiene nada en contra de Ethel Pozo, Brunella Horna, Janet Barboza, Edson Dávila y Christian Domínguez, pero no le gusta el contenido que ofrecen. Finalmente, se mostró incómoda al no entender el porqué les preocupa tanto que no declare para su programa.

“No tengo nada exactamente en contra de alguien del programa, sino del programa en general, de cómo están manejando el contenido. Es algo que no me gusta, no sé si ellos están acostumbrados a atacarse el uno al otro, no me gusta esa línea, no entiendo por qué tanta persecución y tanta cosa conmigo acá”, agregó.

Recordemos que, la nariz de Luciana Fuster ha sido tema de conversación en varios programas de entretenimiento, pues hay una clara diferencia desde que inició en la televisión hasta este 2023. Muchos se preguntaban si la locutora radial había pasado por el quirófano. Para esclarecer las dudas, ella confesó que solo se aplicó ácido hialurónico para perfilar su rostro.

¿Qué dijo Luciana Fuster sobre su nariz?

En varias ocasiones, Luciana Fuster ha asegurado que el cambio en su nariz era por el maquillaje, pero terminó contando la verdad hace algunas semanas. “Recibo muchos mensajes de chicas que preguntan dónde me puse el ácido hialurónico en la nariz. Es la primera vez que lo cuento, no lo había hecho porque nunca me pareció relevante, pero ya está. Les voy a pasar el dato, porque es bueno dar una recomendación”.

Asimismo, Luciana Fuster arremetió contra las personas que por varios años han estado afirmando que ha pasado por un quirófano. “He visto personas que se han paseado por varios canales diciendo que me he hecho 20 mil cosas en el cuerpo y la cara y es totalmente falso. Eso demuestra desconocimiento y falta de profesionalismo”.

“No me duele mucho, tengo entendido que en la punta (de la nariz) duele un poco más. Tienes que ir a hacerte una evaluación y hacer lo que el especialista te diga. Depende mucho de tu cuerpo (el cuánto dura), cada organismo es diferente, a mí me dijeron que tenía que retocarme cada 6 meses. Pero mi cuerpo no reabsorbe el ácido hialurónico. Desde el 2018 me he puesto 3 veces, no se me termina de reabsorber nunca, cuando se me empieza a notar un poquito hundido es cuando me retoco”, agregó.